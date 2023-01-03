Под конец минувшего, 2022 года члены Священного синода Русской православной церкви «имели суждение о положении Украинской православной церкви». Отмечено, что глава киевского режима Владимир Зеленский «анонсировал ряд репрессивных мер в отношении УПЦ. На рассмотрение высшего законодательного органа Украины внесены противоречащие международным правовым нормам законопроекты, предполагающие дискриминацию УПЦ и ее ограничение в правах». Заявлено, что «члены Синода отметили важность привлечения внимания поместных православных Церквей, представителей христианских конфессий и мирового религиозного сообщества, международных правозащитных организаций к нарушениям прав верующих на Украине».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

«Привлечь внимание» станет непростой задачей для отдела внешних церковных связей Московской патриархии и находящихся за рубежом экзархатов и епархий Русской православной церкви. Прежде всего, на Западе. Им придется действовать в агрессивной информационной среде, где отношение к Украинской православной церкви во многом определяется установками Службы безопасности Украины. «Для украинских служб безопасности Церковь, поддерживающая Россию, одна из двух основных православных Церквей страны, является уникальной угрозой — это пользующийся широким доверием институт, который не только является инкубатором пророссийских настроений, но и пронизан священниками, монахами и монахинями, помогавшими России в войне, — заявляет The New York Times. — Внешние военные аналитики усматривают причины для беспокойства Украины. Церковь Московского патриархата «существенно поддержала аннексию Россией Крыма и вторжение в Восточную Украину», пишет американский Институт изучения войны в исследовательском материале о роли аффилированной с Россией Церкви в войне».

Такого рода суждения раз за разом повторяются ведущими западными изданиями. Правда, есть и иные точки зрения. По мнению британского портала openDemocracy, «внезапный всплеск интереса к Церкви может быть вызван желанием нового главы СБУ Василия Малюка улучшить имидж своего ведомства, так как в ноябре стало известно, что организация обнаружила в своих рядах 700 прокремлевских коллаборационистов», а также консультациями Зеленского по церковным вопросом с религиоведом Виктором Еленским, который «выступает за запрет связанной с Москвой Украинской православной церкви». Спорными действия киевского режима выглядят и для рядя католических аналитиков. Как пишет эксперт по православию католического портала Il Sismografo Питер Андерсен, «декабрь был плохим месяцем для Украинской православной церкви» из-за обысков в храмах и монастырях. Однако, как считает Андерсен, СБУ так и не обнаружила «ничего, что могло бы представлять серьезную угрозу безопасности Украины или можно было бы инкриминировать УПЦ в целом».

Марина Захарова ИА REGNUM В Киево-Печерской лавре

Проблема в том, что на явное давление киевского режима на Украинскую православную церковь, то есть открытое государственное преследование верующих, накладывается и менее заметный процесс межцерковного слияния/размежевания. В активную фазу он вступил в 2018–2019 годах, когда по инициативе президента Украины Петра Порошенко непризнанные Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь слились в Православную церковь Украины, получившую томос об автокефалии из рук константинопольского патриарха Варфоломея. Тем самым повторялись исторические сюжеты Брестской унии и появления украинских греко-католиков ради «увеличения политической силы Польского королевства», что «особенно было необходимо для того, чтобы противодействовать возраставшему могуществу Турецкой империи, угрожавшей не только Польше, но и всей христианской Европе», как оценивали игру с унией короля Сигизмунда III российские дореволюционные историки. Сейчас Киев намерен повторить этот трюк, попытавшись представить «угрозой» Россию.

Правда, пока не похоже, чтобы режим Зеленского преследовал далеко идущие цели отрыва УПЦ от православного мира в принципе. Но кое-какие рассуждения на этот счет стали появляться на Западе. Известный итальянский ватиканист Сандро Магистр в своей недавней колонке намекает на то, что из нынешнего религиозного кризиса на Украине «может расцвести чудо нового экуменизма». Речь идет о возможном слиянии украинских Церквей в нечто единое целое. Этому мешает активное желание киевского режима добиться слияния Украинской православной церкви («пророссийской») с Православной церковью Украины («патриотической») под знаменем «антироссийского симбиоза между троном и алтарем». И далее: «Многие опасаются, что неудача на пути украинских Церквей к единству, которое они сами выбрали, может привести к тому, что киевское правительство навяжет им единство на законодательном уровне. Если только положительный импульс к объединению не будет исходить от другого института, находящегося вне внутриправославных споров, а именно от Украинской греко-католической церкви».

Марина Захарова ИА REGNUM Михайловский Златоверхий собор — кафедральный собор ПЦУ

Разговоры о создании такой единой Церкви, глава которой получил бы статус патриарха, идут не первый день. Но пока не было политического заказа на ее создание. Может ли он появиться сейчас? В нынешней ситуации вполне реально, что киевский режим начнет «подталкивать» существующие Церкви, включая Украинскую православную церковь, к «чуду нового экуменизма». Или, по крайней мере, имитировать этот процесс, заставляя УПЦ еще сильнее дистанцироваться от Русской православной церкви, представляя давление на УПЦ «эксцессами» экуменического пути и апеллируя за поддержкой к Константинополю и Ватикану. В этом случае Московскому патриархату будет сложнее на международном и межцерковном уровнях защищать Украинскую православную церковь, особенно если та решит окончательно порвать с общей с Россией церковной историей.