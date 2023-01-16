Французское издание Le Monde сообщило о том, что власти города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать у России арендную плату за содержание русской части местного кладбища, где похоронены более 15 тысяч русских. В их числе режиссер Андрей Тарковский, поэт Александр Галич, писатели Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, поэтесса Зинаида Гиппиус, художник Альберт Бенуа, артист балета Рудольф Нуреев и многие другие наши известные соотечественники. Как пишет издание, теперь Комитет по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа ищет альтернативные способы профинансировать содержание участков.

Photoagency Interpress/Global Look Press Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

Эту информацию подтвердил и бывший руководитель «Русского дома» в Париже Константин Волков. На своей странице в социальной сети «Вконтакте» он написал, что мэрия города Сент-Женевьев-де-Буа действительно отказалась принять деньги в уплату части концессий на захоронения, срок действия которых заканчивается и где не осталось наследников. Вместе с тем Волков призвал не драматизировать.

«Это несколько сотен из 5290 могил. При этом мэрия оговорилась, что не могут принять временно. Кладбищу в целом это угрозы не представляет. Сносить его мэрия не хотела и не хочет. Там прекрасно понимают его туристический и экономический потенциал. Концессии, у которых есть владельцы или бессрочные, сохраняются автоматически, без вышеупомянутых денег от России. Ситуация неприятная сама по себе, но не настолько критичная, как в изложении авторов ряда сообщений», — уверен Волков.

Он назвал публикацию Le Monde «классическим примером манипулятивной, предвзятой журналистики». Позже примерно в том же духе высказался в своем телеграм-канале и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Есть такой жанр в медиа-среде, к которой себя прислонили и некоторые телеграм-каналы: орать, — написал Примаков. — Сегодня на нас обрушился вот такой ор».

Примаков сообщил, что «деньги, которые раньше переводило посольство, будут собраны иным манером, над этим сейчас хлопочет Николай Иванович Лопухин, регент русского собора на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа».

«Ситуация неприятная, праздника никакого нет, проблема есть, но она решаемая и локальная», — написал глава Россотрудничества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Примаков

Тем не менее столь болезненная реакция россиян на события вокруг кладбища Сент-Женевьев-де-Буа вполне объяснима: эти захоронения регулярно оказываются в фокусе внимания СМИ.

Еще в 2016 году тогдашний глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился дополнить перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение, русским сектором городского кладбища в Сент-Женевьев-де-Буа. Утверждалось, что «это позволит обеспечить сохранность в долгосрочной перспективе мемориального объекта, составляющего неотъемлемую часть культурного и исторического наследия России».

До этого, в 2014 году, правительство РФ выделило больше 500 тысяч евро на погашение задолженности за аренду участков на русском кладбище. Также и в 2008 году власти РФ заплатили аналогичную сумму, чтобы предотвратить снос кладбища.

И всё это сопровождалось активными обсуждениями в иностранной и российской прессе.

Так как французским властям было бы сложно упрекнуть Россию в нежелании заботиться о могилах, расположенных на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, есть смысл задуматься о политической подоплеке скандала. Особенно если учесть, под каким градусом русофобии прошел 2022 год и начался 2023-й. Антироссийская пропаганда, нападения на российских граждан, поджоги, акты вандализма в отношении советских памятников, оскорбительные граффити на культурных объектах, связанных с Россией, и многочисленные угрозы, с которыми сталкиваются владельцы «русских» бизнесов в ЕС — вот лишь небольшой список того, что происходит в последний год.

Photoagency Interpress/Global Look Press Могила Рудольфа Нуреева/ Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС Кладбище

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в своем telegram-канале, рассуждая о причинах странного поступка властей Сент-Женевьев-де-Буа, предположил, что всему виной банальная русофобия.

«На этот раз война «цивилизованного» Запада идёт против русских могил. Впрочем, такая война не новость — «младоевропейцы» из Прибалтики и украинские «кандидаты в Европу» ведут её годами без всякого стеснения, в точном соответствии с духом таких матёрых русофобов, как Гитлер», — написал Климов.

Еще жестче высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая охарактеризовала происходящее в Сент-Женевьев-де-Буа как «Некрофилия-2023» и «позор вопиющей бесчеловечной безнравственности».

Как напомнил профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по вопросам французской внутренней политики Руслан Костюк, проблема с кладбищем появилась не сегодня и уже не первый раз.

«И нынешний отказ властей французского города от приема российского платежа с высокой долей вероятности, как и прежде, продиктован в первую очередь политическими мотивами, — сказал Костюк. — Потому что какие-либо другие причины назвать сложно. В целом же сейчас везде в Европе имеют место антироссийские настроения, однако надо признать, что во Франции они не самые сильные, если сравнивать с Прибалтикой, Польшей и прочими странами Центральной и Восточной Европы».

Тем не менее, по словам Костюка, «нельзя сказать, что во Франции русофобия культивируется на официальном уровне. Тем более что французская власть пытается выступить в роли посредника для будущих переговоров между Россией и Украиной. Такая позиция Франции связана с общей политической культурой, с тем, что для тех, кто присутствует в исполнительной власти Франции, в принципе нехарактерна националистическая и агрессивная риторика. У французской политики исторически нет такого жесткого антироссийского подтекста, который характерен для тех же стран Прибалтики или Польши. Мы также должны понимать, что приток украинских мигрантов на территорию Франции не сравним с теми цифрами, которые показывает Польша, Германия или Румыния».

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинские мигранты во Франции

Однако, подчеркнул Костюк, во французской прессе встречаются сообщения о том, что русскоязычным гражданам, которые проживают по Франции, стало сложнее получить работу или оформить те или иные пособия.

«Но это сейчас есть везде в западном мире, — уточнил эксперт. — Еще один важный момент: для французских газет критика действий России остается одной из главных новостных тем. Но для многих французов все более интересными становятся социальные темы, например связанные с повышением пенсионного возраста. Обычным французским гражданам тема российско-украинского конфликта уже немного надоедает. Но французские СМИ стараются поддерживать интерес к ней на высоком уровне».