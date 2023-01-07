Правительство Эстонии обратилось к властям городов Нарва и Силламяэ с требованием дать согласие на снос находящихся там советских памятников. Одновременно власти государства распорядились выделить крупную сумму, которая пойдет на снос тех советских монументов, которые еще не успели ликвидировать.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В прошлом году премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявили масштабную программу «очищения» территории государства от «советских оккупационных монументов». И эта программа выполняется неукоснительно, невзирая на обрушившиеся на страну экономические трудности.

Минувшим летом при правительстве Эстонии создали комиссию, которой вменили в обязанность составить каталог имеющихся на территории государства советских монументов и назвать те из них, которые предстоит демонтировать. Всего комиссия осмотрела 322 памятника. 74 из них были найдены «нейтральными», а все прочие решено либо снести полностью, либо изуродовать.

При этом комиссия пока так и не пришла к однозначному выводу относительно судьбы знаменитого «Бронзового солдата». В 1947 году его установили в таллинском районе Тынисмяги, а в 2007-м перенесли на столичное Военное кладбище, жестко разогнав силами полицейского спецназа вышедших на улицу русскоязычных таллинцев, требовавших оставить монумент на прежнем месте. Пятнадцать лет простоял «Бронзовый солдат» на кладбище — и вот вновь поднят вопрос о его дальнейшей судьбе. Члены комиссии сообщили, что пока не будут формировать оценку в отношении советских памятников, находящихся на данном кладбище, так как это, по их словам, «требует более широкого общественного обсуждения».

Igor Fedotenkov «Бронзовый солдат» в 2007 году

А вот советский памятник неизвестному солдату, открытый в 1975 году в городе Силламяэ, по оценке комиссии, обязательно должен быть снесен. «Мы имеем дело с «красным» памятником, потому что это пропагандистский объект, воздвигнутый в идеологических целях. Нет никакой исторической подоплеки, почему на этом месте должен быть какой-то мемориал», — к такому выводу пришла комиссия, порекомендовав после того, как памятник снесут, отдать его барельефы в коллекцию эстонского Военного музея.

Keith Ruffles Памятник неизвестному солдату в городе Силламяэ

Также в Силламяэ приговорили к уничтожению еще один монумент, посвященный 40-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. По мнению комиссии, «это «красный» памятник, который необходимо убрать из публичного пространства».

Впрочем, массово уничтожать советские монументы в Эстонии начали не дожидаясь вердикта комиссии. В публичном пространстве это преподносилось в качестве «патриотической инициативы» отдельных муниципалитетов. На данный момент по всей Эстонии уже демонтировано около шестидесяти памятников. В ряде случаев одновременно с уничтожением монументов производилась и эксгумация находившихся рядом с ними воинских братских кладбищ. Всего в июле, августе и сентябре прошлого года власти постановили эксгумировать в общей сложности сорок массовых захоронений, а останки закопать в «более подобающих местах» — там, где, по словам эстонских чиновников, мертвые солдаты «перестанут служить советской идеологии». Так, 13 июля была вскрыта могила с останками советских воинов, находившаяся в центре города Раквере. Последовав этому примеру, так же поступили и с братскими кладбищами, находившимися в ряде других населенных пунктов.

Надо сказать, что далеко не все эстонские муниципалитеты «добровольно и с песней» взялись уничтожать советские памятники — некоторые самоуправления пытались, напротив, защитить находившиеся на их территории монументы. В первую очередь это относится к северо-восточному региону Ида-Вирумаа, населенному, главным образом, русскоязычными жителями. Так, власти и простые жители города Нарвы пытались воспротивиться обнародованным правительством планам демонтировать находившийся там мемориальный памятник — танк Т-34 и несколько монументов советским освободителям. Нарву несколько раз посещали разные министры, пытавшиеся уговорить горожан, чтобы те добром согласились расстаться со своими святынями. Когда вырвать их согласия не получилось, премьер-министр Кая Каллас объявила, что мнение нарвитян учитываться не будет.

Leon petrosyan Мемориальный памятник-танк т-34

После этого оппозиционный политик Михаил Стальнухин призвал жителей Нарвы не выходить на улицы жителей для защиты танка, поскольку для обеспечения процесса в город пообещали прислать подразделения силовиков. «Это будет спецотряд полиции, возможно, армейский спецназ или другие подразделения. Пожалуйста, на надо (провоцировать полицию. — Авт.). Им для полного удовольствия нужны поломанные кости, лужи крови, а если ещё кто-то и ляжет под случайными пулями — «ну, вообще, прям маленькую войнушку затеяли и победили»», — увещевал Стальнухин. В итоге танк демонтировали 16 августа — равно как ещё шесть других находившихся в Нарве памятников, посвящённых советским солдатам.

Для того чтобы застраховать себя от волнений горожан, власти нагнали в Нарву огромные силы полиции, блокировавшие подъездные пути к ликвидируемым монументам. Такая демонстрация силы устрашила горожан — и массовых выступлений с их стороны не последовало. Тем не менее без инцидентов не обошлось — в Нарве были задержаны восемь человек, призывавших встать на защиту танка. Впрочем, большинство нарвитян остались дома. У всех в памяти были события 2007 года. Все понимали, что при попытке отстоять памятники физической силой полицейские церемониться не будут.

Чувство унижения горожан было очень сильным. Мэр города Катри Райк объявила, что она отказалась от своего решения участвовать в парламентских выборах 2023 года — понимая, что ее авторитет у нарвитян безнадежно подорван. Горожане винили Райк в том, что она очень пассивно выступала в защиту памятников, делая это скорее чисто «для вида».

Что касается других эстонских политиков, то практически единственным, кто резко отреагировал на снос монументов, оказался лишь вышеупомянутый депутат парламента Стальнухин. Он записал видеоролик, на котором обратился к зрителям, стоя на месте, где недавно находился один из ликвидированных памятников. «Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене, — они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг — и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники», — отметил парламентарий.

По мнению Стальнухина, такие действия, как снос монументов, могли предпринять только нацисты. «Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, «реформисты» (отсылка к названию эстонской Партии реформ, в рядах которой состоит премьер-министр Кая Каллас. — Авт.) правые — как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. Мы живём в стране, где официальная идеология — это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам ещё всем предстоит привыкнуть», — подчеркнул депутат. Отметим, что Стальнухин на момент своего заявления состоял в рядах оппозиционной ныне Центристской партии, за которую голосуют в большинстве своем русские жители. Но его демарш настолько устрашил коллег Стальнухина по партии, что они быстренько исключили того из своих рядов и всячески от него дистанцировались.

Назначенная правительством комиссия, рассмотрев случаи уже произведенной ликвидации памятников и кладбищ, всецело их одобрила. Впрочем, иногда она рекомендовала лишь «удалить надгробную часть памятника, но по возможности сохранить скульптуру». В подготовленном комиссией обзоре указывается, что некоторые из монументов, снесенных еще до получения соответствующих рекомендаций, оказались в процессе демонтажа разбиты. Так произошло, например, с советским памятником в городе Эльва… Кроме того, комиссия потребовала заменить даже могильные плиты — признано, что в ряде мест они, дескать, не являются «нейтральными». Например, членов комиссии не устроило, что у подножия памятника у братской могилы в парке мызы Кехтна установлена ​​мемориальная доска с текстом: «Бойцам Советской армии, павшим в Великой Отечественной войне». Теперь подобные таблички предстоит заменить на «нейтральные» — с надписями «Жертвы Второй мировой войны».

Toivo Laan Братская могила в парке мызы Кехтна, 2012 год

Глава «ликвидационной» комиссии Аско Кивинук недавно дал большое интервью официозным СМИ. Он сообщил, что монументы, попавшие в составленный его коллегами список на уничтожение, будут демонтированы при первой же возможности. В частности, по словам Кивинука, предполагается ликвидировать 133 памятника, установленных на братских могилах, а останки покоящихся там солдат перезахоронить. «В одних могилах похоронены несколько павших, а в других — сотни. Где их похоронят? Сегодняшняя практика такова, что в сотрудничестве с местным самоуправлением их хоронят на ближайшем кладбище», — пояснил чиновник. К слову сказать, Аско Кивинук — единственный известный из членов комиссии, имена остальных сохраняются в тайне. В разговоре с прессой он не стал скрывать, что это сделано из опасений мести, которая может последовать со стороны России.

Вандальское рвение комиссии Кивинука вызвало сомнение даже у сотрудника эстонского государственного телевидения. «Не слишком ли вы усердствуете с памятниками, которые стоят где-то в кустах, никому не мешают… Может, было бы лучше, если бы они поросли мхом?» — спросил журналист. Но Кивинук «перевел стрелки» на «национальных патриотов», которые, дескать, требуют, чтобы ни один из «оккупационных монументов» не был обойдён вниманием. «Нашей задачей было обозначить все памятники. Я согласен с тем, что среди 322 памятников есть такие, которые, пожалуй, можно оставить стоять в зарослях. Но так как люди сообщили о них и информация содержится в базах данных, то мы осмотрели их все», — отметил Кивинук.

Теперь нарвитян ждет новый раунд унижения. 4 января эстонская Госканцелярия потребовала у властей Нарвы формального согласия на удаление из городского пространства еще двух памятников с советской символикой: их намерены снести при первой же возможности. Эстонский военный музей немедленно выразил готовность помочь убрать объекты с «символикой оккупационной власти». Нарвских депутатов издевательски известили, что снова требуется их согласие. Они должны проголосовать за демонтаж двух объектов. Один из них — мемориальная доска с именами погибших в 1941–1945 годах от рук нацистов жителей Принаровья, которая расположена в парке Выйду рядом с бывшим ДК имени Василия Герасимова. Второй — надгробный памятник в городском Темном саду, отмечающий место захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в ноябре 1918 года.

Geonarva Надгробный памятник в городском Темном саду, отмечающий место захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в ноябре 1918 года

Также государственная канцелярия призвала власти Силламяэ дать свое согласие на демонтаж советского памятника неизвестному солдату, установленного в городе в 1975 году. В письме, полученном местным самоуправлением, отмечается, что помощь в проведении соответствующих работ могут оказать, опять же, эстонский Военный музей и государственный центр оборонных инвестиций. «Для этого потребуется ваше согласие на демонтаж памятника. Мы ждем вашего согласия на проведение работ не позднее чем 15 января», — говорится в обращении.

Уже сейчас понятно, что городские депутаты и Нарвы, и Силламяэ будут пытаться затянуть рассмотрение этого вопроса — хотя от них требуют немедленного ответа. Выступая в Нарвском горсобрании, председатель городской временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов сообщил, что они с коллегами соберутся в конце следующей недели, чтобы обсудить требование насчет двух памятников. Однако это уже мало на что может повлиять — как показал августовский пример с танком Т-34, государство готово действовать против пожеланий местных жителей и выбранных ими самоуправлений.

6 января стало известно, что правительство выделит на демонтаж оставшихся в Эстонии советских военных памятников сумму в размере 916 405 евро.

Эстонский журналист, кандидат в депутаты парламента Александр Чаплыгин отмечает, что «крестовый поход» Эстонии против собственного прошлого вступил в заключительную стадию. «Общественной дискуссии по этому поводу не было и не будет: судьба истории передана в ведение нескольких засекреченных чиновников. Большинство из приговоренных к уничтожению памятников — могилы советских солдат, которые в составе антигитлеровской коалиции боролись с фашизмом. Я специально подчёркиваю этот факт: во время Второй мировой войны с фашизмом сражалось всё цивилизованное человечество, в том числе и нынешние союзники Эстонии в лице Великобритании, Франции и США», — отмечает журналист.

Чаплыгин цитирует премьер-министра Каю Каллас, по мнению которой памятники советским солдатам оскорбляют чувства эстонского народа. «Чувства четверти населения страны, то есть русского меньшинства, главу правительства, судя по всему, не волнуют. Хотя почти в каждой русской семье жива память о предках, погибших в борьбе за сохранение человеческой цивилизации. Памятники немецким солдатам, похороненным на территории Эстонии, судя по всему, ничьих чувств не оскорбляют. По крайней мере, трогать их правительство не собирается. Хотя, согласно официальной трактовке, в 1941–1944 годах Эстония была именно оккупирована Германией. То есть в случае с немецкими памятниками речь очевидно идёт о символах оккупации. История Эстонии приобретает явно однобокий характер: власть борется с советским наследием, при этом не трогая нацистские символы», — отмечает Чаплыгин. Он напоминает, что самыми ярыми борцами с «советским наследием» являются в нынешней Эстонии или бывшие коммунисты вроде Марта Хельме (основатель праворадикальной Консервативной народной партии), или дети коммунистической партийной элиты вроде Каллас.