Эта история, произошедшая в городе Днепре (бывший Днепропетровск. — Авт.), неприятно удивила даже видавших виды западных правозащитников. В рамках очередной волны мобилизации в ВСУ местный военкомат обнародовал списки так называемых «уклонистов» с их адресами и номерами телефонов, а также данными их родственников. Соответствующие списки были развешаны на столбах и досках объявлений под заголовком «Они отказываются защищать родину». По некоторым данным, абсолютному большинству людей из этого списка теперь регулярно поступают звонки с угрозами моральной и даже физической расправы. Представители региональных структур минобороны Украины на все запросы общественности дают стереотипный ответ: «Мы имеем право воззвать к совести тех, кто отсиживается в тылу в сложный для страны час».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

По всей видимости, именно такими соображениями руководствовались помощники военкома в одном из населенных пунктов Сумской области, когда ворвались в частный дом в поисках потенциального «уклониста» и в буквальном смысле устроили в помещении погром, испортив старенький телевизор, сломав мебель и заявив напоследок перепуганной матери нерадивого «защитника родины» о своем скором возвращении. При этом полицейские, зафиксировавшие факт нападения, были вынуждены признать — никакого уголовного дела в отношении нападавших лиц открыто не будет. Дескать, граждане, игнорирующие повестки в военкомат, провоцируют военные структуры на «ответные меры». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM в неофициальной беседе сотрудник МВД Украины, местные правоохранители не могут препятствовать проведению мобилизационных мер, даже если этот процесс осуществляется с вопиющим нарушением законодательства в частности и здравого смысла в целом. «Иначе меня и моих товарищей самих отправят на передовую, — резюмировал, в частности, он. — Любое противодействие мобилизации здесь сегодня расценивается как предательство».

Похоже, это действительно так. Журналистка из Черниговской области Галина Т. была вызвана в структуры СБУ после публикации ею сведений об облавах на мужчин мобилизационного возраста (от 18 до 60 лет. — Авт.), сопровождавшихся оскорблениями в адрес потенциальных «солдат ВСУ». «Со мной провели профилактическую беседу и потребовали написать материал о том, что ранее в соседней России мобилизационные мероприятия «также проходили с нарушениями закона», — сказала Галина. — Но конкретных примеров нарушений в РФ наши спецслужбы мне так и не привели».

Ssu.gov.ua СБУ

В отличии от Российской Федерации, где мобилизация уже завершилась, соответствующий процесс в Незалежной, имеющий постоянный характер, набирает всё большие обороты. При этом украинский президент Владимир Зеленский категорически отказывается называть даже приблизительные сроки окончания массового призыва. Дальше — больше. Согласно изменениям в местном законодательстве, за призванным в армейские ряды гражданином не сохраняется, как это происходит в России, рабочее место. В этом отношении по сравнению со своим российским собратом украинский мобилизованный более бесправен — государство не может требовать от работодателей гарантий его последующего трудоустройства. И наконец, если в РФ речь шла лишь о частичном призыве на военную службу, то на Украине он имеет всеобщий характер. К службе в рядах ВСУ и сил территориальной самообороны сегодня активно привлекаются женщины в возрасте от 25 до 50 лет. Они обязаны самостоятельно явиться в военные комиссариаты и встать на воинский учет. Кроме того, официальный Киев резко ужесточил наказание как за отказ являться на призывные пункты, так и за распространение «уклонистских идей», особенно в Интернете, приравненном на Украине к СМИ. Сегодня «злостных отказников» ждет тюремное заключение на срок до 10 лет.

Впрочем, угроза тюрьмы, похоже, мало пугает граждан, не желающих становиться под знамена ВСУ и теробороны. Причем причины такого нежелания называются самые различные. «Я не хочу быть пушечным мясом, — сказал в доверительном разговоре корреспонденту ИА REGNUM киевлянин Денис. — У меня под Бахмутом (Артемовском. — Авт.) погибло уже трое друзей. Один из них наслушался пропаганды и ушел добровольцем — приехал в гробу». Мнение Дениса разделяет его мама Светлана Михайловна: «Пусть сначала украинские народные депутаты и высокие чиновники отправят на фронт своих детей!»

Есть и другие мотивации отказов. «Не желаю защищать приспешников бандеровцев и этот режим, — говорит житель Броваров (Киевская область) Владислав. — Я считаю русских своими братьями, как я могу стрелять в них? ВСУ обойдутся и без меня». Также среди причин нежелания служить многие уклонисты называют боязнь потерять высокооплачиваемую работу, необходимость заботы о больных родственниках и участие в религиозных организациях.

В ходе телемарафона на одном из центральных каналов украинского ТВ министр обороны Незалежной Алексей Резников посетовал на то, что на данный момент в стране «еще не призваны все сто процентов граждан, которые так или иначе должны служить». «Сейчас подразделения ВСУ активно пополняются и доукомплектовываются специалистами, способными выполнять те или иные задачи», — подчеркнул министр. Резникову вторит начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, заявивший буквально следующее: «Мобилизация на Украине продлена до 19 февраля 2023 года, а далее мы будем исходить из потребностей армии в живой силе и технике».

Интернет-представительство президента киевского режима Алексей Резников

Если так можно выразиться, хорошую новость украинское минобороны озвучило для нескольких тысяч местных женщин-медиков. Согласно решению военного ведомства, эта категория граждан до 2026 года освобождается от обязательной мобилизации. Как утверждают независимые источники, нынешняя резолюция МО связана с нарастающей волной недовольства медработников методами «вербовки» в украинские Вооруженные силы. На региональных сайтах и форумах все чаще можно встретить посты, суть которых сводится к главному — многие врачи и медсестры ни за какие деньги не желают присоединяться к ВСУ. «Не хочу быть убитой в Донбассе или где-нибудь еще, — пишет в закрытом Интернет-сообществе хирург из Киева. — Я лучше уволюсь и стану есть сухари. Что они (украинские власти. — Прим. Авт.) мне сделают?» Впоследствии данный пост, как и большинство других аналогичных публикаций, был удален.

Как бы там ни было, 4 января нынешнего года кабинет министров Украины утвердил новый порядок учета военнообязанных граждан. Отныне представители военкомата комиссариата имеют право проводить проверку мест проживания потенциальных военнослужащих ВСУ без предварительного разрешения хозяев квартир или частных домов. Чем подобные проверки будут сопровождаться, остается только догадываться.