Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью проправительственному порталу wPolityce выразил надежду, что «и французы, и немцы не вернутся к поиску компромисса с Россией, а будут стремиться вместе с США к таким решениям, чтобы Украина выиграла эту войну». Однако затем, по мнению польского генерала, Берлин и Париж должны выйти из «Большой игры» по построению новой геополитической конфигурации в Евразии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вальдемар Скшипчак

Отвечая на вопрос издания, захотят ли французы и немцы иметь право голоса в возможных мирных переговорах, Скшипчак заявил: «Конечно, потому что они помнят свое участие в Минских соглашениях и стремятся занять то же место за столом переговоров. Однако лично я не думаю, что им есть место за столом переговоров, и Украина не должна позволять авторам унизительных для нее Минских соглашений присоединиться к ним, чтобы не дать им возможность унизить Украину еще раз. На самом деле, по моему мнению, за этим столом должны сидеть только великие игроки, в основном США и Китай, потому что только эти страны способны подчинить своей воле Путина». В принципе, Варшава и так последовательно после начала специальной военной операции отстаивает идею недопустимости какого-либо диалога между Германией и Францией с Россией, но до сих пор вписывала это в контекст украинского кризиса и необходимость «существенно ослабить Москву». Но теперь высокопоставленный польский военный, пусть и бывший, идет дальше. Он предлагает «существенно ослабить» Берлин и Париж, исключив их из числа участников «возможной мирной конференции», на которой будут подведены итоги украинского кризиса.

Jacek Proszyk Якуб Кумох

Это выглядит попыткой «интеллектуального ответа» Варшавы на концепцию «Европы от Лиссабона до Владивостока», альтернативой чему выставляется «Европа от Варшавы до Пекина». Но на что рассчитывают поляки? Выступая под конец 2022 года, глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, с одной стороны, прорекламировал «успехи» Варшавы на украинском направлении, «лидерство» ее позиции, назвав Веймарский треугольник (Польша — Германия — Франция) «неудачным форматом для решения украинского вопроса». С другой, анонсируя направления внешней политики президента Польши Анджея Дуды в 2023 году, назвал такие направления, как «Индо-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Африка и Аравийский полуостров». Не исключено, что за этим стоит лишь «политический туризм» польского президента, который после окончания второго срока правления хотел бы продолжить свою карьеру в международных организациях, отчего ему нужно показать себя миру. Но есть и другое.

«Чем ближе мы будем приближаться к победе Украины в войне, и особенно после победы, тем определенней будет направление внешней политики Дуды — Индо-Тихоокеанский регион, — утверждает Кумох. — Это регион, к которому приковано внимание всего мира, и у президента есть потенциал и личные контакты с лидерами этого региона, чтобы играть здесь роль важного игрока и делового партнера». И особо отметил, что у Дуды сложились «хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем».

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

Не факт, что аналогичного мнения придерживаются в Пекине. Но тем не менее Варшава пытается создать подобное впечатление. В том числе потому, что постоянным предметом анализа польских экспертов являются поиски вариантов замыкания европейского окончания нового «Шелкового пути» на Польше, а не Германии. Так, эксперт польского Центра восточноевропейских исследований (OSW) Якуб Якубовский фиксирует, что в 2022 году в рамках перевозок Китай — ЕС «немецкие логистические центры, которые до сих пор обеспечивали наибольшую долю железнодорожных поставок дорогостоящей продукции, утратили свое значение», а на этом фоне выросло значение станции Малашевиче на польско-белорусской границе, которая «стала практически единственным пунктом входа товаров в ЕС».

Эту тенденцию Варшава хотела бы закрепить. Судя по всему, она рассчитывает на то, что Вашингтон вскоре перестанет, как пишет одно из американских изданий, «невозмутимо относиться к тому, что один из его ближайших союзников (Берлин — С. С.) является воротами Пекина в Европу». Новыми «воротами» Польша видит себя, но после того, как США и Китай при игнорировании интересов Германии и Франции принудят «ослабленную Россию» играть по их правилам. Однако пока что Берлин и Париж не согласились самоудалиться, а Пекин не встал на польскую позицию. Анонсированные Германией и Францией поставки бронетехники выглядят желанием закрепиться в числе участников украинского кризиса в перспективе «возможных мирных переговоров», которые определят, среди прочего, конфигурацию торговых маршрутов в Евразии. К тому же помимо «неудачного Веймарского треугольника» за все время украинского кризиса с 2014 года немцы и французы игнорировали Варшаву в формате Минских соглашений. А сегодня, как отмечает немецкая газета Die Welt, «даже США и Великобритания, которые активно поддерживают Украину поставками оружия, менее радикальны, чем Польша».

Что касается России, то она не собирается и не может проиграть киевскому режиму. Для Варшавы это означает необходимость либо пойти на резкий разворот с Москвой, отказавшись от конфронтационного курса, либо повысить ставки и вступить в прямое столкновение. Главный вопрос в этом, а инициативы «Евразии от Варшавы до Пекина» — не более чем экзотика.