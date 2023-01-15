В начале января в кабмине Латвии ознакомились с подготовленным МВД докладом, содержащим оценку итогов действия принятого в стране в 1995-м закона о репатриации. Закон изначально принимался для того, чтобы облегчить возвращение на родину лиц, имеющих латышские или ливские (ливы — один из коренных народов Латвии) корни. В первую очередь авторы закона имели в виду многочисленную «тримду» (диаспору), состоявшую в значительной степени из потомков тех латышей, которые некогда покинули родину в 1945-м вместе с отступающими немецкими войсками и осели в США, Канаде, Австралии и государствах Западной Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

В начале 90-х эти «тримдниеки» и их потомки начали массово возвращаться в Латвию. Там их принимали с распростертыми объятиями, видя в них посланцев «цивилизованного Запада», способных поднять постсоветскую республику к вершинам «западной цивилизации». Представители «тримды» захватили власть в стране, постепенно оттеснив в сторону местную постсоветскую элиту, состоявшую из бывших коммунистов. Страну уже почти четыре года возглавляет тандем, состоящий из президента Эгила Левитса (выходец из Германии) и премьер-министра Кришьяниса Кариньша (выходец США). Кариньш не скрывает, что имеет двойное латвийско-американское гражданство, а Левитса недоброжелатели обвиняют в том, что тот до сих пор прячет в своем письменном столе действующий немецкий паспорт.

Но сейчас, отмечают в МВД, география репатриации изменилась. Уже в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины. В 2022 же году доля граждан России среди тех, кто пытался репатриироваться в Латвию, достигла уже 81%.

В основном репатриируются те, кто придерживается прозападных убеждений или просто пытается уклониться от мобилизации. Но даже такие выходцы из России латвийские власти не устраивают: в стране еще в начале 90-х был взят курс на построение «национального государства», а русскоязычный элемент (которого и так насчитывается 35% населения) может этому помешать. «Граждане России и других стран, имеющие в предках латышей или ливов, хотят получить вид на жительство, но в то же время видно, что эти лица ранее не имели связи с Латвией. У них нет проживающих в Латвии родственников, с которыми они поддерживали бы регулярные контакты. Ранее они не посещали Латвию, хотя выезжали в другие европейские страны», — подчеркивают в латвийском МВД.

Там заявляют, что «тенденция получать вид на жительство только для того, чтобы иметь возможность с комфортом передвигаться по странам — участницам шенгенского соглашения, особенно обозначилась во время антиковидных ограничений, когда в посольство Латвии в России поступало большое количество запросов о репатриации». По мнению МВД, эти люди хотят не жить в Латвии, а лишь пользоваться преимуществами латвийского вида на жительство. «После мобилизационной кампании, начатой Россией в сентябре, вопросы о репатриации задают лица, которые не собираются переезжать в Латвию, но хотят получить постоянный вид на жительство, чтобы иметь возможность переехать в случае, если будут подлежать призыву», — констатируют в министерстве.

«Наша позиция очень чёткая и последовательная, — говорит латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. — Если гражданин России — все равно с какими корнями! — против мобилизации, но не против войны и никоим образом не протестует, то это не является достаточным основанием для запроса визы, временного вида на жительство или статуса репатрианта. С этой точки зрения ответ жёсткий, никакой жалости у нас нет».

U.S. Department of Defense Американские солдаты в Латвии

В латвийском МВД предлагают пересмотреть действующий порядок репатриации. Там полагают, что этот закон «больше не соответствует основной идее».

Нужно сказать, что латвийские правящие круги восприняли события 2022 года как удобный повод, чтобы ещё больше приблизиться к своей мечте о «национальном государстве». Тех местных русских, у кого есть паспорта граждан или неграждан Латвии, депортировать из страны власти, естественно, не могут. Однако в Латвии проживает и довольно много граждан России. Некоторые из них в свое время получили здесь так называемые «инвесторские виды на жительство». Теперь им грозит депортация.

Но «инвесторами» латвийские власти не ограничиваются — депортировать могут и российских граждан, живущих в Латвии с рождения. Этим людям в 1991-м Латвия отказала в гражданстве из-за того, что они не смогли доказать факт проживания своих предков в довоенной Латвии. Тогда Латвия выдала этим своим «нелюбимым детям» постоянные виды на жительство, которые теперь грозит отобрать. Под новые поправки подпадают 17 865 человек.

Reichskommissariat Ostland

Дабы продлить свой ВНЖ, латвийским россиянам необходимо до 1 сентября 2023 года сдать экзамен по латышскому языку и доказать наличие достаточных финансовых средств в размере минимальной зарплаты. Те, кто не сможет подтвердить необходимые знания языка, будут лишены постоянного вида на жительство, а вместо него получат временный вид сроком на один год — с перспективой последующей высылки.

Массовая высылка из Латвии проживающих там россиян — давняя мечта праворадикалов из партии Национальный блок, входящей в правящую коалицию. Людей предлагается выселять в никуда, при том что большинство из кандидатов на депортацию пребывают в предпенсионном и пенсионном возрасте. У них остаётся семь месяцев, чтобы получить документ, подтверждающий знание латышского языка. Однако пытавшиеся на сайте государственного центра содержания образования записаться на экзамен по латышскому, увидели там объявление следующего содержания: «Регистрация на проверку государственного языка на время прервана. О последующих сроках и месте проверки знаний госязыка просим интересоваться в январе 2023 года».