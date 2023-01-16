Судя по всему, небрежное обращение с секретными документами становится самым настоящим бичом для американского руководства. Сначала в 2016 году в этом обвинили Хиллари Клинтон — она не села, но, вероятно, эти обвинения стали одной из причин, почему на ноябрьских выборах в том году американцы предпочли отдать свои голоса не ей, а Дональду Трампу. Затем, в 2022 году, секретные документы нашли на вилле самого Дональда Трампа. Расследование еще не завершено, но демократы очень надеются, что Трамп получит срок и не сможет снова баллотироваться на пост президента в 2024 году. Сейчас же на бумагах погорел действующий глава государства Джозеф Байден. В его бывшем офисе в Вашингтоне, а также в гараже, находящемся в штате Делавэр, нашли несколько пакетов с секретными документами периода президентства Обамы (когда Байден был вице-президентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

И республиканцы сразу же открыли шампанское. Ведь нашли эти документы в крайне удачное для них время.

Дело в том, что Республиканская партия переживает крайне непростые времена. Еще в середине прошлого года все были уверены, что на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс Америку накроет «красная волна»: что республиканцы возьмут под контроль и Сенат, и палату представителей. Однако волны не получилось: Сенат остался под контролем демократов, а в палате у республиканцев преимущество лишь в 10 голосов. Более того, это преимущество не дает гарантированного контроля, так как сама партия расколота на несколько фракций. Например, сопротивление двух десятков конгрессменов привело к тому, что республиканцам лишь с 15-го раза удалось избрать Кевина Маккарти спикером палаты представителей — что демократы сразу же позиционировали как самое настоящее позорище и свидетельство бардака у конкурентов.

Недавно же случилась еще одна крайне неприятная для республиканцев история. Журналисты выяснили, что конгрессмен Джордж Сантос пошел по пути сына турецкоподданного Остапа Ибрагимовича Бендера: он попросту выдумал львиную долю своей биографии, включая места работы, места учебы, занятие благотворительностью и даже родственников-евреев, бежавших из Европы от нацистов. Теперь демократы и даже часть республиканцев требуют от Сантоса уйти в отставку и назначить в его округе (3-м избирательном округе Нью-Йорка) перевыборы. На которых вполне может победить демократ, и тогда преимущество республиканцев в палате представителей сократится с ничтожных 10 мандатов до еще более ничтожных 8.

Теперь же у республиканцев появилась возможность не только обратить общественное внимание на бардак в стане демократов, но и провести очень интересные параллели. «Сейчас республиканцы хотят отождествить поведение Трампа в его бытность президентом с поведением Байдена и его внутреннего круга, — говорится в редакционной статье CNN. — Собственная резкая критика Байдена того, как Трамп обращается с секретными разведданными, теперь возвращается к нему самому и позволяет обвинить его в лицемерии».

IMAGO/ Niyi Fote/Global Look Press Сторонники Трампа у «башни Трампа»

Да, демократы говорят, что Байден — это другое. «Никакого сравнения с Мар-а-Лаго (флоридская резиденция Трампа, где были найдены его документы) быть не может. У Байдена документы лежали в закрытом шкафу. Они были недоступны», — объясняет конгрессмен-демократ Шейла Джексон Ли. Однако республиканцы тут же выяснили, что в гараж, где хранилась часть документов, имел доступ Хантер Байден — сын президента, которого обвиняют в причастности к различного рода коррупционным схемам. А значит, дело начинает играть новыми красками. Кроме того, как считают некоторые журналисты, документы не находились в этом шкафу все время с того момента, как Байден их получил, они якобы перемещались. И где, в чьих руках они были, никто не говорит.

И вот уже республиканцы требуют алаверды. «Когда ФБР собирается провести обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме?» — интересуется Дональд Трамп, намекая на маски-шоу, которое ФБР устроила в его собственной резиденции Мар-а-Лаго. Аналогичные риторические вопросы задают и другие конгрессмены, в частности будущий глава комитета по надзору Конгресса Джеймс Комер.

А органам приходится реагировать — ведь им, в отличие от Шейлы Джексон Ли, параллели очевидны. «Поскольку национальный архив и администрация Байдена резко выступили против Трампа из-за его обладания секретными документами, у них не осталось выбора кроме как притвориться, что они столь же серьезно относятся к обладанию секретными документами Джо Байденом. Таким образом, национальный архив передал дело в министерство юстиции», — поясняет издание The Federalist. Генпрокурор Мэррик Гарланд уже назначил спецпрокурора, который должен расследовать инцидент и решать, нужно ли возбуждать дело.

Jim LoScalzo/Pool via CNP/Global Look Press Меррик Гарланд

И если ФБР с минюстом ничего не сделают, то сделают сами республиканцы. Еще до скандала республиканцы давали понять, что главной их задачей на последующие два года будет проведение серии расследований против Байдена и членов его кабинета. Скандал же создает для этих расследований самое лучшее топливо. «Действия Байдена создают большие возможности для нового большинства сторонников Трампа в палате представителей. Республиканская партия уже идет по пути создания следственного механизма, который должен доказать использование демократами возможностей правительства и ресурсов разведслужб для дискредитации консерваторов», — пишет CNN.

Республиканцев СМИ называют главными бенефициарами в этой истории, а в частности Дональда Трампа. «В истории с секретными документами Байдена есть один победитель. Имя его — Дональд Трамп», — пишет The Guardian. Однако на самом деле все гораздо сложнее.

Республиканцы могли бы радоваться в том случае, если бы скандал с бумагами возник, скажем, за месяц до выборов, в которых Байден бы участвовал как кандидат от Демократической партии. Тогда эта история оказала бы прямое воздействие на мнение избирателей (часть беспартийных бы проголосовала за республиканцев, а часть демократов разочаровалась бы и осталась дома), таким образом повлияв на исход выборов в пользу «слонов». Сейчас же — за два года до выборов — она может помочь демократам слить Джозефа Байдена за оставшееся до начала предвыборной гонки время (а это примерно полгода) и найти других кандидатов. Моложе, здоровее, перспективнее.

Дело в том, что Байден собирался идти на второй срок. И если бы он выразил официально такое желание, помешать ему партия бы не смогла. Ей бы пришлось поддержать человека, который сейчас уже не может нормально ходить, говорить, а иногда и соображать, а значит, проще говоря, гарантированно проиграть вместе с ним выборы 2024 года. Поэтому, вероятно, и было принято решение Байдена тормознуть. Устроить скандал с выходом на расследование, который не позволит ему по морально-этическим моментам выставить свою кандидатуру. И не случайно секретные документы были найдены не ФБР, не полицией — их предоставили сами сотрудники Байдена, которые их якобы обнаружили и проявили гражданскую сознательность. Подставив таким образом своего шефа и в то же время спасая свою партию от катастрофы. Причем под катастрофой здесь понимается не столько само поражение на выборах 2024 года, сколько ситуация, при которой произойдет это поражение. Контроль консерваторов за Верховным судом (где они уже отменили важнейшую либеральную поправку, дающую всем американцам право на аборт), радикализация республиканцев и агрессивное навязывание демократов обществу своей ценностной повестки — всё это дает Республиканской партии возможности и основания для сокрушительного удара по либеральной Америке в случае, если республиканский кандидат в 2024 году возьмет Белый дом.

И для того чтобы этого не произошло, демократы вполне могут пожертвовать нынешним президентом. Париж стоит мессы.