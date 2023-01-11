Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле порадовались вместе с авторами фильма «Чебурашка», который стал самым кассовым за всю историю кинопроката в России.

Цитата из к/ф «Твин пикс: Огонь, иди со мной». Реж. Дэвид Линч. 1992. США, Франция Специальный агент Дейл Купер

«К сожалению, пока не имели возможности (посмотреть — ред.), но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — сказал Песков.

За первые полторы недели проката в кинотеатрах фильм «Чебурашка», повествующий о приключениях знакомого нам с детства «ушастого» персонажа, собрал 3,85 миллиарда рублей. По этому показателю кинокартина обогнала фильм «Холоп», собравший 3,8 миллиарда рублей.

Дмитрий Песков (чьи комментарии по сути — это комментарии от имени первого лица государства) нечасто дает оценку кинофильмам, но все же это случается.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Чебурашка

Дмитрий Песков — о фильме Оливера Стоуна «Сноуден», сентябрь 2016 года: «Добротное, очень качественное кино в стиле Стоуна. Блестящий сценарий — и, главное, что кино практически документальное. Прекрасная возможность для всех узнать, как все это было. Фильм нужно посмотреть. Особенно, конечно, хочется рекомендовать его посмотреть, наверное, жителям Европы и США, ну и всем, конечно».

Дмитрий Песков — о фильме «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ), февраль 2020 года: «Да, я лично смотрел. Хороший фильм».

Цитата из к/ф «Сноуден». Реж. Оливер Стоун. 2016. США, Германия, Франция Меня зовут Эдвард Джозеф Сноуден

Что касается самого президента России Владимира Путина, то, по его словам, он любит смотреть патриотические фильмы и кинокартины, снятые по классическим сюжетам, — например, киноленту «Война и мир» Сергея Бондарчука. А вот к современным российским сериалам президент равнодушен: в 2014 году он назвал их «не очень хорошими», отметив при этом, что качество таких сериалов необходимо улучшать. При этом он раскритиковал моду на показ в кинофильмах «оголтелых энкавэдэшников» и связал эту тенденцию с требованиями западных кинофестивалей.

Владимир Путин — о фильме «Легенда №17», апрель 2013 года: «Очень хороший фильм. Делать такие вещи про спорт трудно. У вас получилось. <…> Картина найдет своего зрителя и среди любителей спорта, и среди тех, кто гордится достижениями нашей страны».

Владимир Путин — о фильме «Легенда о Коловрате», ноябрь 2016 года: «Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая».

Владимир Путин — о фильме «Викинг», декабрь 2016 года: «Без сомнения, это важнейшая веха в нашей истории. Конечно, она подается авторами и артистами так, как вы это чувствуете. Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение. Поэтому уверен, что такие вещи нужны. Безусловно, фильм интересный. С удовольствием посмотрю еще раз».

Владимир Путин — о фильме «Движение вверх», январь 2018 года: [обращаясь к актёру Владимиру Машкову] «Спасибо большое за фильм». Примечательно, что российский лидер затем признался, что в кинотеатр он не ходил, а «включил флешку» с записанным на ней фильмом, которым с ним поделились создатели кинокартины.

Владимир Путин — о фильме «Рубеж», январь 2018 года: «На мой взгляд, это сделано очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это попадает туда, куда и хотели попасть — прямо в сердце».

Цитата из к/ф «Легенда №17». Реж. Николай Лебедев. 2013. Россия Советские хоккеисты

Цитата: х/ф «Движение вверх», Россия, 2018 Готовы?

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев о своих предпочтениях в кино высказывался редко, хотя сам поучаствовал в одной из серий «Ёлок», сказав по этому поводу так: «Могу сказать, что невредно было мое участие». Участие было не очень сложным: создатели использовали компьютерную графику, чтобы снять для сюжета фигуру Медведева, а сам экс-президент специально для фильма произнёс фразу «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».

Когда Дмитрий Медведев встретился с Арнольдом Шварценеггером, он процитировал знаменитое «I be back», таким образом обнаружив себя поклонником второго «Терминатора».

Уже в статусе премьер-министра Медведев говорил об опыте просмотра сериалов: «Сериалы я, конечно, очень редко смотрю, но если вы имеет в виду так называемый «Домашний арест», то я действительно пару серий этого сериала посмотрел. Если вы на кого-то намекаете, то вряд ли, но узнаваемые как типажи — точно. И некоторые вещи просто смешные».

В СССР с большим вниманием относились к созданию кинопродукции, стремясь сделать «свой Голливуд».

Иосиф Сталин — из речи на съезде Коммунистической партии, 1924 год: «Кино есть величайшее средство массовой агитации. Задача — взять это дело в свои руки».

Сам Иосиф Сталин очень любил кино, ценил его, держал под контролем создание кинолент и даже писал отзывы на фильмы. Так, в 1932 году он увидел американский фильм «Тарзан — человек-обезьяна», который очень понравился советскому вождю.

Иосиф Сталин — о фильме «Тарзан — человек-обезьяна»: «Это фильм о человеке, который от ужасов капиталистического мира бежит в джунгли и только там обретает свободу и счастье».

Цитата из к/ф «Тарзан — человек обезьяна». Реж. В. С. Ван Дайк. 1932. США

Современники Сталина вспоминают, что в число любимых фильмов лидера СССР входили «Чапаев», «Весёлые ребята», «Новый Гулливер», «Последний маскарад» (который, кстати, сперва не понравился вождю, но затем он изменил своё мнение) и «Волга-Волга».

Никита Хрущёв ассоциируется сегодня с периодом оттепели. Вышедший в 1961 году «Полосатый рейс», по легенде, обязан своим появлением именно Хрущеву. Дело в том, что в 1959 году в Москву прибыл король Непала, который отправился вместе с Хрущёвым в цирк. Там оба лидера восхитились выступлением дрессировщицы тигров Маргариты Назаровой, и именно после этого на «Мосфильме» начались съёмки знаменитой кинокартины.

А вот фильм «Летят журавли» Хрущёву не понравился: он назвал героиню актрисы Татьяны Самойловой «женщиной легкого поведения», а сюжет — «идеологически невыдержанным». Впрочем, это не помешало фильму завоевать в Каннах «Золотую пальмовую ветвь».

Другой советский лидер, Леонид Брежнев, по воспоминаниям кинематографистов, не раз спасал фильмы от своих подчиненных. Так, в Госкино резко раскритиковали сюжет фильма «Калина красная». Но фильм доставили на дачу Брежнева. Там советский лидер посмотрел киноленту и, говорят, даже прослезился. Фильм был спасен.

Похожая история произошла и с «Кавказской пленницей», которую за некоторые шутки объявили аморальной и антисоветской. Брежневу фильм понравился, он его неоднократно пересматривал, знал сюжет наизусть и назвал киноленту «победой советского кинематографа». После «дачных просмотров» дали «зелёный свет» и другим комедиям золотого советского кинофонда — в частности, «Бриллиантовой руке» и «Джентльменам удачи».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Похитители

Про первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева известно следующее: журналист Брэд Дюкс в 2014 году выпустил книгу о знаменитом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», в котором приводятся воспоминания бывшего главы телекомпании Spelling Entertainment Inc Джулса Хаймовитца. По его словам, Михаил Горбачёв пытался выяснить через своего американского коллегу Джорджа Буша — старшего, кто же всё-таки убил героиню сериала — Лору Палмер. Сразу после этого Хаймовитцу позвонили высокопоставленные лица и попросили узнать у Линча ответ на этот вопрос. Однако, когда глава телекомпании связался с режиссёром, тот ответа дать не смог.