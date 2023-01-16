Минск намерен обсудить с Москвой вопрос рефинансирования долга. Новых заимствований Белоруссия не планирует, речь идет лишь о рефинансировании прежних. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» министр финансов республики Юрий Селиверстов. Из-за наложенных на Белоруссию санкций она не может выйти на западный рынок для заимствований.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Задолженность Минска перед Москвой — около 8,5 миллиарда долларов. Конечно, проблема бюджетного дефицита на фоне падения нефтяных доходов стоит перед Москвой очень остро. Однако можно с уверенностью утверждать, что Москва пойдет Минску навстречу. При этом есть и более важные финансово-экономические вопросы, которые касаются двух стран и требуют решения.

Ключевой момент интеграции двух стран — Российской Федерации и Белоруссии — вопрос общей валюты. Однако Москва и Минск под этим понимают, вероятно, абсолютно разные вещи. Для Москвы общая валюта — это однозначно российский рубль. А для Минска — некий евразийский евро, о котором недавно говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ответ на вопрос, по какому пути будет развиваться эта идея, зависит от модели интеграции, правильней сказать, от количества ее участников. Разговоры о переходе Белоруссии на российский рубль идут уже двадцать лет. Назывался даже точный срок, планировалось, что Белоруссия должна перейти на российский рубль с первого января 2005 года. Тогда Москва и Минск не договорились.

Пять лет назад Россия официально объявила тренд на отказ от доллара США во внешней торговле. Со странами СНГ было принято решение переходить на российский рубль. И в наибольшей степени это коснулось Белоруссии. Белорусская экономика составляет лишь несколько процентов от российской и полностью завязана на Россию. Инфляция по российскому рублю в прошлом году составила 11,9%, в 2023 году ожидается в районе 5–6%. Российский рубль сейчас одна из самых крепких валют в мире. И если говорить о валюте Союзного государства, то это однозначно должен быть российский рубль. При этом Банк России остается независимым, что позволяет ему успешно отбивать атаки лоббистов, балансируя интересы экспортеров и импортеров, вкладчиков и заемщиков.

Однако не будем забывать, что идею единой евразийской валюты впервые выдвинул первый президент Казахстана господин Назарбаев во время лекции в МГУ в далеком 1994 году. Если говорить об участии в проекте валютного союза Астаны, то речь действительно уже идет о евразийском евро. Две другие страны ЕАЭС, Армения и Киргизия, слишком слабы экономически для участия в проекте. Теоретически к проекту евразийской валютной зоны могут присоединиться и другие участники: проводящий успешные либеральные экономические реформы Узбекистан, нефтяной Азербайджан и даже претендующая сейчас на особые экономические отношения с Россией Турция. В России сейчас стартует сектор исламских финансов, пилотный проект уже запущен в Татарстане, а глобальный центр исламских финансов запланирован в Турции, в Стамбуле. Дополнительным козырем в вопросе создания евразийского евро могут стать значительные запасы монетарного золота, которыми обладает Россия. Они хранятся в Москве и Петербурге и не могут быть арестованы по решению стран Запада. Многие финансисты полагают, что в будущем основные мировые валюты будут привязаны к золоту.

EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС Саммит Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке

Изначально единая евразийская валюта даже не имела своего названия. Евраз на слух как-то не очень, похож на КАМАЗ или АВТОВАЗ. В 2012 году автор этой статьи предложил название «алтын», которое потом закрепилось в прессе. Учиться хорошим вещам никогда не грех. Поэтому в этом проекте будет правильно использовать опыт Евросоюза: сначала должна появиться безналичная денежная единица, а потом уже кеш. Идея единой евразийской валюты способна не на словах, а на деле создать единый рынок товаров услуг и капитала. В современной глобальной экономике суверенным рынком может считаться только рынок в 250–300 миллионов потребителей. Если исходить из этого, отдельно Российская Федерация суверенной экономикой быть не может.

Вопрос, где будет находиться Евразийский Центральный Банк. В 2014 году называлась Алма-Ата, Казахстан. Однако, скорее всего, регулятор должен быть расположен в России. Очень подойдет Петербург или Казань, Нижний Новгород или, к примеру, Тобольск — также не самая плохая идея.