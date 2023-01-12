О том, как освещается спецоперация России на Украине в северокорейской прессе, что сейчас происходит в отношениях Москвы и Пхеньяна и какова вероятность того, что на Украине появится северокорейское оружие, корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей ЛАНЬКОВ.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

ИА REGNUM: Андрей Николаевич, что знает об украинском кризисе среднестатистический северокореец?

А. Л.: Ничего! О происходящих на Украине событиях в открытой северокорейской прессе, то есть той, которую читает рядовой северокореец, ничего не пишут. И в былые времена пресса КНДР мало писала о событиях во внешнем мире, а уж с начала 2020 года объемы внешнеполитических разделов в ведущих северокорейских газетах были сокращены до минимума. Можно сказать, что произошел грандиозный пересмотр всей редакционной политики по части освещения международных новостей. До этого проводилась примерно советская политика. То есть, во-первых, в «Нодон синмун» изредка могли появляться аналитические статьи по проблемам международных отношений, которые бы не постеснялась напечатать The New York Times. Например, о тенденциях рынка энергоносителей, о проблемах зеленой энергетики. Это было редко, не каждый день. Но было. Теперь это всё убрано. Размеры разделов, посвященных ситуации в мире, сокращены радикально. По сравнению с 2010 годом — в три-четыре раза. Это меньше половины страницы, причем половина того, что осталось, — это сообщения о коронавирусе. Остальное — это очень странно, словно случайно подобранные негативные сообщения о стихийных бедствиях, преступности (причем не обязательно в больших странах). Например, могут быть заметки о том, что где-то в Мали бандиты разгромили деревню. О выборах в Японии и Франции сейчас уже не напишут, а вот о том, что в Индонезии опрокинулся и утонул автобус с туристами и все погибли, напишут.

ИА REGNUM: Чем было вызвано такое радикальное изменение редакционной политики?

А. Л.: Точного ответа нет. Можно предположить, что Ким Чен Ын понимает, что распространение информации о внешнем мире крайне опасно для страны. Его дед просто копировал советские методы. При Ким Чен Ире такая традиция продолжалась. А вот Ким Чен Ын, по всей видимости, решил, что людям надо поменьше говорить о внешнем мире. И кроме того, формировать короткое впечатление людей — «внешний мир — это ад».

EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY/ТАСС Ким Чен Ын

ИА REGNUM: Можно ли сказать, что Северная Корея нашла способы с выгодой для себя использовать украинский кризис?

А. Л.: Я бы сказал, что для Северной Кореи конфликт на Украине стал очередным подарком судьбы. Связано это с тем, что в нынешней ситуации Россия едва ли будет активно поддерживать принятие ООН и другими международными организациями резолюций, которые бы предусматривали введение дополнительных санкций против КНДР. Более того, российские таможенники и службы вряд ли будут проявлять излишнее рвение в стремлении не допустить нарушения режима санкций северокорейскими физическими и юридическими лицами. Отчасти в связи с этим можно вспомнить разговоры, которые шли летом, до вхождения ДНР и ЛНР в состав России, о том, что северокорейские рабочие отправятся на работу в эти республики. Подобная отправка была бы прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Однако, поскольку ДНР и ЛНР не являлись членами ООН, они не были связаны соответствующими нормами.

ИА REGNUM: То есть в перспективе мы можем ожидать наплыва в Россию северокорейских рабочих?

А. Л.: Я думаю, что такая вероятность есть. Конечно, формально они будут залегендированы как студенты и как кто угодно. Я думаю, что это с большой вероятностью будет, и я бы очень этого хотел. Это морально с любой точки зрения.

ИА REGNUM: Но пока выгоды КНДР можно охарактеризовать как исключительно дипломатические?

А. Л.: Серьезные дипломатические выгоды с минимальными затратами. Северокорейские представители на международных форумах активно голосуют против резолюций, содержащих осуждение действий России на Украине. По большому счету это голосование ничего не значит и носит чисто символический характер. Но оно, безусловно, вызывает позитивные эмоции и на Смоленской площади, и на Старой площади. В обмен на эту услугу северокорейцы рассчитывают на взаимность. Иначе говоря, голосуя против антироссийских резолюций (заблокировать принятие которых они не могут), северокорейские дипломаты получают от российских коллег голосования против резолюций, вредных для КНДР, которые Россия в Совете Безопасности ООН вполне может блокировать. Однако надо помнить, что российско-северокорейское сотрудничество ограничивается в основном дипломатическими жестами и скорее носит символический характер. Хотя тот факт, что Россия вместе с Китаем блокируют дальнейшее расширение санкций против КНДР, имеет и материальное значение. Говорить о том, что Россия и Северная Корея будут в обозримом будущем активно развивать экономические связи, всё-таки не приходится.

ИА REGNUM: Почему?

А. Л.: Дело в том, что экономики двух государств мало совместимы друг с другом. Исторический опыт показывает, что активная торговля между Россией и Северной Кореей развивается только тогда, когда этого развития по политическим причинам хотят в Кремле и, соответственно, готовы это развитие субсидировать. Если же в основу торговых отношений будет положен чисто экономический принцип, то эта торговля особенно развиться не сможет. Большинство товаров, которые КНДР может успешно продавать на мировом рынке, не представляет интереса для российских предприятий.

Валерий Шарифулин/ТАСС Саммит России и КНДР во Владивостоке

ИА REGNUM: О каких товарах идет речь?

А. Л.: Уголь, минеральное сырье, рыба и морепродукты. Из традиционных статей северокорейского экспорта для России серьезный интерес представляет только северокорейская рабочая сила. И ситуация не изменится, если, конечно, российское руководство не примет стратегического решения о поддержке Северной Кореи и о выделении средств на осуществление этой поддержки. Но, скорее всего, такого решения не примут. И отношения между двумя странами будут сводиться к обмену дипломатическими любезностями и голосованию в пользу друг друга в ООН и на других международных форумах. Впрочем, сейчас у Северной Кореи появляется шанс в небольшой степени снизить свою зависимость от китайского влияния — всё-таки полезно иметь дополнительный рычаг.

ИА REGNUM: А как к этому отнесутся в Китае?

А. Л.: Конечно, там будут недовольны. Но тут есть одно обстоятельство. От России Пхеньян может иметь только дипломатическую поддержку. На экономическую у России нет возможности. Есть экспертное мнение, что быть друзьями Северной Кореи стоит примерно 1 млрд долларов в год. И китайцы готовы субсидировать Северную Корею, а Россия — нет.

ИА REGNUM: Иными словами, Китай как был, так и остается условным сюзереном Северной Кореи?

А. Л.: Да. Хотя в Пхеньяне этим, конечно, недовольны. Но лучше иметь сомнительного сюзерена, чем стать ронином. В идеале Северной Корее хотелось бы иметь несколько сюзеренов, и им это часто удавалось. Но сейчас это нереально. Так что лучше иметь хотя бы одного, но надежного.

ИА REGNUM: Западная пресса периодически рассуждает о том, что ход СВО будто бы вынуждает РФ искать военного сотрудничества с КНДР. Велика ли вероятность того, что улучшение отношений между РФ и КНДР приведет к тому, что военно-промышленный комплекс Северной Кореи окажется загружен дополнительными заказами?

А. Л.: Я думаю, что велика. Но другой вопрос в том, сколько они реально могут переварить и как это всё тащить по Транссибу. Для КНДР такое развитие событий в любом случае плюс. Валюта! Однако надо помнить, что у нас много говорят о повороте на Восток, но не учитывают одной особенности. У Запада много вопросов по правам человека, но, с другой стороны, он иногда готов «входить в положение». Востоку же обычно всё равно, каков моральный облик того или иного правителя, но и «входить в положение» он никогда не будет. То есть когда восточные партнеры видят, что другая сторона прижата к стенке, то с солидарностью будет плохо — и счет выпишут реалистичный, но не слабый.

ИА REGNUM: Есть мнение, что кризис на территории Украины многими был воспринят как ослабление мирового гегемона — США, и поэтому теперь Пхеньян будет вести себя смелее.

А. Л.: Пхеньян будет вести себя смелее и наглее, но я думаю, что это не связано с положением гегемона. Более того, в западном и китайском информационном пространстве украинский кризис не воспринимается как признак слабости США. Кроме того, те же китайские товарищи задумались о том, стоит ли им сейчас трогать Тайвань или это дело лучше отложить на некий срок. Но есть интересный момент — из-за украинских событий напряглась Южная Корея. Для них происходящее стало демонстрацией того, что США не слабеющий гегемон, а ненадежный партнер. Иными словами, в Южной Корее есть мнение, что американцы недостаточно помогают Украине. И вызвано это либо отсутствием возможности, либо внутренними играми Вашингтона. И это заставляет несколько сомневаться в ставке на США и, с одной стороны, (хотя это и парадоксально) усиливать эту ставку, а с другой стороны — искать альтернативы американским гарантиям. Но альтернатива — это вещь, которая мало кому понравится, а именно ядерное оружие.

2014 by ZUMA Wire/ТАСС Совместные военные учения США и Южной Кореи на юге Корейского полуострова

ИА REGNUM: А что происходит с отношениями между Пхеньяном и Сеулом?

А. Л.: Можно сказать, что отношения улучшились, но сказать, что качественно, я не могу. Лет 15–20 назад в южнокорейской политике существовало определенное противостояние. Левонационалистические силы достаточно критически относились к американскому присутствию на полуострове и не возражали против вывода американских войск. Их противники из правоконсервативного лагеря занимали последовательно проамериканские позиции и считали, что военный союз с США, а также присутствие их войск на территории Южной Кореи — это гарантия ее безопасности и даже выживания. В настоящее время это противоречие снято. Левые националисты во многом из-за того, что они опасаются растущего и амбициозного Китая, всерьез пересмотрели свое отношение к США. И на обоих флангах южнокорейской политики сложился определенный консенсус, что союз с США Южной Корее необходим. Но определенные оттенки всё-таки остаются. Представители левонационалистических сил в целом относятся к союзу с США с меньшим энтузиазмом. Поэтому приход к власти правоконсервативных сил имел своим результатом и укрепление союза с США. И серьезных противников этого союза в Южной Корее практически не осталось. Как показывают опросы общественного мнения, Южная Корея относится к числу наиболее проамерикански настроенных стран.

ИА REGNUM: Мы можем ожидать эскалации напряженности между КНДР и Южной Кореей?

А. Л.: Как правило, обострение ситуации на Корейском полуострове было результатом действий Пхеньяна, но на этот раз вполне может получиться так, что значительную часть вины за подобный кризис придется возложить на Сеул. Находящееся у власти в Южной Корее правоконсервативное правительство не желает иметь дел с Северной Кореей. Южнокорейские правые считают, что любое взаимодействие с КНДР в итоге усиливает эту страну, которая является главным геостратегическим противником Юга. А также это помогает Пхеньяну наращивать военный, и в первую очередь ракетно-ядерный, потенциал. Поэтому правые сейчас прекратили любые дипломатические и экономические контакты с Пхеньяном, хотя, судя по всему, тайные каналы коммуникации по линии спецслужб между Сеулом и Пхеньяном продолжают работать. Впрочем, они работают всегда. С другой стороны, южнокорейские правые решили занять жесткую позицию и реагировать на те действия КНДР, которые, по их мнению, ведут к обострению ситуации на полуострове. Впрочем, они и сами порой предпринимают действия, которые ведут к обострению. В частности, власти Южной Кореи резко расширили масштабы военных учений, и в первую очередь совместных с США, а иногда и с Японией. Подобные учения вызывают немалое беспокойство и раздражение в Пхеньяне. В результате обе стороны чаще действуют по принципу «каждое лыко в строку».

EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил место испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17»

ИА REGNUM: Например?

А. Л.: Например, события второй половины декабря 2022 и начала 2023 года стали несколько комической иллюстрацией к этой совсем не веселой тенденции. Кризис начался с того, что северокорейцы запустили прототип разведывательного спутника, который сделал несколько снимков центрального Сеула в достаточно плохом разрешении. Эти снимки были опубликованы в северокорейской печати — вероятнее всего, чтобы продемонстрировать новые технические достижения северокорейских ракетчиков. Однако южнокорейские специалисты отметили, что снимки отличаются очень низким качеством. После этого южнокорейское правительство опубликовало в печати снимки Пхеньяна, которые были сделаны с исключительно высоким качеством и в высоком разрешении. В ответ на это КНДР решила продемонстрировать, что Пхеньян в состоянии получать качественные снимки стратегических объектов на территории вероятного противника и без использования находящихся в разработке разведывательных спутников. С этой целью 26 декабря северокорейские беспилотники нарушили воздушное пространство Южной Кореи и совершили полеты над рядом приграничных районов, а также над центральной частью города Сеул. В ответ южнокорейцы организовали рейд разведывательных южнокорейских БПЛА на Север. Короче говоря, идет постоянное перетягивание каната, которое с большой вероятностью через какое-то время может привести к реальной конфронтации.