Когда в начале марта 2022 года исследовательская компания Morning Consult провела опрос в США об отношении к событиям на Украине, результаты получились такие: 58% заявили, что они «очень обеспокоены» «вторжением», 47% сказали, что США несут ответственность за защиту Украины, а 32% — что Вашингтон делает недостаточно для поддержки Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Опрос в декабре показал, что постепенно часть американцев начинает относиться к ситуации иначе.

Сейчас «очень обеспокоены» ситуацией на Украине 41% американцев (по сравнению с мартом снижение на 17 процентных пунктов). Доля тех, кто считает, что США «делают для Украины недостаточно», снизилась с 32% до 21%, а доля тех, кто говорит, что делается, напротив, «слишком много», наоборот, выросла с 12% до 24%. Количество американцев, считающих, что США несут ответственность за защиту Украины, снизилось с 47% до 40%, а доля тех, кто с этим не согласен, выросла с 34% до 40%, то есть в этом вопросе мнения американцев разделились ровно пополам.

Среди республиканцев отношение к ситуации на Украине гораздо более сдержанное — там 53% не считают защиту Украины обязанностью США, и они почти в два раза чаще демократов говорят, что Вашингтон делает для Украины «слишком много».

CNP via ZUMA Press Wire/ТАСС Визит президента Украины Владимира Зеленского в США

Как отмечает Morning Consult, «западная и украинская риторика начала прозревать», и «кажется, что санкции в каком-то смысле имеют большее политическое влияние в Европе, чем в России». Вместе с тем отмечает исследовательская компания «союзные державы вряд ли охладеют, даже если Украина приблизится к тому, чтобы пересечь объявленные или подразумеваемые Россией красные линии».

«Сотрудники национальной безопасности в Вашингтоне скажут вам, что крайне маловероятно, что Украина сможет вернуть себе Крым, но я думаю, что администрация будет крайне осторожно говорить украинцам, что Соединенные Штаты не поддержат их выход за определенные границы», — цитирует Morning Consult своего управляющего директора по анализу геополитических рисков в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Соннет Фрисби.

«Пока рано говорить, что указанное охлаждение непосредственно отразится на американской политике в отношении Украины, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Георгий Бовт. — Во-первых, сказывается чисто медийный эффект: ни одна новость не может оставаться в «топах» длительное время даже в условиях, когда лично президент Зеленский делает, кажется, всё возможное для «пиара» страны в целом и военной помощи ей в особенности. Во-вторых, многомиллиардная американская помощь Украине практически ничего не стоит самому американскому избирателю. В федеральном бюджете на следующий год весом в 1,7 трлн долларов помощь Украине в 45 млрд составляет незначительную долю (при этом Конгресс добавил около 7 млрд к сумме, первоначально запрошенной Белым домом). К бюджету Пентагона в примерно 800 млрд — это около 5%, что тоже немного. К тому же это ведь заказы американским компаниям ВПК во многом. А политический класс США почти никогда не идет против интересов ВПК».

Георгий Бовт отметил, что «мировой рост цен на энергоносители в значительной степени, хотя не полностью, обошел США стороной. Зато Америка теперь занимает первое место по экспорту СПГ в Европу, оттеснив трубопроводный газ из России. Цены на газ в самих США низкие, цены на бензин после скачка летом вернулись на приемлемые примерно 1 доллар за литр. Американские солдаты на украинской земле не погибают».

Excelerate Energy, Inc./ZUMA Press Wire Service/ТАСС Финляндия на 10 лет арендовала плавучий СПГ-терминал у американской компании Excelerate Energy

«Самое главное, что нет ни малейшего признака появления каких-либо настроений в пользу «нормализации отношений с Россией» — ни на уровне массового избирателя, ни тем более на уровне политического класса, где такой запрос напрочь отсутствует, — подчеркнул Бовт. — Разрыв и без того не очень масштабных торгово-экономических отношений с РФ (в лучшие годы объемом чуть более 30 млрд долл. был взаимный товарооборот) прошел практически не замеченным. Таким образом, пока нет предпосылок к тому, чтобы в ходе будущей предвыборной кампании (президентские выборы в США в 2024 году) вопрос «примирения» с Россией мог бы выйти на заметные позиции».

Георгий Бовт напомнил, что, согласно другому опросу (Института Рональда Рейгана) в декабре, 57% американцев считают, что Америка по-прежнему должна отправлять военную помощь Киеву для противодействий «российской агрессии», лишь треть ответила, что США «не могут позволить себе наращивать эту помощь», чтобы не провоцировать Москву.

«82% американцев называют теперь Россию «врагом Америки», и это наивысший показатель за все годы после Холодной войны, в 2018-м таких было 65%. Тогда как Украину считают «союзником» 76% (в 2021 году таких было 49%), — заметил политолог. — Так что нам предстоит долгая дорога к миру не только на Украине, но и в отношениях с лидером «коллективного Запада». И судьба этого мира будет решаться на поле боя».