Уход из жизни папы на покое Бенедикта XVI стал серьезным испытанием для Католической церкви. Хотя бы потому, что пока папа на покое был жив, его нельзя было использовать в политических играх, связанных со Святым престолом. Смерть «немецкого папы» развязала руки всем. И теперь вселенская Католическая церковь сталкивается с проблемами, которые до сих пор были под спудом.

EPA/GIUSEPPE LAMI/ТАСС Прощание с папой Бенедиктом XVI. Ватикан

Кем был Бенедикт XVI для католиков? Папой, который оставался символом и оплотом традиции. Он не опровергал напрямую Второй Ватиканский собор, однако осмысливал его в тех категориях, которые позволяли традиционалистам примириться с Католической церковью. Более того, немецкий папа пошел на примирение с лефевристами, желая вернуть Церковь к единству. Вопрос в том, нужно ли сегодня это Католической церкви. Она переживает сложные времена. Запущенный папой Римским Франциском так называемый синодальный процесс выглядит неоднозначно. Как однажды выразился сам понтифик, чтобы всё осталось как прежде, всё должно измениться. Но что именно должно измениться и что должно остаться как прежде? Есть два серьезных течения в Церкви, которые конкурируют друг с другом, и пока непонятно, как они смогут ужиться.

Бенедикт XVI в качестве папы-эмерита представлял собой «решающий элемент стабилизации и разрядки», пишет итальянская газета Corriere della Sera. По мнению издания, смерть немецкого понтифика может вызвать два противоположных эффекта. Либо примирить радикальные круги в Католической церкви, либо, что скорее более возможно, «вызвать большую нестабильность, как в Ватикане, так и во вселенской Церкви». Недовольство росло с годами, в эпицентре оппозиции оказались Соединенные Штаты. Ходят разговоры о «расколе» американских правых католиков, враждебных папе Франциску, богатых финансами и создающих структуры, призрак чего витал в течение многих лет, угроза, на которую понтифик уже ответил спокойно, но сухо в 2019 году в разговоре с журналистами: «Я молюсь, чтобы раскола не было, но я не боюсь: в Церкви было много расколов..». Иными словами, всемирная Католическая церковь может оказаться на грани потрясений, когда американская Католическая церковь не выдержит либеральных «церковных реформ» папы Франциска.

Alfredo Borba Папа Франциск I

И так ли уж стоит не опасаться расколов, о чем хладнокровно говорит папа Франциск? Запущенный им синодальный процесс взбудоражил Католическую церковь в Германии. Ту самую Церковь, с которой, как видится, не смог справиться папа Бенедикт XVI, и именно по этой причине подавший в отставку. До сих пор нет четкой ясности, почему немецкий понтифик решил отречься от трона, хотя идут разговоры о том, что его сломали многочисленные кризисы, связанные с утечками секретной информации от его камердинера, который выносил конфиденциальные документы из папской канцелярии и, кроме того, познакомил с их содержанием журналиста Джанлуиджи Нуцци. Однако всё же соломинкой, сломавшей шею верблюда, выглядит отступление Католической церкви Германии от церковной традиции, которой неизменно придерживался Бенедикт XVI, будучи кардиналом Ратцингером, позже главой Католической церкви. Более того, именно действия Католической церкви Германии сегодня выглядят попыткой раскола католицизма, против чего выступал Бенедикт XVI.

Немецкие католики идут на тесные «объятья» с протестантизмом, что вызывает большие сомнения среди католического мирового сообщества. Немецкие католики пытаются фактически создать новое учение Церкви, подверженное духу современного мира, в котором предполагается отступление от правил, которые старался сохранить папа Бенедикт XVI. Это подвергает испытанию Католическую церковь, в том числе с точки зрения экуменического процесса. Ведь «прогрессивные» взгляды немецкого католичества могут найти понимание среди западного протестантизма, особенно если говорить об англиканстве британского толка, но вряд ли их поддержит православное сообщество. Так куда же в итоге будет дрейфовать Католическая церковь, «освободившаяся» от папы Бенедикта XVI, самим фактом своего существования не дававшего ей окончательно впасть в «прелесть» либеральной церковной идеологии? Уйдет ли вместе с немецким понтификом консервативный католицизм в прошлое или, как проросшее зерно, даст свои новые плоды?

EPA/Riccardo Antimiani/ТАСС Прощание с папой Бенедиктом XVI. Ватикан

Ответы на эти вопросы даст новый понтификат, который придет на смену папе Франциску. Судя по аргентинскому папе, он намерен передать решение своему преемнику. Вряд ли случайно Франциск незадолго до смерти папы Бенедикта XVI в интервью испанской газете ABC рассказал о том, что вскоре после избрания понтификом в 2013 году он написал заявление об отставке на случай, если он не сможет исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Понятно, что пока был жив Бенедикт XVI, папа Франциск не мог уйти в отставку, чтобы не создавать проблему одновременного нахождения трех пап Римских. Но теперь ему ничего не мешает отречься в следующем году, контролируя процесс выбора нового понтифика, который продолжит курс Франциска на изменение Католической церкви. Курс, не совпадающий с представлениями папы Бенедикта XVI, чьи сторонники могли рассчитывать на реванш в случае традиционного выбора нового понтифика.

Вместе с тем уход немецкого папы развязывает руки католическим традиционалистам, которым теперь предстоит найти новое лицо «своей» Католической церкви, близкой к ее пониманию времен прошлых веков. Кстати, эта Церковь может найти союзника и в Русской православной церкви, чья позиция об утрате традиционных ценностей Запада находит понимание и среди некоторых религиозных кругов самих западных христиан. Посмотрим, что будет дальше.