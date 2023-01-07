Следственный отдел отделения Института национальной памяти Польши (IPN) в Люблине открыл проверку «обстоятельств преступления, совершенного в 1940-х годах в окрестностях деревни Мендзыжец на Волыни в отношении около сотни евреев», сообщает газета Rzeczpospolita. Основанием для начала досудебного производства «стали материалы, исключенные из расследования преступлений, совершенных в 1939–1945 годах членами ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против польского населения тогдашнего Волынского воеводства». Речь идет об инциденте, предположительно произошедшем между 1941 и 1943 годами, когда в районе кирпичного завода на въезде в Мендзыжец немецкие солдаты и украинские полицейские расстреляли сотню евреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Следователи IPN запросили дополнительное изучение архивов. И дело тут не только в гуманитарном измерении и восстановлении справедливости по отношению к жертвам военных преступлений. Напомним, что 1 сентября прошлого года в Варшаве был представлен официальный отчет о «потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны». А 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту, в которой от Берлина польская сторона потребовала возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 1,3 триллиона евро. В начале января сего года правительство Германии заявило, что «вопрос о репарациях и компенсации остается закрытым» и «оно не намерено начинать переговоры по нему». Варшава отреагировала предсказуемо, пообещав, что «продолжит усилия по урегулированию вопроса о долгах, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939–1945 годах».

Gov.pl Збигнев Рау

Польская правящая коалиция «Право и Справедливость» (PiS) намерена использовать для этого международные площадки, а также заручиться содействием Вашингтона. По словам заместителя главы МИД Польши Анджея Мулярчика, курирующего эту тему, в конце января — начале февраля он намерен вылететь в США. «Я намерен встретиться в Конгрессе с членами палаты представителей и сенаторами, — сказал Мулярчик. — Наш посол Марек Магеровски готовит список встреч». Он подчеркнул, что усилия Варшавы найдут поддержку среди «конгрессменов, политиков, американской общественности и польской общины в США», а «поддержка американцев является очень важной, решающей». Однако у Польши в вопросе компенсаций есть свои «скелеты в шкафу», и они связаны с проблемой имущества евреев, погибших во время войны, не говоря уже о разногласиях с еврейскими организациями и Израилем в оценке роли поляков в преследовании евреев. После прихода осенью 2015 года к власти PiS уже несколько раз наступала на эти грабли, вызывая острую реакцию в мире и возобновление обвинений Польши во «впитанном с молоком матери антисемитизме».

Если «Право и Справедливость» хочет добиться нужной для себя реакции в США в деле взыскания с Германии военных репараций, ей нужно заодно урегулировать «еврейский вопрос». Как пишет главный редактор портала Onet Бартош Венглярчик, «пережившие Холокост и их потомки хорошо помнят обещания каждого президента, премьер-министра и министра иностранных дел Польши с 1989 года, которые, приезжая в США, встречались с этими организациями и обещали им решить вопрос о еврейской собственности в Польше. Все им это обещали, но никто не сделал — Польша остается единственной страной в Центральной Европе, которая не может решить эти вопросы раз и навсегда. И есть только один способ урегулировать их — предоставить этим еврейским организациям компенсацию в той или иной форме за имущество, которое польские евреи — жертвы Холокоста или их потомки никогда не смогут вернуть на основании существующего законодательства, потому что людей больше не существует, нет документов и свидетелей». Однако для Варшавы этот вопрос до сих пор остается «скользким», на чем сейчас пытаются играть в Германии.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Холокост

Так, немецкая газета Die Welt, обвинившая на днях правящую польскую партию в намерении с помощью требований репараций разыграть карту «конфронтации с Германией», сделала контрход, заявив о «недостаточной помощи поляков повстанцам-евреям, поднявшим восстание в Варшавском гетто в 1943 году». Такого рода обвинения должны спровоцировать Польшу снова углубиться в исторические споры, а на этом поле ее поджидают многочисленные мины. К тому же, как замечает одно из польских изданий, ранее Израиль крайне негативно воспринял идею Варшавы привлечь его к делу о репарациях с Германии, а значит, какие-то израильские политики могут сегодня увидеть для себя шанс сыграть на теме компенсаций евреям, но уже с Польшей.

В этой ситуации открытие следствия по давнему преступлению в окрестностях деревни Мендзыжец становится для Института национальной памяти возможностью показать заинтересованность Польши в восстановлении справедливости в отношении погибших евреев.

С одной стороны, Варшава добавит еще один эпизод в общее «немецкое досье». С другой — она делает закладку на будущее с Украиной. Киевский режим не отказывается от политики прославления националистических сил, работавших на нацистов или сотрудничавших с ним. Польша в свою очередь демонстрирует, что не намерена смириться с этим. Расследование убийства сотни евреев немецкими солдатами и украинскими полицейскими может привести не только к установлению преступников, но и постановке вопроса о компенсациях родственникам жертв (если они остались) или еврейским организациям.

Польские евреи. 1926

Учитывая, что Польша воспринимает «тогдашнее Волынское воеводство» как собственный регион, подпадающий под ее юрисдикцию, определение виновных в расстреле евреев способно стать прецедентом, который сработает впоследствии, когда Варшава решит предъявить счет киевскому режиму уже за сотню тысяч погибших в Волынской резне поляков.