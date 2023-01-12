Диванные эксперты делят шкуру неубитого медведя. Именно такое впечатление может возникнуть из-за того спора, который разгорелся в Сети из-за названия города Артёмовска, который киевский режим называет Бахмутом. Сам город ещё не освобожден, однако целый ряд активистов (монархисты, националисты, антисоветчики) требует, чтобы в его отношении не соблюдался закон об отмене всех украинских переименований — то есть, проще говоря, чтобы Артёмовск после возвращения под российский контроль остался Бахмутом.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Это требование, мягко говоря, вызывает вопросы. И дело даже не в том, что оно противоречит закону об отмене переименования. Дело в том, что сама дискуссия не имеет смысла — ведь последнее слово остается не за диванными экспертами. В конечном счете итоговое решение о названии города должны и будут принимать местные жители после окончания боевых действий — о чем и сказал и. о. руководителя ДНР Денис Пушилин. Они могут назвать свой город любым названием, которое не противоречит российскому законодательству, хоть Нью-Вашингтоном.

Всё, точка, вопрос можно закрывать? Не тут-то было. Сторонники Бахмута считают, что решать судьбу Артёмовска должны не жители Артёмовска. Один из этих людей — завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков — в беседе с автором этой статьи прямым текстом сказал, что мнение местных жителей определяющим быть не должно. И что переименовывать город нужно решением какой-то специальной комиссии (видимо, состоящей из антисоветчиков, националистов и монархистов).

И вот тут получается интересная конструкция. Бахмутизаторы ненавидят большевиков, презирают Советский Союз («антирусский», «безбожный», «тоталитарный»). Бахмутизаторы ненавидят укронацистов — («вырусь», «западных лакеев», «нацистов»). Однако в вопросе названия Артёмовска поступают так же, как ненавидимые ими большевики и ненавидимые всеми приличными людьми нацисты. Напомним, что большевики, не спросив местных, в 1924 году переименовали Бахмут в честь советского партийного деятеля Артёма. Затем укронацисты в 2016 году, опять не спросив местных, переименовали назад в Бахмут. И сейчас, в 2023 году, бахмутизаторы тоже никого из местных спрашивать не хотят.

При этом с практической точки зрения отказ сторонников названия «Бахмут» учитывать мнение местных жителей понятен: ведь Донбасс в массе своей левый и для жителей ДНР украинский «Бахмут» называется Артёмовском. Украинский «Торецк» — Дзержинском и так далее. Поэтому если спросить местных, то никаких «Бахмутов» не будет.

Город в XIX веке

Артём (Фёдор Андреевич Сергеев)

Тогда почему сторонники бахмутизации продолжают настаивать на своем, почему устраивают конфликт на ровном месте, почему вносят абсолютно ненужный раскол в общие ряды россиян, где левые и правые, христиане и мусульмане, булкохрусты и сталинисты вместе должны воевать против нацистов? Вывод, увы, только один — для ряда монархистов, националистов и антисоветчиков борьба с нацизмом вторична по сравнению с борьбой против советского наследия. Ну или, по крайней мере, борьба против киевского режима не имеет смысла, если по итогам этой борьбы не восторжествуют их взгляды.

В обычной ситуации эти взгляды не восторжествуют, просто потому, что являются антигосударственными по своей сути. Антисоветизм — это отрицание российской истории (как верно отметил известный публицист Дмитрий Пучков, антисоветчик — это всегда русофоб). Монархизм — это отрицание демократии, деление людей на белую кость и деревенское быдло (собственно, жители Артёмовска, не имеющие якобы права решать, как будет называться их город, и являются для бахмутизаторов таким быдлом). А национализм в любом его виде подрывает концепцию российскости, которая сейчас куется на фронте борьбы с укронацизмом (как в свое время ковалась советская идентичность в окопах Великой Отечественной), и ведет к развалу страны. Вот поэтому бахмутизаторы и надеются под шумок боевых действий навязать обществу свои ценности. И бесятся потому, что у них это не получается.

Между тем вопрос с переименованием города не должен подниматься из-за амбиций какой-то секты или же хотелок отдельных руководителей. Название города — это не просто набор букв. Название несет огромный смысл. Как исторический, так и политический — каждый житель города будет нести в себе частичку этого смысла, ощущать себя сопричастным со значением города. Проще говоря, от того, какой смысл будет вложен в название города, зависит то, куда и как он поплывет.

При этом смыслы отнюдь не статичны. Одно и то же название может обретать совершенно иное значение в зависимости от того, с чем оно ассоциируется в данный конкретный исторический момент.

Взять тот же Бахмут. Если, например, в XIX веке это название было частью большой российской истории, то сейчас, в 2022 году, слово «Бахмут» стало символом украинской оккупации. Не декоммунизации, а именно оккупации — с лишением дончан права самим решать свою судьбу (в том числе и называть свои города). И каждый, кто сейчас топит за насильное (то есть без спроса жителей Артёмовска) переименование города назад в Бахмут, фактически становится на одну сторону с укронацистами, а вся российская СВО, целью которой является освобождение русских людей, теряет смысл. Ведь получается, что киевские колонизаторы, плюющие на мнение дончан, просто меняются на московских.

EPA/STR/ТАСС ВСУ в оккупированном Артёмовске

Что же касается «Артёмовска», то, например, в 2010 году это название действительно кто-то мог рассматривать как пример принудительного переименования города, уничтожения памяти Российской Империи. Однако сейчас, в 2022 году, это самый настоящий символ российского Донбасса. Символ права людей самим решать свою судьбу. Поэтому город и должен называться Артёмовском.

Если же брать ситуацию в целом, то города должны (опять же, при согласии местных жителей) называться теми названиями, которые внесли самый большой вклад в историю, репутацию и смыслы города. Например, мало кто знает город Калинин, но в то же время Тверь являлась одним из центров Северо-Восточной Руси, имела важнейшее историческое значение. Мало кто знает Волгоград или даже Царицын, но слово «Сталинград» имеет всемирное значение. Оно уже стало словом нарицательным. Это самый настоящий российский бренд, символизирующий готовность страны стоять до конца. Это 700 метров до Волги, которые так и не смогли пройти фашисты.

Да, бывает, что у города несколько равных по значению и смысловому наполнению названий, например Ленинград и Санкт-Петербург. Но это скорее исключение — далеко не у всех городов такая насыщенная смыслами история. У Артёмовска, по крайней мере, она не такая. Поэтому там выбирать приходится между символом оккупации нацистами и символом сопротивления нацистам. Для всех, кто не является нацистом, тут выбор очевиден.