Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс в очередной раз всех удивил. Говоря о факте развития военно-технического сотрудничества России с Ираном, он заявил, что Вашингтон намерен «предпринять все необходимые меры для того, чтобы не допустить его развития», и что он «не исключает никаких вариантов действий», чтобы прервать якобы имеющие место поставки в Россию иранских военных грузов. По его же словам, «мы рассматриваем все соответствующие инструменты, все полномочия, все существующие подходящие законы, чтобы призвать к ответу тех, кто несет ответственность за это».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

Эта ситуация содержит в себе элементы парадокса и интриги. Парадокс в том, что США, приписывая достижение определенных успехов России в военной операции на Украине поставкам иранских беспилотников (хотя Москва и Тегеран отрицают это), фактически рекламируют иранское оружие, уничтожают образ Ирана как беззащитного в военном отношении государства. Теперь утверждается, что долгое нахождение под санкциями способствовало развитию иранского ВПК, наладившего выпуск некоторых видов современного оружия, в том числе и боевых дронов. В таком контексте угрозы Прайса новыми санкциями Тегерану не производят никакого эффекта.

Теперь об интриге, точнее о заявленных госдепартаментом «вариантах действий». В конце прошлого года специальный посланник американской администрации по Ирану Роберт Малли открыто говорил, что США рассчитывают «сдержать и сорвать поставки оружия России» через оказание «поддержки фундаментальных чаяний иранского народа».

Об этом рассуждал и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью телеканалу CNN он говорил, что встречался с иранскими активистами, которые действуют за пределами своей страны, «чтобы поддержать тех, кто действует внутри нее, чтобы услышать их мнение о том, какие еще меры США должны принять для поддержки протестов в Иране». Напомним и о том, что президент США Джо Байден 4 ноября 2022 года говорил, что Вашингтон «скоро освободит Иран», добавив, что «они довольно скоро освободят сами себя».

Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press Акция в поддержку иранских протестующих в Нью-Йорке

В ход было пущено всё. В Израиле, США, европейских странах проходили и проходят выступления представителей диаспоры, поддерживающих смену «режима» в Иране. С заявлениями выступает и проживающий в США старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви. Но устроить в Тегеране «киевский майдан» у Вашингтона не получилось, как и не состоялся сценарий стравить Иран с Саудовской Аравией и блокировать действия России на иранском направлении.

Вспомним, как в конце прошлого года «солидное» американское издание The Wall Street Journal утверждало, что Саудовская Аравия якобы сообщила США о будущей «неизбежной атаке» Ирана по целям в королевстве. Но Тегерану удалось упредить такой ход событий через активизацию контактов с Эр-Риядом по нормализации отношений. Посредниками выступали Ирак и Катар, в итоге Тегеран в большую региональную войну втянуть не получилось.

Наконец, США сорвали переговорный процесс по иранскому ядерному соглашению, формально вводя неприемлемые для Ирана условия нетехнического свойства. Ставка делалась на противостояние внутри страны так называемых консерваторов и либералов, чтобы организовать еще одну атаку на Тегеран «изнутри». И вновь провал. В итоге Вашингтон оказался в очень неудобной для себя ситуации, когда у него исчерпаны реальные механизмы по предотвращению быстрого развития сотрудничества между Россией и Ираном на самых разных направлениях.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и первого заместителя начальника генштаба Ирана Азиза Насирзаде

Москва и Тегеран, сталкиваясь почти с одинаковыми геополитическими и геоэкономическими вызовами, близки к выстраиванию политики уже коалиционного свойства. То есть Россия и Иран утеряли друг для друга былую токсичность, стали переступать барьер ситуативного партнерства. Но масштабы потенциального военно-технического сотрудничества между двумя странами в полной мере оценить можно будет лишь годы спустя — слишком стремительно развивается процесс, да и многие его грани сознательно или вынужденно пока не публичны. Тем не менее сам факт атаки на это сотрудничество со стороны американцев свидетельствует о том, что они теряют Иран и вероятность военной конфронтации между Вашингтоном и Тегераном снижается. Определенной проблемой для США здесь стала позиция Москвы. Американские власти явно рассчитывали лишить Иран малейшей внешней поддержки. Но сейчас Кремль называет Тегеран союзником.

При этом на Западе уже не сомневаются в том, что при необходимости Россия окажет военную поддержку Ирану, что снижает риски новой войны на Ближнем Востоке по украинскому сценарию. Что касается Прайса, то он еще раз продемонстрировал абсурдность американоцентричной картины мира.