После того как президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский побывали во Львове, где говорилось об усилении поддержки киевскому режиму, их встречу прокомментировал заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове, — написал он в своем блоге. — А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам».

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Как отмечают некоторые польские издания, цитирующие Медведева, «название Лемберг восходит к 1772 году, когда произошел первый раздел Польши, — в это время Львов вошел в зону австрийского раздела и превратился в столицу Королевства Галиции и Лодомерии». Так случайно или нет заместитель секретаря Совета безопасности России, говоря о будущем Львова, предрек ему судьбу австрийского города Lemberg, а не польского города Lwów? Вполне возможно, что и нет. «В последние годы Львов превратился в туристический мегаполис, — поэтично сообщал репортер Швейцарского радио и телевидения (SRF), побывавший во Львове в апреле прошлого года. — Город до сих пор излучает очарование Австро-Венгрии, исчезнувшей империи, которой он когда-то принадлежал, здесь есть кофейни, барочные церкви и прекрасные пирожные». В свою очередь, австрийский историк Герхард Цайлингер на страницах венской газеты Der Standard констатирует, что «из всех западных государств Австрия имеет наибольшие исторические связи с Украиной, просто мы об этом не знаем». Он размышляет об этом в контексте «австро-польско-украинской Галиции», постулируя, что «Австрия когда-то была воротами в мир для западных украинцев», а «украинская идентичность во многом связана с Австрией».

Zuma/TASS Президенты Литвы Гитанас Науседа, Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда (слева направо) во время встречи во Львове

Но после распада Австро-Венгерской империи австрийцы забыли о своих «заслугах», делает вывод Цайлингер. Помочь «вспомнить» их могут события, произошедшие на Украине с 2014 года и особенно февраля 2022 года. Это переводит дискурс воспоминаний об «австро-польско-украинской Галиции» и «австрийском Львове» из культурной сферы в политическую, заодно побуждая к дискуссии о самой Австро-Венгерской империи на фоне происходящих геополитических изменений в Европе. Определенные размышления на этот счет позволяют себе польские интеллектуалы. Литературовед, член коллегии Ягеллонского клуба Пшемыслав Баторский, анализирующий «миф об Австро-Венгрии и Галиции», задается вопросами, «станет ли когда-нибудь Польша снова Галицией в составе Европейского союза, станет ли она во имя обеспечения безопасности приграничной страной, к которой «головной офис» относится как к дружественной, но подчиненной, пользующейся относительной свободой в культурной сфере, но лишенной политической свободы и субъективности, будем ли мы когда-нибудь снова жить в (хотя бы поверхностно либеральной) империи?» Но из поставленных им вопросов неизбежно вытекает и другой: трансформируется ли ЕС в новую Австро-Венгрию или последняя может возникнуть в Европе как самостоятельный геополитический феномен?

Эти проблемы интересуют и российских геополитиков. Один из них, Андрей Школьников, летом прошлого года предполагал, что если «интерес США и других внешних игроков к Восточной Европе вторичен и рассмотрения заслуживает исключительно сквозь призму сдерживания России», то «Ватикан готов сотрудничать с Россией, так как заинтересован в формировании «Четвертого Рима» (центра на землях бывшей Австро-Венгрии), для чего, стоит обратить на это внимание, во все региональные инициативы неожиданно стала включаться Австрия».

VATICAN MEDIA/Global Look Press Папа Франциск принемает посла Австрии Маркуса Бергмана

Прямых подтверждений существования такого проекта нет, но можно отметить некоторые косвенные сигналы. Осенью — зимой 2014 года, когда отмечалось 25-летие восстановления Греко-католической церкви на Украине, официальным представителем папы Римского Франциска для участия в торжествах был назначен примас Австрии и архиепископ Вены кардинал Кристоф Шенборн, хотя логично было бы видеть на этом месте какого-либо польского епископа в силу тесных завязок и на политическом, и на церковном уровнях между Киевом и Варшавой. Интерес к униатам Вена демонстрировала и после начала специальной военной операции на Украине, когда в июле 2022 года председатель Конференции католического епископата Австрии архиепископ Зальцбургский Франц Лакнер вместе с епископом Вильгельмом Краутвашлем приняли участие в синоде епископов УГКЦ в польском Перемышле, откуда перебрались во Львов.

Комментируя их визит, ИА REGNUM отмечало: «По некоторым данным, в Будапеште сегодня поднимают архивы Австро-Венгерской империи. И, если верить слухам, венгерское руководство не против реанимировать этот проект, если «австрийцы согласятся». Интересно, остались ли эти «слухи» только «слухами» или за ними всё же стоит нечто большее.