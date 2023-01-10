«Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны». Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Иван Шилов ИА REGNUM Пятая колонна, предатели

Ирония в том, что обращался он не к политикам, которые поддерживают несистемных оппозиционеров и незаконные акции протеста. Эти политики в массе своей уже сбежали из страны, дабы за рубежом уже свободно призывать к расчленению России. Нет, Клишас по факту обращался к своим коллегам из правящей партии, а также системным оппозиционерам. Тем, кто считают себя патриотами и призывают «перестать играть по правилам» с врагами России — как сбежавшими из страны, так и подрывающими общество изнутри.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

Этих ястребиных патриотов — легион. Среди них, например, глава Чечни Рамзан Кадыров, который наговорил уже на целую книгу ярких образов. Депутат Олег Морозов, который как раз и призвал «перестать играть по правилам» с теми, кто позволяет себе желать поражения и уничтожения России. В частности, с Артемием Троицким, который помечтал о захвате укронацистами Москвы в январе 2024 года. «И после этого мне будут правдолюбивые юристы объяснять, что гражданства лишать нельзя, так как это противоречит конституции. А временно, лет на 20 запретить въезд в Россию можно? А поразить в правах на этот же срок? Да, по решению суда! Но пусть такое право у нашего государства будет. Ибо это — мразь, которой точно не место в России и в её правовом поле!» — возмутился депутат. «По правилам будем играть? Тогда, может быть, еще на наши экраны эту мерзость выпустим для подтверждения приверженности демократическим ценностям?» — продолжил он свое возмущение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Формально Андрей Клишас ответил именно Морозову, однако по факту он сейчас оппонирует бывшему президенту, а ныне замглавы Совета национальной безопасности Дмитрию Медведеву. Ведь Дмитрий Анатольевич, юрист, между прочим, по образованию, зашел гораздо дальше депутата Морозова. Ведь если народный избранник говорил о решении суда, то Медведев допустил возможность внесудебных расправ. По его словам, действовать нужно по закону, «а вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени». «Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — продолжил Медведев.

Проще говоря, речь идет о создании аналогов Смерша — органов, которые могли бы заниматься внесудебными расправами над теми, кого они считают предателями. С представителями пятой колонны. И эту идею поддерживают сейчас многие лидеры общественного мнения — включая главного коммуниста страны Геннадия Зюганова. «Как вы можете мобилизовать и сплотить общество, если у вас вокруг свирепствует пятая колонна? Надо принимать соответствующие законы. Если человек изменяет Родине и призывает к предательству, наказывайте его соответствующим образом», — говорит глава КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Что касается общественного мнения в целом, то большинство в споре Клишаса и Медведева традиционно находятся на стороне последнего. Считают, что власть недостаточно жестко поступает с теми, кто открыто встал на стезю национального предательства. Что в отношении некоторых людей нужно поступать не по закону, а по целесообразности. «Клишас бросился защищать то, что уже не нуждается в защите — юридическую логику российского законодательства. Просто потому, что она утеряна за месяцы после 24 февраля. Целесообразность ныне выше всего, и правил давно уже нет в международном законодательстве. Пришёл черёд естественного стирания и внутренних норм, и правил», — пишет российский политолог Марат Баширов.

И на первый взгляд все верно. Как российское правосудие, например, может дотянуться сейчас до Ильи Пономарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) — бывшего депутата Госдумы, который сейчас проживает на Украине и обещает чиновникам из РФ прощение на Западе в случае, если они поспособствуют либо доставке Путина в Гаагу, либо ликвидации российского президента? Понятно, что Украина его не выдаст — а значит, вместо молотка судьи к господину Пономареву и ему подобным нужно применять ледоруб.

Однако, несмотря на, казалось бы, очевидную необходимость ледоруба (или кувалды, которая сейчас более актуальна), в споре между Медведевым и Клишасом однозначно и безусловно прав именно Клишас. Закон и порядок — именно это отличает Россию от Украины. Единые четкие правовые нормы — именно это отличает правовое общество от того, где правит «справедливость», зачастую превращающаяся в банальные «понятия». «Если мы так плавно переходим от правового поля к решениям «по справедливости» — кто есть мерило этой справедливости? Даже страшно услышать ответ», — задает правильный вопрос российский политолог Алексей Мартынов.

Внимание! Пятая колонна подстерегает! Республиканский плакат времен гражданской войны в Испании

Почему же его не задают те, кто поддерживает точку зрения Медведева? Кто не понимает, что если открыть внесудебный ящик Пандоры, то сначала прилетит условному Пономареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а затем долетит и до тех, кто просто критикует Министерство обороны за ту же Макеевку? Судя по всему, популярность предложений Медведева объясняется слишком быстрой трансформацией российского общества. За почти год апатичные вроде как люди превратились (благодаря демонстративно несправедливому поведению Запада, терактам со стороны Украины и т.п.) в самых настоящих патриотов. И, как любые неофиты, требуют, чтобы все вокруг им соответствовали — все, и прежде всего действующая власть. Которая либо не поспевает за этой трансформацией, либо оперирует куда более сложными конструкциями, чем деление общества на «патриотов» и «предателей». Соответственно люди не видят от Кремля нужных им решений — и ориентируются на тех, кто эти решения предлагает. Не понимая при этом, что подобные «простые и справедливые варианты» ведут Россию по пути Украины.