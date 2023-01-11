Папа Римский Франциск выступил 9 января с традиционной ежегодной речью перед послами, аккредитованными при Святом престоле. Это послание, как считается, обозначает внешнеполитические приоритеты Ватикана. Обычно его практически полностью готовит государственный секретариат, но понтификат Франциска отличается тем, что существенные коррективы к ежегодной речи перед послами стал вносить личный аппарат нынешнего папы, отчего она приобретает характер симбиоза между политической конкретикой и концептуальными размышлениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Мы обратимся к первому. Безусловно, Франциск не мог не говорить об Украине. Понтифик вписал её в контекст идущей «третьей мировой войны», акцентировав внимание на «атаки на гражданскую инфраструктуру, в результате которых гибнут люди не только от стрельбы и актов насилия, но и от голода и холода». Западные издания интерпретировали это как «осуждение России», хотя такие же атаки и до начала специальной военной операции, и после нее предпринимали против мирного населения Донбасса формирования киевского режима. Вместе с тем косвенно украинская тематика звучала и в той части речи папы, в которой он говорил о риске «ядерной угрозы». Однако, по словам понтифика, «с этой точки зрения особую озабоченность вызывает пробуксовка переговоров о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий, более известного как иранская ядерная сделка, я надеюсь, что конкретное решение будет достигнуто как можно быстрее ради обеспечения более безопасного будущего». Это уже камень в «огород» тех западных сил, которые в прошлом году уверяли мир в намерении Москвы применить ядерное оружие на Украине, а также Вашингтона, который никак не хочет договориться с Тегераном о возобновлении СВПД.

В целом украинский кризис стал серьезным испытанием для российско-ватиканских отношений в прошлом году. Некоторые заявления папы Франциска показывали его осведомленность в глубинных многолетних причинах вспышки этого конфликта, некоторые вызывали большое недоумение. Сожаление вызывает и то, что Святой престол допустил ухудшение отношений с Русской православной церковью, развитие диалога с которой ранее казалось перспективным. А что дальше? Определенные сигналы позволяют надеяться на то, что восстановление доверия между Ватиканом и Москвой возможно. Так, по окончании выступления папы посол России при Святом престоле Александр Авдеев, усаженный протоколом в почетном первом ряду по правую руку от Франциска в компании госсекретаря кардинала Пьетро Паролина, секретаря по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером и дуайеном дипломатического корпуса — послом Кипра Георгиосом Пулидесом, передал понтифику поздравления и наилучшие пожелания в новом году от президента России Владимира Путина и получил взаимное приветствие. Как рассказал Авдеев корреспонденту ТАСС, «Франциск поблагодарил посольство за содействие в осуществлении обмена пленными между Россией и Украиной».

Vatican Media Фото Авдеева (четвертый слева в первом ряду)

Под конец минувшего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин не собирается поздравлять глав недружественных государств с Новым годом. Ватикан в Москве не воспринимают в этом качестве и, похоже, что не рассматривают его частью враждебного «коллективного Запада». Не исключено, что когда-нибудь и при определенных условиях актуальными станут посреднические усилия Святого престола. Как отметил в комментарии РИА Новости американский военный аналитик Скотт Риттер, для вмешательства Ватикана в ситуацию на Украине сейчас время неподходящее, хотя именно Ватикан может стать тем местом, где «между победившей Россией и побежденным Западом может быть выработана новая структура европейской безопасности». А пока Святой престол и Москва могли бы попробовать найти точки соприкосновения в других регионах, где они прежде сотрудничали. В своей речи перед послами папа Франциск упомянул «истерзанную войной Сирию», возрождение которой «должно произойти путем необходимых реформ, включая конституционные реформы», подчеркнув необходимость того, «чтобы введенные международные санкции не повлияли на повседневную жизнь народа, который уже так много страдает».

Однако вряд ли сегодня «конституционные реформы» внесут свой вклад в сирийское урегулирование и решение гуманитарных проблем сирийского народа. Кое-что сможет сделать процесс налаживания отношений между Анкарой и Дамаском, который сегодня проходит при посредничестве России и Объединенных Арабских Эмиратов. Против этого уже выступил Вашингтон. Одновременно некоторые американские издания начинают раскручивать кампанию по обвинению Москвы в «препятствовании» доставке гуманитарной помощи в определенные сирийские регионы. Но, как говорил на днях постпред России при ООН Василий Небензя, «западные делегации старательно обходят стороной еще одну крайне неудобную тему — свои преступные односторонние санкции, которые бьют по простым сирийцам». В свою очередь посетивший в конце декабря прошлого года северо-восточные провинции Сирии патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Иосиф III Юнан заявил, что «страны, солидарные с сомнительной политикой и медиа Запада, должны прекратить вмешательство во внутренние дела Сирии, они должны отменить экономические санкции, которые только вредят мирным жителям, которые находятся в наихудшей жизненной ситуации, и делают их жизнь невыносимой».

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

Защита ближневосточных христиан в целом и особенно сирийских в частности, в чем Ватикан находил полное взаимопонимание с Россией, на протяжении многих лет была в центре внимания Святого престола. Однако в прошлом году эта тему ушла на периферию, уступив место украинскому кризису. Возобновление совместных усилий на сирийском направлении, возможно, способствовало бы таянию льда в отношениях между Ватиканом и Москвой, а также помогло бы восстановить утраченное доверие, включая межцерковный диалог. Посмотрим, окажется ли это в приоритете внешней политики Святого престола в 2023 году.