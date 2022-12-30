Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заверила, что Варшава не будет испытывать проблем после полного отказа от российской нефти. Так она прокомментировала указ президента России Владимира Путина о запрете поставок нефти странам, использующим потолок цен. По словам Анны Москвы, польские НПЗ готовы «перерабатывать практически все сорта сырой нефти» и «в этом наше конкурентное преимущество по отношению к нашим немецким партнерам и многим другим странам, которые не имеют таких возможностей». Как заявила министр, нефтегазовый концерн Orlen «готов увеличить поставки с других направлений, в первую очередь из Саудовской Аравии».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Как правило, Orlen не предоставляет информацию о том, откуда и в каких пропорциях он импортирует нефть. Но если судить по косвенным данным, в этом году доля российского топлива составляла 30— 40%. Двумя крупнейшими поставщиками из России были компании «Роснефть» (300 тысяч тонн в месяц) и «Татнефть» (200 тысяч тонн). Контракт с «Роснефтью» заканчивается в декабре сего года, с «Татнефтью» — в декабре 2024 года. Учитывая, что в Европейском союзе установление предельной цены на нефть (60 долларов за баррель) вступает в силу 15 февраля 2023 года, возникает вопрос, когда именно Orlen планирует разорвать соглашение с «Татнефтью» и не будет ли он пытаться добиться для себя исключения из правил. Сам концерн, отвечая на запросы польских изданий, поясняет, что «единственный существующий контракт на поставку российской нефти в 2023 году прекратит свое действие после введения санкций», не называя при этом конкретной даты. Как все это отразиться на польских водителях?

«Бензин в Польше почти самый дешевый в Европе, убеждает нас Orlen, однако это неправда, — пишет эксперт Конрад Бажиньский. — Польские водители платят относительно мало, потому что у нас дорогой бензин (стоимость самого продукта — С. С.), но низкие налоги (на него — С. С.). В других странах топливо намного дешевле, но обременено более высокими налогами». В этом году решением польского правительства в рамках «антиинфляционного щита» НДС на бензин был понижен с 23 до 8%. С 1 января 2023 года прежняя ставка возвращается. Помимо того, власти собираются поднять топливный сбор на 13,3%.

Фактически повышение цен будет переложено на потребителей, поскольку Orlen, как указывают некоторые аналитики, «главные деньги» делает на высокой марже от переработки сырой нефти. За счет чего концерн, обслуживающий польскую правящую коалицию, во время резкого роста в этом году цен на топливо пошел на предоставление скидок в июле–августе для автомобилистов, заправляющихся на колонках Orlen. Но не факт, что он окажется в состоянии повторить свою уловку в году следующем.

(сс) Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) Завод Orlen в Плоцке

По мнению эксперта компании Reflex Уршулы Чещляк, ближайшие недели могут оказаться сложными для всех участников рынка. После 15 февраля вступит в силу эмбарго на импорт топлива из России, что приведет к дальнейшему сокращению поставок топлива. А до этого может возникнуть дефицит дешевой российской нефти, которую перерабатывают польские нефтеперерабатывающие заводы. Особые трудности ожидаются на рынке дизельного топлива, указывает газета Rzeczpospolita. Диспропорция между повышенным ростом цен на дизельное топливо и бензин, вероятно, сохранится и в ближайшие месяцы. «Это в первую очередь является следствием ограниченного предложения дизельного топлива по всей Европе, например, мы импортируем до 30% дизтоплива, потребляемого в Польше, — сообщает издание. — Существует не только проблема увеличения его производства на нефтеперерабатывающих заводах, но и возможности его импорта с альтернативных российскому направлений, они сильно ограничены». Это по цепочке затронет всех. Как говорится в исследовании Польского экономического института (PIE), почти 2/3 компаний (66%) заявили, что в 2023 году «справятся» с ростом цен на топливо и энергию за счет повышения цен на товары или услуги для клиентов.

И министр Москва, и руководство Orlen рассчитывают в этой ситуации на Саудовскую Аравию и ее национальную нефтяную компанию Saudi Aramco. Польские проправительственные аналитики заявляют, что Эр-Рияд «под дипломатическими заявлениями о заинтересованности в совместных проектах с Россией» скрывает «последовательно проводимую стратегию устранения российского конкурента с рынков, представляющих интерес для саудовцев». Между тем Саудовская Аравия и Россия находят общий язык в рамках ОПЕК+ по вопросам добычи и, соответственно, цены на нефть, при этом Эр-Рияд не поддается политическому давлению со стороны американцев. Поскольку саудовская нефть не подпадает под введенные Западом ценовые ограничители, то саудовцам нет нужды идти на какие-либо скидки в переговорах и с Польшей, которая сузила себе коридор возможностей после последовательных отказов работать с Россией.

Когда Анна Москва говорила о «перестраховке» поставок нефти, она привела в качестве успокаивающего примера историю с закупками угля. Вот только для рядовых поляков эмбарго на импорт его из России привело к росту цен на уголь в несколько раз. А что выйдет с нефтью?