Турция продолжает оставаться единственной страной, которая выступает с какими-то предложениями в целях прекращения военного конфликта на Украине. Но каждый ее шаг или действие на этом направлении всегда мотивируются определенными событиями. Так, после взятия Соледара российскими войсками министр обороны Турции Хулуси Акар позвонил украинскому коллеге Алексею Резникову и предложил немедленно прекратить огонь, что, по его словам, «позволит избежать новых жертв и стабилизировать обстановку в стране». Вслед за этим в игру вступил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Он выступил с заявлением, которое в изложении турецкого издания Hurriyet звучит следующим образом: «Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации». Потому, что «сделка позволит урегулировать более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком», когда будет «обозначен ключевой момент и появится более широкая геополитическая картина, где Россия хочет заключить новую сделку с Западом, в первую очередь с США. Иначе война затянется надолго».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Такие суждения можно было бы воспринимать как интеллектуальные политические упражнения высокопоставленного турецкого политика. Если только это не демонстрация признаков политической комбинации. Прежде всего, они прозвучали накануне намеченной на 20 января встречи в формате «Рамштайн» представителей министерств обороны ряда стран, в том числе и членов НАТО, на которой намечено одобрить новую военную помощь Украине. Накануне Анкара опровергла сообщения западных СМИ о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов. По словам Калына, «это является абсолютной ложью». Следовательно, во-первых, Анкара намерена занять в «Рамштайне» особую позицию. Во-вторых, Калын говорит о каком-то мирном плане по Украине с участием США и ЕС. Поэтому важно привести его суждения в более развернутом варианте.

Президентство Турецкой Республики Ибрагим Калын

«Не имеет никакого значения то, что Россия или Украина делают на фронте. Решать будут крупные державы и основные игроки, они будут решать, как и когда закончится эта война, — рассуждает Калын. — Более или менее ясно, чего хочет Россия, чего хочет Украина, чего хотят страны Балтии, чего хочет Европа. Большой вопрос для всех наших политиков — как мы к этому придем, как мы сформируем эти идеи, чтобы это произошло. Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны. Поэтому мы говорим, что решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. В таких условиях сложно даже говорить об учете, к примеру, 10% украинского мирного плана, 20% российского. Ничего не выйдет. Но, возможно, через месяц или два настрой изменится и у нас будет больше шансов».

Это не монолог, а диалог Турции со своими западными партнерами. Но не с Россией. И главный вывод Анкары, который внешне вроде бы обессмысливает ситуацию: «На данный момент в мире превалирует настрой на продолжение конфликта и обсуждение мирного соглашения по Украине невозможно». Проблема тут не в том, что Анкара при этом повторяет западную мантру: «Украина не выиграет, а Россия не проиграет». Турция — одна из тех стран, которая хорошо знает Россию и Украину. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не раз публично критиковал политику Запада на Украине, а турецкие эксперты достаточно адекватно оценивают генезис украинского кризиса. Даже Калын считает необходимым его проанализировать, чтобы «избежать подобного в будущем». Более того, в Анкаре не опасаются говорить о том, что НАТО совершило ошибки в отношениях с Россией, которые привели к военному конфликту с Украиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критикует действия международного сообщества в части урегулирования конфликта, которым «хорошо пользуются торговцы оружием».

Mid.ru Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Анкаре

И как выход из ситуации Турция предлагает своим западным партнерам выработать такую «формулу мира», чтобы Украина приняла ее в качестве промежуточного решения, а в дальнейшем «завязать» на нее российскую дипломатию в формате «Стамбул-2». При этом сразу отметим важный нюанс. Анкара понимает, почему Москва игнорирует ее попытку выставить Турцию в роли «эффективного миротворца», но она на сей раз пытается зайти через Запад и ранее разрекламированный «мирный план Зеленского» обозначить иным названием. Но что это конкретно дает Турции? Прежде всего, у нее появляется перед «Рамштайном» обоснование для отказа от присоединения к антироссийским санкциям и поставок своего оружия на Украину. Сохраняемый статус «миротворца» не предусматривает примыкание к одной из сторон конфликта.

Более того, инициативы Анкары воспринимаются в Москве с «познавательным интересом», так как они не сковывают российскую подготовку как к военной кампании — 2023, так и развитие сотрудничества с Турцией, ведь Калын возлагает ответственность за первый шаг в сторону мира на Запад, а для того, чтобы выслушать российские предложения по построению глобальной системы безопасности, тот пока не готов. Хотя Калын считает, что «скоро и Запад начнет говорить об этом». А пока Турция, ведя диалог с Россией и Украиной, Западом, широко транслирует свои миротворческие идеи, с которыми оказывается в топе в мировых новостей.