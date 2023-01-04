В ночь на первое января Валерий Меладзе выступал на концерте в Дубае. Во время вечеринки кто-то подошел к певцу со словами: «Слава Украине!», тот ответил: «Героям слава!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Валерий Меладзе

Эпизод снимался на видео, которое быстро начало распространяться в Сети.

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После появления возмущенных комментариев и даже требований лишить певца гражданства и не пускать обратно в Россию, Меладзе молчал более суток. Однако к вечеру 3 января выложил у себя в Телеграме следующий пост (сохраняем авторскую орфографию и пунктуацию — ред.): «Люди, я хочу чтобы Вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ, И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы».

ИА REGNUM собрал самые интересные комментарии к ситуации от политиков, политологов, журналистов и коллег Валерия Меладзе по музыкальному цеху.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

Вновь оживилась дискуссия относительно использования «славы» и «героев». Давайте ещё раз напомню тем, кто от своей безграмотности или безнравственности используют эти кодовые слова.

В августе 1939 года в фашистской Италии прошёл второй конгресс Организации украинских националистов (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одним из решений съезда стало принятие единого на тот момент приветствия укрофашистов: «Слава Украине!» и ответного клича «Слава Вождю!» (Вождеви слава).

Позже, в 1941 году, после раскола ОУН на две фракции (т. н. ОУН (м) и ОУН (б)) сторонники Бандеры провели собственный второй конгресс Организации украинских националистов, на этот раз в Кракове, где тоже утвердили лозунг «Слава Украине!» — «Героям слава!» Обе фразы — как приветствие, так и ответ — были согласованы и одобрены в качестве символического приветствия друг к другу. Своего рода позывные, такой вот код по системе распознавания «свой — чужой».

Ещё один «пикантный» момент заключается в том, что согласно утверждённым на съезде 1941 года документам, произнесение клича сопровождалось следующим жестом: «приветствие производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы».

Знакомо, не правда ли?

Именно так коллаборационисты в те годы салютовали вермахту и частям СС, не просто для их внутреннего пользования, а для их идентификации перед гитлеровским СС.

Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это «как бы в шутку», не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму. (Источник)

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Сергей Миронов, председатель партии «СРЗП»:

Проводить вечеринки за пределами страны, да ещё и поддерживать преступные кричалки — разве это «вне политики»? Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо. (Источник)

Елена Афанасьева, сенатор:

Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ. В то время, когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И «нажитые непосильным трудом» миллионы тратить на безудержные развлечения. (Источник)

Сергей Марков, политолог:

Валерий Меладзе делает вид, что не понимает, что использовал фашистское украинское приветствие СУГС («Слава Украине» — «Героям слава»). Я, говорит, вне политики. В Дубае, говорит, говорю Слава Украине, а в России говорю Слава России. Лжец. В России его теперь не ждут.

СУГС — это именно фашистское приветствие, под которым убили сотни тысяч людей. СУГС это как Зиг Хайль по-немецки. Это вполне безобидно само по себе. «Победе слава». Но это фашистский лозунг, которым Гитлер заканчивал свои речи. Поэтому фашистские лозунги СУГС на Украине и Зиг Хайль для Германии должны быть запрещены именно как фашистские. И не фашисты их не говорят. Валерий Фашидзе. (Источник)

Максим Шевченко, журналист:

Валерий Меладзе — достойный, благородный человек и прекрасный певец. Родом он из Грузии. Значительная часть его жизни связана с Украиной. Валерий учился в Николаеве, в кораблестроительном, защитил диссертацию по сложнейшей научной тематике в Николаеве, начинал свою творческую карьеру вместе со своим родным братом, гениальным композитором и продюсером Константином Меладзе на Украине.

Ему не в чем оправдываться, он честный человек, который не предаёт своих друзей и своих родных. Его призывы к миру идут от души и от сердца. Такие люди, как он, станут посредниками и миротворцами, когда эта бойня прекратится. (Источник)

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Шевченко

Константин Коц, военкор, член Совета по правам человека при президенте РФ:

Патриот чего Валерий Меладзе? Он в самом начале осудил СВО, уехал из России, критиковал руководство РФ, рассказывал Собчак, что рос в Грузии и на Украине, а Россию рассматривает лишь в качестве заработка. (Источник)

Андрей Медведев, зам гендиректора ВГТРК:

Практически в одно время наших бойцов в Макеевке накрыли «Хаймарсами» и певец Меладзе кричал «Слава Украине». Как, видимо, и украинские артиллеристы. Короче, дело будет или всем наплевать?

Горячо любимые народы у него. Угу. Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню.

Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары. (Источник)

Ксения Собчак, журналист:

От***тесь (отстаньте — ред.) от людей, что от Газманова, что от Меладзе, умерьте свой комсомольский задор и чекистскую кровь. (Источник)

Эдгард Запашный, дрессировщик:

Валерию, с которым я знаком поверхностно и к которому всегда уважительно относился, наверное, надо все-таки определиться с местом пребывания, где ему жить. Если он способен произнести такие слова, значит, ему Россию я бы рекомендовал покинуть. Потому что он может найти себе неприятности. Мне кажется, это в целях даже какого-то здравомыслия было бы правильно, если он хоть и робко, но такое произносит. Но я бы ему порекомендовал уехать все-таки, посетив Донбасс, посмотрев на разрушенные гостиницы, где погибли мирные жители, посмотреть на «Аллею Ангелов», поговорить с людьми, которые восемь лет под обстрелами живут. И если после этого у него не появятся другие мысли — возвращаться в Россию не стоит. (Источник)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Эдгард Запашный

Сергей Соседов, музыкальный критик:

Меладзе должен быть объявлен персоной нон грата на всех российских телеканалах, его песни должны быть запрещены для ротации на всех радиостанциях страны. Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда. (Источник)

Иосиф Пригожин, продюсер:

Это подстава. (Источник)

Марина Ахмедова, главный редактор ИА REGNUM, член Совета по правам человека при президенте РФ:

Меладзе объяснился. После произнесения националистического лозунга. Написал где-то там у себя — «Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить».

Не может никого ненавидеть… А националистические лозунги, конечно, рождаются не из ненависти, а от большой любви. И от той же большой любви под этими лозунгами уничтожаются люди не той национальности, не той расы и не того цвета. Меладзе — яркий пример того, что бывает, когда в отдельно взятой голове логические связки не срастаются. (Источник)