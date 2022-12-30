В 2022 году США и их союзники по блоку НАТО нарастили количество вылетов к границам России своей разведывательной авиации. Активность иностранных разведок стала предметом наблюдений ряда интернет-порталов, которые отслеживают мировой воздушный трафик. Собранные сведения позволяют установить, что страны НАТО задействуют едва ли не всю номенклатуру имеющихся у них средств разведки, которые дежурят у российских границ практически круглосуточно на протяжении последних нескольких месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

Начиная с 2014 года командование армии США постепенно возвращается к стратегии времён холодной войны, один из важных компонентов которой — постоянное проведение разведывательных вылетов как можно ближе к границе вероятного противника. Год за годом разведывательные самолёты ВВС США увеличивали число вылетов к морским границам России в Крыму и Краснодарском крае. Постепенно к ним стали присоединяться самолёты других стран НАТО, а также беспилотники различных типов.

Addicted04 Страны — члены НАТО

В 2020–2021 годах американские беспилотники начали входить в воздушное пространство Украины, постепенно вплотную приближаясь к сухопутным границам России. С началом специальной военной операции Вооружённых сил РФ от этой практики в США пришлось отказаться. Однако общее количество вылетов авиации НАТО в регионе не только не сократилось, но и серьёзно возросло.

Активность разведывательной авиации стран НАТО у российских границ можно отследить при помощи сервисов, которые ведут контроль воздушного трафика. Зачастую самолёты ВВС США и их союзников не выключают транспондеры, поэтому их маршрут, местонахождение и позывные оказываются в открытом доступе.

Звено F-35A ВВС США

Например, по данным сервиса Flightradar, 29 декабря 2022 года в районе Восточного Средиземноморья был замечен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry (позывной NATO11), принадлежащий европейскому командованию сил НАТО. В задачи такого самолёта входит «сканирование» воздушного пространства и отслеживание самолётов, а также других воздушных целей на расстоянии от 400 до 650 км (расстояние до Севастополя от района патрулирования самолёта составляет всего 350 км). По данным мониторинга, самолёт взлетел с одной из баз НАТО на территории Румынии и летал по круговой траектории на протяжении 5–6 часов. Компанию ему составил самолёт радиообнаружения ВВС Турции Boeing E-7T (позывной — TURAF42). И самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135W (позывной — JAKE11).

В то же самое время вдоль южных границ Украины совершал круги борт ВВС США Bobmardier Challenger 650 (позывной CL60). Данная модель самолётов используется для ведения радиоэлектронной разведки, однако точные характеристики техники засекречены.

Maarten Visser Bombardier Challenger 600 series

Если учесть, что 29 декабря по территории Украины был нанесён ракетный удар, то становится понятна и задача разведывательной авиации: отслеживание перемещений бомбардировщиков, времени пуска ракет, расчёт их траектории и так далее. Можно даже предположить, что такие действия напрямую не направлены на поддержку Украины, скорее — страны НАТО решают свои задачи по подготовке экипажей для самолётов разведки в условиях, приближенных к боевым.

Отметим, что два из четырёх самолётов, выполняющих задачи по разведке вблизи границ России, принадлежат ВВС США. Однако к этим операциям привлекаются и союзники по НАТО. Бывают и обратные ситуации.

Например, по данным блога ItaMilRadar 27 декабря борт ВВС Италии — Boeing KC-767A (позывной MM62 227) — выполнял задачи по дозаправке самолёта-разведчика Bobmardier Challenger 650, о котором мы писали выше. По данным мониторинга, самолёты несколько раз встречались в непосредственной близости от границы между Румынией и Молдавией, где и происходил процесс дозаправки.

В течение суток 28 декабря в небе над восточной частью Черного моря находились борт разведки Boeing RC-135W (позывной RRR7258) ВВС Великобритании, вылетевший с базы Уоддингтон, которому составил компанию разведчик Gulfstream E.550 CAEW ВВС Италии (позывной PERSEO71) с базы Пратика-ди-Маре.

Мы можем сделать следующие выводы.

Во-первых, наибольшую активность у границ России проявляют ВВС США.

U.S. Air Force Американская авиабаза Рамштайн в Германии

Тем не менее (это во-вторых) к разведке и выполнению вспомогательных задач регулярно привлекаются и союзники по НАТО (из Италии, Турции и Великобритании).

В-третьих, такие государства, как Румыния и Болгария, предоставляют своё воздушное пространство для выполнения подобных задач, а также размещают самолёты-разведчики на своей территории.

В-четвёртых, в «обычные дни» в Восточном Средиземноморье работает «дежурная пара». К примеру, на момент написания этого материала (30 декабря) очередной вылет совершал Bobmardier Challenger 650, компанию которому составляет беспилотник ВВС RQ-4B Global Hawk, совершающий вылет в районе южного побережья Крыма. В дни активности российской авиации в Черноморском регионе может работать до пяти–шести самолётов одновременно.