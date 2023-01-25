Громкое политическое заявление прозвучало из Венесуэлы. Выступая в Национальной ассамблее с отчетом о своей работе за 2022 год, президент страны Николас Мадуро представил шесть основных направлений, на которых должны быть сосредоточены усилия власти и венесуэльского народа в 2023 году. Однако ключевое заявление коснулось внешней политики и региональной интеграции: не исключено, что в Латинской Америке появится свой квазиимперский проект — правда, внутри больше напоминающий СССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрнесто Че Гевара

По словам самого Мадуро, в беседе с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Колумбии Густаво Петро и президентом Аргентины Альберто Фернандесом он сказал, что сейчас наступает особое новое время, которое объединит усилия и пути народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Венесуэльский лидер также отметил, что мировые события подталкивают к прогрессу в формировании мощного блока политических сил и экономической мощи, который говорит с миром на равных, а также приглашает его к интеграции и строительству новых полюсов силы.

Мадуро подчеркнул, что именно Венесуэла находится на переднем крае борьбы за создание мира «Большой Родины» — независимой и суверенной силы, которая принесет больше счастья, прогресса и процветания этой стране и всему региону Латинской Америки и Карибского бассейна, но для наступления этого мира «необходим сплоченный, единый и передовой блок стран Латинской Америки и Карибского бассейна».

Риторика президента Венесуэлы неслучайна: в последние полгода вокруг этой страны Запад во главе с США разворачивает чуть ли не «ухаживания». Некоторые европейские президенты (например, Эммануэль Макрон) перестали называть Мадуро «незаконным президентом», а Испания назначила Рамона Сантоса Мартинеса новым послом страны в Венесуэле — эта должность осталась вакантной после ухода Хесуса Силвы в 2020 году, когда испанская власть решила понизить уровень отношений между странами до уровня поверенного в делах в знак своего несогласия с ситуацией в стране. Что же касается США, то американская администрация отыграла назад историю с «признанным президентом» Хуаном Гуайдо, отправила несколько сотен миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи и направила своих представителей на переговоры с венесуэльскими властями касательно ситуации вокруг транзита нефти.

Всё это не могло не сказаться на риторике властей Венесуэлы, которые поверили в себя и решили действовать с позиции силы: Мадуро в ходе своей речи перед Национальной ассамблеей потребовал от правительства США отменить более 927 односторонних принудительных мер, которые нанесли ущерб национальной экономике в размере 642 миллиарда долларов.

Есть ли перспективы у нового геополитического проекта «Большая Родина»? До него в Латинской Америке появился термин «Nuestra America» («Наша Америка»): он получил своё название от политического эссе кубинца Хосе Марти в 1891 году. По мнению сторонников «Нашей Америки», термин противопоставляется англосаксонскому понятию «Америка», который подразумевает под собой США. Политики нередко использовали термин «Наша Америка» в значении единства латиноамериканских стран перед американским империализмом.

На передовой нового проекта может оказаться именно Венесуэла, и это логичное продолжение складывающейся геополитической ситуации во всём регионе. Если ещё несколько лет назад лидером такого проекта могла стать Куба, то сегодня Гавана утрачивает право на первенство в региональной борьбе. Антикубинским санкциям США уже несколько десятков лет, да и власти Кубы несколько отошли от воинственной риторики периода братьев Кастро, а вот Венесуэла испытывает давление эмбарго здесь и сейчас, и временная политическая победа Николаса Мадуро в этой схватке выделяет страну среди всех прочих латиноамериканских государств.

Антониа Торо. Смерть Боливара. 1889

Нельзя сказать, что новый блок сразу и прямо бросит вызов США, однако идея объединения, давно витающая в политическом пространстве Латинской Америки, может пойти на пользу всем странам-участницам. Интересен и выбор стран для такого блока: Мадуро упомянул Колумбию (которая совсем недавно впервые в своей истории избрала левого президента), Аргентину и Бразилию (избранного левого президента Лулу в рамках его предвыборной кампании очень поддерживали американская администрация и Евросоюз), хотя в Латинской Америке есть и ряд других стран, «покрасневших» или «порозовевших» после прихода новых руководителей. Но и здесь необходимо отталкиваться от реалий: очевидно, что в блоке с лидерством Венесуэлы не найдётся места Чили, чей леволиберальный президент Габриэль Борич не раз пикировался в Twitter с Мадуро и вообще получает крайнюю степень поддержки со стороны западных стран.

В условиях перекраивания геополитической карты появление новых политических блоков, союзов и объединений неизбежно, особенно в тех регионах, где интеграционные идеи существуют уже давно. В этой связи предложение Николаса Мадуро вполне может стать заявкой на будущее формирование новой, пусть и небольшой, оси левых латиноамериканских стран. Это наверняка не понравится США, поскольку их стратегия дробления недружественных стран на части в данном случае терпит крах, а вот России стоит присмотреться к возможности такого объединения и даже дать повод для ускорения интеграции.