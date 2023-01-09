Тема «зловещей деятельности русских шпионов» поднималась в Финляндии за последние годы неоднократно, но в 2022-м страну постиг настоящий взрыв шпиономании. Путь от бытовой русофобии до паранойи, заставляющей всюду подозревать присутствие русских шпионов, оказался короток. И есть основания предполагать, что ситуация эта в дальнейшем будет лишь усугубляться.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

В прошлом году Финляндия резко затруднила въезд российским туристам и демонстративно списала в утиль поезда Allegro, некогда курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Пока еще россияне могли посещать Финляндию по туристическим визам, хотя часто были слышны жалобы на чрезвычайно жесткие методы работы финских таможенников, способных объявить практически всё, приобретенное в Суоми, «санкционкой» и конфисковать. По словам граждан России, финны могли облить их автомобиль краской, поцарапать кузов или прикрепить записку, напоминающую о событиях на Украине.

Такое отношение кажется тем более удивительным, если учитывать, что русские всегда были чуть ли не самыми законопослушными приезжими в Финляндии. «Статистика показывает, что процент задержанных среди всех россиян, приезжающих в страну или живущих на территории Финляндии, очень низок. По сравнению с представителями других стран россияне выглядят предельно законопослушными и порядочными. То же самое относительно выплаты штрафов. Оказывается, граждане РФ в этом вопросе чуть ли не самые дисциплинированные среди всех иностранцев», — пишет журналист Игорь Коскинен.

Как отмечают люди, знакомые с ситуацией не понаслышке, отношение финнов к русским стало ощутимо портиться задолго до начала СВО. Еще в 2014 году президент Фонда развития борьбы с русофобией Георгий Рожко сообщал: «В последнее время, как раз после событий в Крыму, в наш фонд стали приходить жалобы относительно проявлений русофобии в Финляндии. Основным источником финской русофобии, по нашему мнению, являются депутаты Суоми, которые в прямом смысле слова запугивают Россией жителей Финляндии. Как последствие такого политического давления на общество мы наблюдаем так называемую низовую русофобию. Например, дорожный беспредел по отношению к автомобилям с российскими номерами: подрезают, неосторожно обгоняют». Сейчас, когда в финских СМИ действует негласное правило, предписывающее освещать всё связанное с Россией только в негативных тонах, уровень русофобии в стране возрос еще больше.

wstryder Здание парламента, проспект Маннергейма 30, Хельсинки

Бывшая жительница Санкт-Петербурга Наталья Гуллстен, ныне ставшая кандидатом в финский парламент от партии «Альянс свободы», рассказывает, что, хотя в международных рейтингах свободы слова Финляндия традиционно занимает первые места, на самом деле у финнов просто нет возможности услышать альтернативную точку зрения о России. «Свободы слова в Финляндии давно нет. Как только кто-то высказывает мнение, которое идёт вразрез с политикой правящей партии, начинается суд и идёт обвинение за «агрессивные высказывания». Также сейчас идёт жуткая цензура в соцсетях, комментарии удаляются очень быстро, и ничего «лишнего» написать невозможно. Финны в основном пользуются своими каналами, и когда им говоришь, что у медали всегда две стороны, они от удивления открывают глаза и говорят: «Как это? Мы не знали, что так даже думать можно». Альтернативные источники информации там никто не ищет. Если им по телевизору говорят, что это так, значит, это так де-факто…» — сетует женщина.

Правда, по словам Гуллстен, многие финны признают, что всё, что сейчас совершается в отношении России, — «не совсем правильно». Но женщина советует не слишком-то обольщаться: «Телевизионная пропаганда о том, что нужно задушить Россию, очень активная. Хотя сейчас с энергоносителями большая проблема: газ из России больше не поставляют, АЭС не построили (в 2022-м финны по своей инициативе разорвали контракт с Росатомом — авт.), добычу торфа прекратили из-за вреда экологии, поэтому сейчас Финляндии брать их неоткуда. Поэтому теперь дорожает всё, причем именно по вине русских. Русские виноваты сейчас вообще во всём — вплоть до того, что, когда на днях был скандал с Санной Марин (когда финского премьер-министра уличили в пристрастии к слишком бурным вечеринкам — авт.), кто-то написал, что здесь, наверное, просматривается Россия».

Эти слова подтверждаются свежими данными, полученными финским аналитическим центром деловой жизни EVA — отношение жителей Финляндии к РФ теперь строго отрицательное. О своем негативном восприятии России заявили 85% опрошенных. И лишь 7% респондентов согласились с утверждением, что «у финнов сейчас нет причин отрицательно воспринимать своего восточного соседа, хотя у России есть свои проблемы». Если сравнивать с опросом, проведённым полтора года назад, рост антироссийских настроений составил 40%. «Такое значительное изменение является исключительным в истории проведения данного опроса», — говорится в отчете EVA.

Такая неприязнь нашла отражение и в инициативах финских чиновников. Глава хельсинкского Европейского центра борьбы с гибридными угрозами Ханна Смит утверждает, что сделки россиян с недвижимой собственностью в Финляндии представляют угрозу национальной безопасности. К слову, предпосылки этой ситуации создавались ещё задолго до нынешнего обострения — в 2019 году в Финляндии утвердили законы, согласно которым все покупатели недвижимости из-за пределов Евросоюза обязаны предоставить специальное разрешение, выданное министерством обороны. Уже тогда говорилось, что эти законы разрабатывались в первую очередь в расчете на граждан России.

А на днях финская пресса стала бить тревогу — Россия собирает данные о финских муниципалитетах! Такой вывод газета Turun Sanomat сделала на основе информации о том, что якобы в базы данных финских самоуправлений поступает много поисковых запросов из Белоруссии, России и Ирана. По данным газеты, такой же поиск по открытым данным заметили в Швеции и Норвегии. Впрочем, в финском Союзе муниципалитетов не смогли ответить на вопрос о том, скольких финских самоуправлений коснулась такая интернет-активность. Тем не менее финский эксперт по безопасности Ари Корхонен не исключает, что речь может идти о разведывательной деятельности. «Белоруссия, Россия и Иран заинтересованы в открытых данных муниципалитетов, особенно в сфере инфраструктуры», — уверяет Корхонен.

Ukas Штаб-квартира Полиции безопасности ( SUPO ) в Хельсинки

Со свежей порцией страшилок проявилась и финская Полиция безопасности (SUPO). Её глава Антти Пелттари недавно заявил, что «украинские беженцы и россияне, которые скрываются в Финляндии от кремлевского режима, недостаточно защищены финским законодательством от российского шпионажа». По словам Пелттари, он не готов обещать, что «мы сможем полностью защитить их от иностранного шпионажа». Глава спецслужбы утверждает, что SUPO уже в течение десяти лет предлагает «криминализовать шпионскую активность против беженцев». Вопрос, однако, сетует Пелттари, стоит на месте, хотя ни одна из ведущих финских партий не высказалась против. В данный же момент, согласно местному законодательству, наказуем только шпионаж в отношении Финляндии и её граждан. Впрочем, эти обвинения касаются не только России: Пелттари указывает, что, «например, Турция также активно занимается шпионажем в отношении оппозиционеров, а также членов курдских организаций». Он добавил, что «Китай, в свою очередь, проявлял интерес к деятельности уйгурских и тибетских активистов».

23 ноября SUPO предупредило, что «Россия активно занимается шпионажем в скандинавских странах». В качестве доказательства этого тезиса был упомянут имевший место днем раньше факт задержания в соседней стране пары из России, которую подозревают в «незаконной разведывательной деятельности против Швеции и еще одного государства» — SUPO не комментирует, идёт ли речь о Финляндии. При этом, согласно заверениям сотрудников Полиции безопасности, «в Финляндии шпионаж пресекается в основном ещё до того, как это становится уголовно наказуемым». Очень удобная позиция, позволяющая раздувать шпиономанию даже в отсутствие пойманных шпионов. Представитель SUPO Вели-Пекка Кивимяки самодовольно заявил: «Это один из факторов, который объясняет, почему таких вещей нет в Финляндии». Впрочем, по его словам, даже невзирая на противодействие финских спецслужбистов, Москва по-прежнему пытается заполучить секретную информацию о внешней политике и вооруженных силах Суоми. «Люди, признанные виновными в шпионаже, могут быть депортированы из страны», — предупредил Кивимяки.

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В середине декабря местные СМИ сообщили, что финская Центральная криминальная полиция расследует два уголовных дела по подозрению в государственной измене. Расследование ведется по статьям УК «Несанкционированный сбор разведданных» и «Раскрытие тайны, связанной с национальной безопасностью». Дела окружены завесой секретности — подробностями силовики не делятся, пресса тоже ничего о них не знает. Единственное, что известно, по данным издания Yle, происшествия, о которых идет речь, имели место в Виролахти (муниципалитет в Юго-Восточной Финляндии, расположенный у границы с Россией, — там находится, в частности, МАПП Ваалимаа), а также в городах Каяни и Оулу. В первом случае речь идет о «незаконной разведывательной деятельности», в двух остальных — о «раскрытии тайны, связанной с нацбезопасностью». Пресса не располагает информацией о том, связаны ли уголовные дела друг с другом. А данные уездных судов показывают, что с лета ни одного запроса об арестах по рассматриваемым уголовным статьям не поступало.

Несмотря на то, что осенью 2022-го россияне потеряли возможность посещать Суоми, как раньше, нагнетание в стране параноидальных настроений лишь усиливается. «Отмена туристических виз не остановит полностью работу российских разведывательных служб в Финляндии», — заявляет Пелттари. «Российские спецслужбы уже давно используют туристические визы в разведывательных целях. Они позволяли России незамеченной внедрять своих агентов в иностранных государствах», — говорится в опубликованном в сентябре ежегодном отчете Полиции безопасности. Там утверждают, что сотрудники российской разведки продолжают работать в Суоми, невзирая на визовые ограничения. Впрочем, по оценке SUPO, то, что финны сократили контакты с россиянами, затруднило работу российской разведки в Финляндии.

В то же время в отчете говорится, что «угроза российского промышленного шпионажа возросла, так как РФ заинтересована в запуске замещающего высокотехнологичного производства». Также в SUPO отмечают, что значительный интерес для России представляют и детали будущего членства Финляндии в НАТО. «В связи с этим Россия может попытаться усилить сосредоточенность своей разведки и влияния на Финляндию», — уверяют финские «безопасники». Также, по оценке SUPO, возросла угроза для критической инфраструктуры Финляндии — имеются в виду объекты тепло — и водоснабжения, а также телекоммуникации.

И в этом плане очень интересно отношение Финляндии к не воображаемым, а вполне реальным фактам диверсии на объектах критической инфраструктуры — взрывам на «Северных потоках». Касаясь этого вопроса, Антти Пелттари заявил, что, по оценке SUPO, «речь идет об умышленных действиях, за которыми стоит другое государство». В то же время глава Полиции безопасности подчеркнул, что пока нет достоверной информации о том, кто стоит за произошедшим, и по этой причине он не хочет строить догадки. Что, в общем-то, объяснимо — фактов, позволяющих обвинить в этом Россию, нет, а обвинять какое-либо государство НАТО или Украину финны не будут.