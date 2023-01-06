Накануне Рождества, которое многие жители Украины отмечают, несмотря на рекомендации властей, 7 января, а не 25 декабря, ситуация в ряде регионов Незалежной остается крайне нервозной. С экранов местного ТВ и в радиоэфире украинцев по-прежнему пугают «новой российской угрозой» и призывают «дать отпор агрессору». Иногда это выглядит комично и вызывает только раздражение местных жителей. Подробности — в материале корреспондента ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Представители гражданской администрации небольшого городка в Сумской области на северо-востоке Украины неподалеку от украинско-российской границы издали распоряжение о масштабной подготовке к «отражению возможной очередной российской агрессии». Для этого практически по всему населенному пункту установили наспех сваренные из рельсов противотанковые «ежи», разместили на пешеходных дорожках обвитые проволокой ёмкости с землей, а также перекрыли основные подъезды ко второстепенным автодорогам бетонными плитами.

«Это какой-то бред, — говорит местная жительница Оксана. — Ходим здесь теперь, как по лабиринту. Кругом каша из грязи и вонь».

Андрей Кучерук ИА REGNUM Сумская область, наши дни

«У меня машина загрузла в грязи, потому что эти «защитники» (речь идет о представителях гражданской администрации — авт.) превратили дороги в месиво, — сетует сотрудник частного коммунального предприятия, который на грузовом автомобиле не может вывезти из вверенного ему микрорайона мусорные баки. — Зачем ставить такие блоки как попало и где попало? Наверное, кое-кто хочет получить новые звания?».

Коммунальщик, скорее всего, имеет в виду местного градоначальника, который недавно получил статус участника «АТО в Донбассе», не имея для этого никаких законных оснований. Выступая перед согражданами с новогодним и рождественским поздравлением, он пообещал превратить городок в «неприступную для русских крепость». Горожане на это отвечают, что город уже стал «неприступной крепостью» для них самих.

Уровень и даже целесообразность защиты региона от «нового нападения россиян» также ставит под сомнение Алексей — военнослужащий ВСУ, прибывший на север Украины в отпуск к родителям. Как отметил военный, пресловутые «ежи» сегодня не представляют серьезной преграды для боевой техники: высота этих конструкций едва превышает один метр, а из-за плохой сварки они распадутся на части при малейшем таране. «Такая же ерунда — с бетонными блоками: там плохой цемент, они сразу же раскрошатся, — говорит он. — Это просто пиар мэрии, который лишь усложняет жизнь простых людей».

Противотанковые ежи. Цитата из видео с канала Freedom.

«Всё время проверки на дорогах, новые правила, — жалуется дальнобойщик Петр, чья фура регулярно курсирует по нескольким украинским областям. — Ежи ставят рядом с проезжей частью, я уже два раза царапал кабину и ремонтировал ее за свой счет».

На днях в Сумской области стартовала новая весьма оригинальная акция. Ее организаторы призвали «всех неравнодушных людей» выделить средства на создание дополнительных инженерных сооружений. То есть мало понаставлено «ежей», надо бы еще. А тех, кто не может пожертвовать деньги, зовут участвовать во флешмобе по сбору земли и глины для «противоосколочных клумб».

На региональных форумах очередной призыв местной администрации уже назвали «чиновничьей глупостью». На слова активистов о том, что «ежи» и бетонные блоки есть, например, в Киеве и Чернигове, жители реагируют со скепсисом и раздражением. «Скоро нас всех обмотают ржавой колючей проволокой», — выразил отношение к «ежам», «клумбам» и прочим «инженерным сооружениям» один из участников форума.