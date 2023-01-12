Правительства США, Германии и ряда других государств анонсировали поставку на Украину новых партий бронетехники. Официально подтверждено, что украинская армия получит боевые машины пехоты Bradley и Marder в количестве 50 и 40 штук соответственно. Также в сети появились фотографии канадских бронетранспортёров LAV ACSV Super Bison производства Канады, уже находящихся у ВСУ. Вероятно, в новый пакет поставок также войдут и американские БТР Stryker.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Сам факт поставок не является новостью. Однако новый пакет сопровождается скандалами в прессе. Немецкий журнал Spiegel заявляет, что Германии для удовлетворения потребностей ВСУ в бронетехнике придётся взять БМП Marder из собственного резерва, хотя бундесвер и без того сталкивается с серьёзным дефицитом бронетехники.

Как полагают эксперты, НАТО вынужден в ущерб себе идти на поставки современной бронетехники из-за того, что техника из предыдущих поставок показала свою уязвимость в условиях современной войны.

Поставленные в количестве нескольких сотен бронетранспортёры M113, разработка которых началась ещё в 1960-е, почти не показала себя на поле боя. По данным сервиса Lostarmour, на котором фиксируются потери ВСУ на основании фото/видео из открытых источников, подтверждена потеря девяти таких машин и 17 машин YPR-765 (голландская модификация M113).

Skaarup.HA Бронетранспортёр M113

По оценке экспертов, ограниченное применение этих машин связано с тем, что они разработаны для войн XX века и не соответствуют современным требованиям. Машина крайне уязвима из-за своего высокого корпуса, который является удобной мишенью для операторов противотанковых ракетных комплексов и других ручных средств борьбы с бронетехникой. Ещё один минус американских бронемашин, который называют эксперты — узкие гусеничные траки, которые или вязнут в условиях распутицы или выходят из строя при похолодании: комья земли забиваются в гусеницы, замерзают и машина на время выходит из строя.

С аналогичными проблемами сталкиваются и поставленные из Франции бронемашины VAB. По данным lostarmour, в ходе военных действий уже потеряно пять таких машин.

Как отмечают эксперты, броневики этого класса изначально разрабатывались для проведения военно-полицейских или миротворческих операций, преимущественно — в странах Африки. Они не предназначены для использования в реальных боевых действиях и пробиваются даже из крупнокалиберного пулемёта.

Copyleft Бронемашина VAB

Эти машины, как и M133, также не предназначены для передвижения по бездорожью и в полевых условиях быстро выходят из строя. Их применение в условиях наличия у противника крупнокалиберной артиллерии, танков и средств противотанковой борьбы можно сравнить с использованием в военных действиях полицейских водомётов или слезоточивого газа.

К числу таких же «провальных» поставок можно отнести британские броневики AT-105 Saxon, к числу проблем которых можно отнести и недостаточное бронирование и в целом — моральное устаревание.

Эксперты предполагают, что вооружённые силы стран НАТО, планируя военные действия, в принципе не предполагали всех реалий военных действий на Украине. Это привело к тому, что в зимней компании большая часть натовских поставок почти не участвует — воевать приходится на советской бронетехнике.

Решат ли ситуацию поставки более современной техники американского образца? Крайне сомнительно.

В случае американских БМП Bradley эксперты называют те же проблемы, что есть у машин M113. Это высокий узкий корпус и тяжесть машины. Несмотря на наличие большого количества бортовой электроники, Bradley показали себя с худшей стороны в ходе ведения военных действий в Йемене. Большая часть машин, подбитая в ходе этой компании, из-за своей конструкции стала добычей для операторов противотанковых ракетных комплексов ещё советского производства и получили попадание ракеты в борт или под башню. В итоге США надавили на Саудовскую Аравию, потребовав убрать машины из зоны военных действий и не бросать тень на американский военно-промышленный комплекс.

Ddp БМП Bradley

Можно констатировать, что командование стран НАТО в целом верно оценивает слабые стороны своей техники, которая направляется Украине, однако даже поставка бронемашин из состава армий государств — членов альянса не изменит ситуации.

Военная техника, производимая странами НАТО, разрабатывалась с учётом реалий локальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Это касается военной продукции ведущих стран альянса — США, Франции и Великобритании.

Поэтому не стоит ожидать, что те же Bradley, Marder или Stryker кардинальным образом изменят ситуацию на поле боя.