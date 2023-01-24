Варшава озаботилась Грузией. Сейм Польши принял постановление, в котором призвал власти Грузии немедленно позволить Михаилу Саакашвили «пройти необходимое лечение» и призвал «международное сообщество спасти жизнь и здоровье бывшего президента Грузии». Текст резолюции был представлен вице-спикером Сейма от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Малгожатой Госевской. За ее принятие проголосовали 438 депутатов, восемь — против, и один воздержался. Не поддержали инициативу члены парламентского клуба «Конфедерации». Но в любом случае — где Польша, а где Грузия?

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Проще всего объяснить интерес правящей польской партии к Саакашвили сентиментальными соображениями. «Как вы, наверное, знаете, я бывший соратник президента Республики Польша, профессора Леха Качиньского, и я прекрасно помню его слова, сказанные в Тбилиси в 2008 году во время российской агрессии против Грузии, — заявил дипломатическому корпусу президент Польши Анджей Дуда. — Он сказал тогда: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра Прибалтика, а потом, может быть, пришло время для моей страны, для Польши». Нужно добавить что-нибудь еще к этому сегодня?» Эту «романтику» грузинская оппозиция использует и сегодня. На днях представители грузинской оппозиции направили письмо главе «Права и Справедливости» Ярославу Качиньскому, в котором призвали его посодействовать освобождению Саакашвили и отправке его на лечение за границу. Оппозиционеры считают, что «брат-близнец покойного польского президента поможет их бывшему лидеру», отмечает польский таблоид Fakt.

«Авторы письма утверждают, что бывший президент сильно похудел и его здоровье ухудшается с каждым днем, — пишет издание. — Готовность Саакашвили излечить выразили украинцы. Советник президента Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением по этому поводу. Грузины, ссылаясь на хорошие отношения между Лехом Качиньским и Михаилом Саакашвили, заявляют: «Мы обращаемся к Ярославу Качиньскому, потому что у Михаила Саакашвили долгие годы были тесные отношения не только с Польшей, но и с семьей Качиньских. Сейчас он умирает в тюрьме. К сожалению, правительство Грузии ничего не делает, чтобы ему помочь. У нас есть документы, свидетельствующие о том, что он был отравлен в тюрьме. Также американские эксперты, посетившие его там, представили доказательства того, что он был отравлен. Мы хотим спасти его жизнь и хотим, чтобы он помог Михаилу Саакашвили, потому что он был первым человеком, который осмелился противостоять России, и он был ближайшим другом Леха Качиньского. Мы обращаемся с такими призывами ко всем его друзьям. Мы полагаем, что Ярослав Качиньский помнит, что сделал Михаил Саакашвили после ухода его брата».

(сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński Малгожата Госевская

Однако вряд ли дело только в «романтике». Судя по всему, представители PiS, работающие в интересах Саакашвили, наигрывают киевскому режиму. Как ранее заявила Госевская, «сегодняшняя Грузия отличается от той страны, которой правил Саакашвили после «розовой революции» в 2003 году. По ее словам, «в настоящее время Грузия является страной, через которую Россия может безнаказанно обходить санкции. Русские массово селятся в республике, захватывают местные предприятия и могут покупать грузинское гражданство». Госевска заявляет, что, по ее мнению, «сегодняшние власти Грузии подчинены олигарху Бидзине Иванишвили, который сотрудничает с Россией и без указания которого Саакашвили не будет освобожден». Как считает вице-спикер Сейма Польши, «на Иванишвили давно должны были быть наложены санкции со стороны Европейского союза и всего цивилизованного мира, чтобы ограничить его возможности для ведения бизнеса и туризма». Иными словами, Госевская работает на концепцию киевского режима, который пытается заставить Тбилиси стать в Закавказье еще одной опорной точкой антироссийского фронта, в то время как грузинская правящая партия отказывается открывать «второй фронт» против Москвы.

Госевская не в первый раз подыгрывает киевскому режиму. Как отмечал в марте 2018 году в интервью порталу Kresy депутат Сейма Польши Войцех Бакун, «передвижения господина Саакашвили, который свободно передвигается по Польше, также имеют значение. Всего несколько дней назад я встретил его в самолете, летевшем из Жешува в Варшаву. Какая-то странная ситуация. Интересно, на основании чего он вообще передвигается по Польше?» В этом контексте Бакун напомнил, что после депортации с Украины эск-президента Грузии подобрала в Польше «известный депутат от партии «Право и Справедливость» Малгожата Госевская. Как подчеркнул депутат, «это нечто беспрецедентное, даже предосудительное. Тем более что она принадлежит к правящей партии, видимо, ей дали на это разрешение». Бакун подчеркнул, что «считает интересным поведение польских властей по отношению к Саакашвили и допуск в Польшу человека, который все еще вынашивает какие-то планы борьбы за власть на Украине, а с другой стороны, подвергается преследованию на родине». По его словам, «мы становимся плацдармом для элемента, который не обязательно хорош для нас. В том числе и в контексте отношений с Украиной. Я не понимаю такой непоследовательности со стороны польского правительства, которое, с одной стороны, заходит так далеко в отношениях с нынешним правительством в Киеве, а с другой стороны, начинает поддерживать того, кто открыто действует против этого правительства. Это может плохо для нас закончиться».

Но, видимо, Варшава в итоге решила подыграть киевскому режиму, который недоволен тем, что грузинская правящая партия не хочет открыть в стране «второй фронт» против России. Отсюда внешне неожиданный интерес Варшавы в Закавказье и игра на сантиментах Ярослава Качиньского с его покойным братом. Однако вряд ли это впечатлит Тбилиси, который руководствуется интересами своей страны.