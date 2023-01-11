Встречи президентов США, Мексики и премьер-министра Канады как самостоятельно, так и в рамках партнёрства Северной Америки в области безопасности и процветания проводились с 2005 года. Исключение — президентство Дональда Трампа: тогда таких встреч не было, зато республиканец запомнился планами по созданию стены на американо-мексиканской границе.

Global Look Press/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

В 2021 году встречи в трёхстороннем формате возобновились, и если в тот раз мероприятие ознаменовало собой окончание «эпохи Трампа», то в 2022 году американская администрация настоятельно посоветовала Джо Байдену активизировать «американское» направление внешней политики, что увеличило частоту посещений представителями американского политикума некоторых стран Латинской Америки — например, Эквадора.

С чем же связано возобновление данного внешнеполитического трека США? Демократы осознают, что в мире наступает новая политическая реальность, связанная с переделом мирового баланса. Наступление этой реальности ускорилось после решения России о проведении спецоперации на Украине. Американцы хотят заручиться поддержкой (читай — взять под свой неформальный контроль) как можно большего числа стран, в особенности в соседних регионах. Мексика имеет достаточно большую по протяжённости границу с США, и в дополнение к этому Вашингтон является основным экономическим партнёром для мексиканцев. При этом, как говорила в интервью «Известиям» посол Мексики в России Норма Пенсадо, Мексика не будет присоединяться к односторонним санкциям стран Запада в отношении РФ, поскольку это идёт вразрез с принципами ООН. Хотя и подчеркнула, что мексиканское государство осуждает воссоединение России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Для США неприсоединение к санкциям гораздо более чувствительный тезис, чем протокольное осуждение изменения границ.

Второй фактор, связанный с усиленным вниманием США к Мексике, — это миграционный кризис в Техасе и ключевых американских городах. Согласно соцопросам, американское население недовольно действующей системой принятия мигрантов, что негативно сказывается на и без того плачевном рейтинге Джо Байдена. Общий уровень жизни в странах Латинской Америки уже давно вынуждает жителей региона мигрировать в поисках лучшей жизни в США, а пандемия коронавируса лишь усилила экономические сложности в государствах. За первый год своего президентства Байден отменил сотни миграционных исполнительных указов Трампа, в результате чего за 2021 год число нелегалов в стране увеличилось на 379% по сравнению с 2020 годом. Показатели 2022 года вызывают еще большую обеспокоенность, увеличившись за первые семь месяцев более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Итогом стал всплеск миграционного кризиса, когда лагеря как для беженцев, так и для их детей оказались переполнены. Это вынудило техасских республиканцев принять закон о перемещении прибывших мигрантов в Нью-Йорк. В результате главные города США — Вашингтон и Нью-Йорк — оказались переполнены латиноамериканцами, вынужденными ночевать на улицах и порой идти даже на разбой ради выживания.

Cristian Leyva/Global Look Press/Keystone Press Agency Мексиканские мигранты направляются в США

Третий интерес США — обработка некоторых латиноамериканских стран, не являющихся дружественными западному гегемону. Да, разумеется, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор — представитель левых сил, лоялен к левым лидерам Аргентины, Кубы, Венесуэлы, Колумбии и других стран региона, однако понимает, что не стоит слишком противиться крупному геополитическому соседу, товарооборот с которым находится на высочайшем уровне, да и миграционный кризис всё ещё не решён. К тому же в Мексике продолжается противостояние вооружённых сил с картелями, терроризирующими как правительственные учреждения, так и мирное население, и в этом мексиканским военным и правоохранителям помогают американские коллеги. Американская администрация понимает, что традиционно левые государства вроде Кубы и Венесуэлы достаточно трудно и изменить извне, и поменять их относительно пророссийские взгляды, поэтому к каждой стране применяется индивидуальный подход (в случае с Венесуэлой это незначительное смягчение санкций и отход от принципа поддержки оппозиционера Хуана Гуайдо, а в случае с Мексикой — политика «удушающих объятий»).

Global Look Press/Keystone Press Agency Саммит лидеров Северной Америки. 2023 г.

По итогам саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что «наш совокупный ВВП больше, чем у Европейского союза». Тенденция к автономии Северной Америки от остальных рынков (в первую очередь Азии — и очевидно, что здесь идёт речь в первую очередь о Китае) настораживает и может повлиять на Мексику, которая пока что держит геополитический нейтралитет. Правда, мексиканцы наверняка помнят, что уже через полтора года в Белый дом может прийти не демократ, а республиканец, и стена на границе между странами снова начнет расти.