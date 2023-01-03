Полицейский, одетый в не по сезону легкую куртку, безуспешно пытается регулировать движение на второстепенной дороге в одном из спальных районов Киева — Оболони. «Зачем вы туда едете, там недавно стреляли!» — кричит страж порядка водителям практически каждой второй машины, беспрепятственно пересекающей вверенный ему блокпост. «Стреляли свои в своих, русские здесь ни при чем», — объясняет он немногочисленным прохожим, интересующимся сутью проблемы. И устало добавляет: «Скоро все друг друга перестреляем из-за мелочей!».

Украина, Киев Юрий Балыков. На окраине Киева. 1964

Инцидент, упоминаемый киевским правоохранителем, едва ли можно назвать «мелочью». Поздним вечером 26 декабря группа местных жителей вышла на акцию протеста с требованием возобновить бесперебойную подачу электроэнергии в отдельно взятом микрорайоне. По некоторым данным, горожане попытались атаковать региональную подстанцию. В ответ охранники структуры открыли по нападавшим огонь — сообщается о нескольких раненых. Согласно другой информации, возмущенные постоянным отсутствием света и тепла киевляне использовали огнестрельное оружие для захвата подстанции и несанкционированного запуска механизмов распределителей электричества.

Российская армия здесь действительно ни при чем. В комментариях, распространяемых в украинском сегменте Всемирной паутины, пользователи подвергают резкой критике позицию администрации Киева в частности и властей Украины в целом, направленную на экономию электричества. «Они (украинские политики — авт.) называют россиян «агрессорами», но разве не агрессоры те, кто отключает у нас свет на двадцать часов в сутки? — вопросил один из участников интернет-форума. — Мне без разницы, какой флаг будет развеваться над зданием Верховной рады, лишь бы жить по-человечески». Впоследствии этот пост был удален.

«Зря удален!» — говорит нашему корреспонденту студентка Киевской консерватории им. П. И. Чайковского Валентина. Б. Она, как и многие жители Киева, предпочитает анонимно общаться с представителями российских СМИ. — Нас пугают «московским врагом», но ведь есть враги внутри, которые даже в условиях войны не дают нам нормально учиться и работать. Я занимаюсь на фортепиано при свечах, однако и свечи сейчас стоят недешево, а из своих средств я не могу приобрести не точто аккумулятор для зарядки мобильного телефона, но и простой фонарик». Впрочем, украинские власти решают совершенно иные проблемы. Например, в преддверии Нового года местное министерство культуры в очередной раз выступило за переименование той же Киевской консерватории. «Нужно убрать фамилию Чайковского с вывески этого высшего учебного заведения», — заявил глава ведомства Александр Ткаченко. При этом на вопрос, как учебное заведение может функционировать в условиях тотального блэкаута, министр ответить не смог.

V.lyaschenko Александр Владиславович Ткаченко

Как не смог ответить и действующий министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет на вопрос о целесообразности продолжения учебного процесса при регулярном отключении электричества практически по всей территории страны. «Мы будем совмещать дистанционные уроки и лекции с дневной формой получения знаний, — резюмировал, в частности, он. — Если, конечно, это позволит текущая ситуация».

IS-CDTU Сергей Николаевич Шкарлет

«Текущая ситуация» сегодня не позволяет в полном объеме работать магазинам, немногочисленным оставшимся «на плаву» промышленным предприятиям и даже системе транспорта. Например, в мэрию Киева поступила петиция с «просьбой» остановить работу метро не в час пик, а руководству государственного железнодорожного предприятия «Укрзализныця» некая общественная группа предложила ограничить движение пригородных электропоездов. «Я не могу понять, почему свет отключают даже на стратегических магистральных участках железной дороги, которые не подвергаются бомбардировке, — говорит бывший машинист электровоза Владимир И., — Не исключено, что в ближайшее время мы вернемся сначала к тепловозам, а затем и вовсе — к паровозам. Или перейдем на дровяные двигатели».

Тем временем на дровяное отопление помещений уже перешел киевский зоопарк. Смотрители научились колоть щепки и обращаться с соответствующими печами. Впрочем, коэффициент полезного действия этих печей оставляет желать лучшего — животные мерзнут и массово болеют.

Alina Vozna Киевский зоопарк

А накануне новогодних праздников в Киеве произошел поистине курьезный случай. В одном из так называемых «пунктов несломленности», где, по задумке представителей городской администрации, каждый желающий может согреться и зарядить мобильный телефон, закончилось топливо для единственного генератора. Посетителей в срочном порядке эвакуировали (или выгнали — кому как больше нравится), заявив, что электричество будет подаваться «исключительно в определенное время уже после 4 января».

Зато сегодня Украина рассматривает вопрос об увеличении экспорта электроэнергии в соседние страны, включая Польшу и Словакию.