Старший советник госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер неожиданно подал в отставку. Он был назначен на этот пост в конце августа 2022 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен, представляя тогда дипломата в новой должности, говорил следующее: «Я назначаю посла Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. В этом качестве посол Рикер будет выполнять функции сопредседателя Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) по карабахскому урегулированию от США и ведущего переговорщика от делегации США на Женевских международных дискуссиях в этот критический период».

Иван Шилов ИА REGNUM Закавказье

Предшественник Рикеры на этом посту Эндрю Шофер занимался исключительно переговорами в формате МГ ОБСЕ и вместе со своим французским коллегой Брисом Рокфейлем развалил в апреле 2022 года Минскую группу, отказавшись от сотрудничества с Россией в этом формате из-за украинского кризиса. В итоге МГ ОБСЕ оказалась в «замороженном» состоянии, а впоследствии была объявлена пауза и в работе Женевских международных дискуссий. Поэтому после того, как Москва наделила своего переговорщика в Минской группе статусом спецпредставителя главы МИД России по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, США и Франция пошли по такому же кадровому сценарию.

В итоге на долю Рикера выпала участь осуществлять только так называемую челночную дипломатию на двухсторонней основе, которая открывала бы перспективы исключительно при условиях реализации американцами какого-либо нового сценария по выстраиванию системы региональной безопасности. Это связывалось с находящимся на пике своей карьеры 57-летнем Рикерой, занимавшем ранее высокий пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Утверждалось, что Вашингтон намерен вернуть себе то влияние и положение, которое имел еще до прихода к власти администрации Дональда Трампа и до второй карабахской войны, после которой геополитическая картина в Закавказье резко изменилась.

Usembassy.gov Филип Рикер

За время пребывания на своем посту Рикер дважды посетил с визитами страны региона. Но за исключением договоренностей между Баку и Ереваном по обмену военнопленными у него за плечами ничего нет, не говоря о реализации заявленных устремлений «продвигать двусторонние и региональные приоритеты и выражать поддержку США демократическому и экономическому развитию во всем регионе». Новой модели поведения Вашингтона в Закавказье так и не появилось. Политика равноудаленности от конфликтующих Азербайджана и Арменией не только не привела к выдавливанию Москвы из региона, но и напротив — создала условия для активизации там «ближневосточного фактора». Наряду с Россией в Закавказье стала усиливаться роль соседних Турции и Ирана, что превратило регион в их некую буферную зону. Помимо этого, на ход событий начал оказывать заметное влияние на целый комплекс геостратегических, финансово-экономических, коммуникационных интересов такого глобального актора международных отношений, каким является Китай.

MrPanyGoff Пекин. Китай

Так, у стран Закавказья появилась возможность выбора союзников, с которыми существуют большие коммуникационные возможности. В этих условиях челночная дипломатия Рикера, основанная преимущественно на идеологических постулатах без конкретных геостратегических проектов, выглядела архаичной.

Но у США есть и свой сценарий возможного развития событий: превратить регион в плацдарм для борьбы с иранским влиянием в контексте противостояния с Тегераном, не допустить российско-иранское сотрудничество. Это сопряжено с новыми вариантами американского присутствия в Закавказье. В этой связи некоторые эксперты предполагают, что Вашингтон в Закавказье станет смещать акценты с карабахского и армяно-азербайджанского трека в сторону конфронтации с Россией и Ираном. Что касается Турции, то она вряд ли сможет выступить в роли партнера Запада в Закавказье, как предполагалось ранее. Анкару будут сдерживать, раскручивая курдский и армянский вопросы.

ИА REGNUM Турция vs Курды

При этом США намерены продолжать участвовать в модерации переговоров между Ереваном и Баку с вбрасыванием определенных сюжетов и тактическими поворотами. Отсюда и внезапная отставка старшего советника госдепартамента США по переговорам на Кавказе. Нельзя исключать, что эта позиция будет оставаться долгое время вакантной или вовсе упразднена, а проблемами Закавказья станут напрямую лично заниматься Блинкен и его заместители. Маловероятно, что они будут стремиться реанимировать работу МГ ОБСЕ. От Вашингтона ожидается продолжение блокировки взаимодействия с Москвой в формате Минской группы и противодействие мирному соглашению 9 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией. Не случайно Шофер, указывая, что соглашение предполагает пятилетнее присутствие российских миротворцев, говорил, что «в данный процесс могут быть вовлечены и другие участники и силы».

У США в Закавказье ограничены ресурсы для проведения «Большой игры», они не в состоянии на данном этапе изменить геополитическое положение региона без создания нового «очага напряженности», так называемого второго фронта, чтобы вывести его урегулирование на международный уровень, лишь бы России, Ирану и даже Турции не досталась «исключительная роль». Конечно, это уровень действий как минимум госсекретаря США, а не спецпредставителей с их малыми дипломатическими возможностями. Если высказываемый прогноз окажется верным, то следует ждать активизации американской дипломатии в Закавказье, ее комбинированных ходов в ситуации, когда Азербайджан и Армения балансируют на уровне очередного вооруженного конфликта, а отношения между Азербайджаном и Ираном никогда не были такими напряженными, как сейчас. Но США утратили опору в регионе. Их отношения с Баку многозначны, однако не очень доверительны. Ереван продолжает сохранять особые отношения с Москвой. Диалог с Грузией сложен, так как Запад не принял ее ни в ЕС, ни в НАТО. Поэтому американцы ищут новые ходы для своей политики в регионе. Уход в отставку Рикера — это только первый звонок, означающий будущее продвижение каких-то новых инициатив.

Mod.gov.ge Грузия и НАТО

Появится ли у США комплексный план в ответ на изменившуюся стратегическую ситуацию вокруг региона, никто не знает. В конечном счете, несмотря на многочисленные перемены как внутри, так и вокруг Закавказья, принципиально важными для всех трех регионов по-прежнему остаются их отношения с Москвой, поиски баланса между ней и странами Запада и Ближнего Востока. У России в Закавказье по сравнению с США есть ряд преимуществ: географическая близость, демонстративная готовность применить силу и подкрепленные действиями претензии на то, что ее интересы и ставки куда выше, чем у Вашингтона и его союзников и партнеров. Так что главные события в регионе еще впереди.