«Сильно похудел»: зачем в Варшаве хотят «излечить» Саакашвили
Варшава озаботилась Грузией. Сейм Польши принял постановление, в котором призвал власти Грузии немедленно позволить Михаилу Саакашвили «пройти необходимое лечение» и призвал «международное сообщество спасти жизнь и здоровье бывшего президента Грузии». Текст резолюции был представлен вице-спикером Сейма от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Малгожатой Госевской. За ее принятие проголосовали 438 депутатов, восемь — против, и один воздержался. Не поддержали инициативу члены парламентского клуба «Конфедерации». Но в любом случае — где Польша, а где Грузия?
Проще всего объяснить интерес правящей польской партии к Саакашвили сентиментальными соображениями. «Как вы, наверное, знаете, я бывший соратник президента Республики Польша, профессора Леха Качиньского, и я прекрасно помню его слова, сказанные в Тбилиси в 2008 году во время российской агрессии против Грузии, — заявил дипломатическому корпусу президент Польши Анджей Дуда. — Он сказал тогда: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра Прибалтика, а потом, может быть, пришло время для моей страны, для Польши». Нужно добавить что-нибудь еще к этому сегодня?» Эту «романтику» грузинская оппозиция использует и сегодня. На днях представители грузинской оппозиции направили письмо главе «Права и Справедливости» Ярославу Качиньскому, в котором призвали его посодействовать освобождению Саакашвили и отправке его на лечение за границу. Оппозиционеры считают, что «брат-близнец покойного польского президента поможет их бывшему лидеру», отмечает польский таблоид Fakt.
«Авторы письма утверждают, что бывший президент сильно похудел и его здоровье ухудшается с каждым днем, — пишет издание. — Готовность Саакашвили излечить выразили украинцы. Советник президента Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением по этому поводу. Грузины, ссылаясь на хорошие отношения между Лехом Качиньским и Михаилом Саакашвили, заявляют: «Мы обращаемся к Ярославу Качиньскому, потому что у Михаила Саакашвили долгие годы были тесные отношения не только с Польшей, но и с семьей Качиньских. Сейчас он умирает в тюрьме. К сожалению, правительство Грузии ничего не делает, чтобы ему помочь. У нас есть документы, свидетельствующие о том, что он был отравлен в тюрьме. Также американские эксперты, посетившие его там, представили доказательства того, что он был отравлен. Мы хотим спасти его жизнь и хотим, чтобы он помог Михаилу Саакашвили, потому что он был первым человеком, который осмелился противостоять России, и он был ближайшим другом Леха Качиньского. Мы обращаемся с такими призывами ко всем его друзьям. Мы полагаем, что Ярослав Качиньский помнит, что сделал Михаил Саакашвили после ухода его брата».
Однако вряд ли дело только в «романтике». Судя по всему, представители PiS, работающие в интересах Саакашвили, наигрывают киевскому режиму. Как ранее заявила Госевская, «сегодняшняя Грузия отличается от той страны, которой правил Саакашвили после «розовой революции» в 2003 году. По ее словам, «в настоящее время Грузия является страной, через которую Россия может безнаказанно обходить санкции. Русские массово селятся в республике, захватывают местные предприятия и могут покупать грузинское гражданство». Госевска заявляет, что, по ее мнению, «сегодняшние власти Грузии подчинены олигарху Бидзине Иванишвили, который сотрудничает с Россией и без указания которого Саакашвили не будет освобожден». Как считает вице-спикер Сейма Польши, «на Иванишвили давно должны были быть наложены санкции со стороны Европейского союза и всего цивилизованного мира, чтобы ограничить его возможности для ведения бизнеса и туризма». Иными словами, Госевская работает на концепцию киевского режима, который пытается заставить Тбилиси стать в Закавказье еще одной опорной точкой антироссийского фронта, в то время как грузинская правящая партия отказывается открывать «второй фронт» против Москвы.
Госевская не в первый раз подыгрывает киевскому режиму. Как отмечал в марте 2018 году в интервью порталу Kresy депутат Сейма Польши Войцех Бакун, «передвижения господина Саакашвили, который свободно передвигается по Польше, также имеют значение. Всего несколько дней назад я встретил его в самолете, летевшем из Жешува в Варшаву. Какая-то странная ситуация. Интересно, на основании чего он вообще передвигается по Польше?» В этом контексте Бакун напомнил, что после депортации с Украины эск-президента Грузии подобрала в Польше «известный депутат от партии «Право и Справедливость» Малгожата Госевская. Как подчеркнул депутат, «это нечто беспрецедентное, даже предосудительное. Тем более что она принадлежит к правящей партии, видимо, ей дали на это разрешение». Бакун подчеркнул, что «считает интересным поведение польских властей по отношению к Саакашвили и допуск в Польшу человека, который все еще вынашивает какие-то планы борьбы за власть на Украине, а с другой стороны, подвергается преследованию на родине». По его словам, «мы становимся плацдармом для элемента, который не обязательно хорош для нас. В том числе и в контексте отношений с Украиной. Я не понимаю такой непоследовательности со стороны польского правительства, которое, с одной стороны, заходит так далеко в отношениях с нынешним правительством в Киеве, а с другой стороны, начинает поддерживать того, кто открыто действует против этого правительства. Это может плохо для нас закончиться».
Но, видимо, Варшава в итоге решила подыграть киевскому режиму, который недоволен тем, что грузинская правящая партия не хочет открыть в стране «второй фронт» против России. Отсюда внешне неожиданный интерес Варшавы в Закавказье и игра на сантиментах Ярослава Качиньского с его покойным братом. Однако вряд ли это впечатлит Тбилиси, который руководствуется интересами своей страны.