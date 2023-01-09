Если в конфликтах последних лет (в Сирии и Ираке) танки применялись при штурме городов и опорных точек, то украинская армия нашла им другое применение. Чаще всего танковые бронегруппы выполняют вспомогательную задачу: пробивают бреши в обороне, открывая дорогу мобильным группам на пикапах и лёгкой бронетехнике, которые устремляются на десятки километров в глубину.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Подобные нахальные прорывы были опробованы в осенних боях под Харьковом. При этом сами танки слишком неповоротливы для современной войны и не участвуют в глубинных прорывах.

Слабая сторона такой тактики — танки быстро заканчиваются, поскольку используются буквально в качестве тарана.

Власти нескольких европейских стран предложили свои арсеналы для поставок на Украину тяжёлой бронетехники. Первым был президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший организовать поставки колёсных танков AMX-10RC для ВСУ.

Officier communication du 4e RCh AMX-10RC

В том, что вопрос о поставках тяжёлой бронетехники НАТОвского образца встал именно сейчас, нет ничего удивительного, поскольку запасы танков советского образца, имеющихся в распоряжении ВСУ, медленно, но верно подходят к концу.

До начала СВО Украина могла позволить себе не только самостоятельно ремонтировать технику, доставшуюся в наследство от Советской армии, но и производить новую. После уничтожения основных предприятий украинского ВПК украинская армия какое-то время могла использовать танки из своего резерва. В первую очередь речь идёт о танках семейства Т-64 (в основном — Т-64БВ), которые производились на харьковском заводе имени Малышева.

VoidWanderer Т-64БВ в Киеве

По данным сервиса lostarmour, анализирующего фото и видеоматериалы из зоны военных действий, с 24 февраля 2022 года были уничтожены как минимум 210 танков семейства Т-64. В реальности эта цифра может быть намного выше, так как большое количество техники было поражено на базах хранения и фотографий оттуда по объективным причинам нет.

Потери в бронетехнике, а также разрушение украинского военно-промышленного комплекса поставили под вопрос возможность продолжения войны Украиной. По этой причине НАТО развернуло масштабную программу по поставкам Киеву бронетехники советского образца из стран восточной Европы. Так, Польша поделилась танками Т-72М и Т-72М1, которые, хоть и имеют некоторые отличия от Т-64, тем не менее знакомы украинским танкистам лучше, чем техника НАТО.

Но и запасы бронетехники у стран Восточной Европы потихоньку начинают «показывать дно».

В декабре 2022 года стало известно, что США и Нидерланды планируют закупить около 100 танков Т-72 в Марокко. Но что делать, если иссякнут (а они иссякнут) и эти запасы? Допустим, что какое-то количество советских танков удастся достать в условном Египте или Ираке, однако уже сейчас ясно, что эти резервы не вечны.

Поэтому НАТО приходится решать задачу по переводу ВСУ на свои стандарты.

Как отмечают эксперты, не случайно, что первыми о поставках тяжёлой бронетехники заговорили именно во Франции. В настоящее время армия Франции постепенно отказывается от колёсных танков AMX-10RC в пользу новых колёсных бронемашин Jaguar. Из-за того, что AMX-10RC были признаны устаревшими, их предполагается полностью вывести из состава армии к 2030 году.

Domenjod EBRC Jaguar. Бронированная разведывательная машина

В этом смысле французское командование руководствуется украинской поговоркой «На тоби, Боже, шо мене не гоже». Однако, отмечают эксперты, несмотря на то, что танки AMX-10RC действительно не могут выступать серьёзным противником для современной бронетехники, их вполне возможно использовать в других целях.

В ходе операции НАТО в Ираке колёсные танки AMX-10RC использовались для совершения быстрых рейдов вглубь территории противника и снайперского поражения отдельных танков и другой бронетехники с дальней дистанции. Машины отличаются высокой скоростью (до 85 км/ч) и большим (до 800 км) запасом хода. В условиях военных действий на Украине они могут быть использованы как для действий вдоль линии фронта, активно маневрируя и меняя позиции по тактике «ударил — убежал», так и для глубинных прорывов. Возможно, именно эти машины ВСУ планируют использовать для ведения маневренной борьбы и действий в составе мобильных групп, поскольку такая тактика их применения уже отработана армией Франции в Ираке, а также в Афганистане и Мали.

И если броня российских Т-72 или Т-90 может оказаться орудию AMX-10RC не по зубам, то более лёгкие цели (а также задействованные в СВО танки Т-62) могут поражаться в том числе с дальней дистанции.

Есть и еще один аспект. Эти поставки позволят отработать маршруты снабжения ВСУ снарядами 105-мм натовского образца, запчастями и другими расходными материалами.

Вполне вероятно, что Украине будет передана пробная партия, на которой будут обучены техники и инструкторы, которые смогут обслуживать уже не десятки, а сотни подобных бронемашин.

Аналогично обстоит ситуация с поставками на Украину немецких танков Leopard 2, которые планируют передать из своих резервов Польша и (возможно) Финляндия. По заявлению Бюро международной политики Польши, в распоряжение ВСУ будет передано «некоторое количество» этих танков, скорее всего, речь идёт о машинах Leopard 2A4, то есть не о самой новой модификации.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Танк Leopard 2

Также известно о передаче ВСУ партии американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley в 50 штук и немецких БМП Marder в количестве 40 штук.

По оценке экспертов, подобные объёмы поставок позволят оснастить всего одну бригаду ВСУ. Однако здесь речь также может идти о постепенной апробации натовской бронетехники в условиях Украины. В дальнейшем объёмы поставок могут быть увеличены, как только в ВСУ появится необходимая база по обслуживанию этих машин и достаточное количество подготовленных экипажей.

В качестве примера можно привести 46-ю бригаду ВСУ, которая была создана в течение последних месяцев, прошла подготовку у британских инструкторов и имеет на вооружении бронетехнику производства Великобритании.

Несмотря на то, что ограниченные поставки НАТОвской бронетехники в краткосрочной перспективе не смогут изменить ситуацию на фронте, здесь всё равно приходится отметить ряд неприятных моментов. Во-первых, ВСУ постепенно решают вопрос снабжения боеприпасами. В случае перехода на натовскую бронетехнику, вопрос о поиске снарядов для танков советского образца отпадёт сам собой. Во-вторых, постепенная интеграция украинской армии в систему НАТО позволит укрепить сотрудничество в таких сферах, как разведка и обмен данными, связь, управление войсками на поле боя и так далее. Все эти задачи смогут решать штабы НАТО, работая со знакомыми им образцами техники и артиллерии.

Вполне возможно, что именно на новые части, которые в настоящий момент проходят перевооружение и переобучение на стандарты НАТО, возлагается задача будущих масштабных наступательных операций украинской армии, разрабатываемых в штабах альянса.