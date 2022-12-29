Поток российских туристов в Испанию за последние несколько лет резко сократился. Если в 2019 году Испанию посетили 1,1 млн российских граждан, то за первые девять месяцев 2022 года — 188 тысяч. Такие данные приводит испанское издание La Razón, которое изучило статистику, предоставленную властями страны. Журналисты подчёркивают, что за 2019 год поездки граждан РФ принесли 1,4 млрд евро дохода испанским туристическим направлениям, что составило 1,97% от общего дохода Испании от туризма.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

По данным организации Frontur, отслеживающей статистику по туризму, в 2021 году, несмотря на ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса, около 133 000 российских туристов посетили Испанию, а их расходы составили 228 млн евро.

Пик поездок пришелся на 2013 год, когда почти 1,6 миллиона россиян приехали в Испанию в туристических целях. В последующие два года число прибывших сократилось — около одного миллиона в 2015 году, что совпало с воссоединением Крыма с Россией и началом украинской агрессии против Донбасса.

По мнению ассоциации работодателей Hosteltur, «необходимо смотреть не только на визиты, но прежде всего на расходы». В агентстве TurEspaña подчёркивают, что российские туристы, приезжающие в Испанию, при среднем пребывании 6,5 ночи тратят почти 1300 евро, что является «одним из самых высоких показателей в Европе». Россияне останавливаются в основном в гостиницах (80%), а основными видами их деятельности являются шопинг (57%), посещение городов (54%) и посещение культурных мероприятий (49%).

Пабло Пикассо. Крыши Барселоны. 1903

По последним данным Национального института статистики Испании, за первые десять месяцев 2022 года Испания приняла в общей сложности 63,1 миллиона иностранных туристов, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года, и с туристическими тратами на 176,9% больше, чем за тот же период 2021 года.

Основными странами, из которых туристы едут в Испанию, за первые десять месяцев 2022 года стали Великобритания (13,5 млн туристов, рост на 311,4%), Франция (более 8,8 млн человек, рост на 84,4%) и Германия (почти 8,8 млн человек, рост на 103%). Лидеры в этом списке не меняются уже много лет: например, за первую половину 2015 года Испанию посетили 8,7 млн британцев (на 3,5% больше по сравнению с 2014 годом), 6 млн французов (рост 7,8% по сравнению с 2014 годом) и 5,9 млн немцев (рост 1,3% по сравнению с 2014 годом).

Журналисты La Razón уверены, что причиной кардинального падения туристического потока из России стала ситуация вокруг Украины. Правда, стали ли причиной спада ограничения в отношении российских туристов в выдаче шенгенской визы или же россияне сами отказались посещать Евросоюз, издание умалчивает.

И российские туристы, и россияне, проживающие в Испании, уже не раз испытывали сложности и даже агрессию (в основном со стороны выходцев с Украины). К примеру, в марте 2022 года в Мадриде украинка напала на россиянку за то, что та говорила на русском языке.

Франциско Гойя. Поединок на дубинах 1823

«Я ехала в метро и разговаривала с мамой по телефону, была в наушниках, так что меня не было громко слышно. И вдруг на меня напала украинка. Начала на меня кричать, материться», — рассказала пострадавшая телеканалу «360».

Женщина отметила, что вышла на следующей станции метро и с тех пор боится говорить публично на русском языке. Она также подтвердила, что некоторых россиян отказывались пускать в заведения Испании до тех пор, пока они не «покаются» за «действия» России на Украине.

Таких примеров много.

Испанцы в соцсетях всё активнее призывают власти прекратить оказывать поддержку Киеву и сконцентрироваться на проблемах внутри страны. Например, шквал критики разразился под видео с выступлением премьер-министра Испании Педро Санчеса на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Любители мира? Но в мире нет организации, которая убила бы больше, чем НАТО, со времен Второй мировой войны», — пишет Brigada Antifraude.

Пользователь Punkzilla потребовал «объяснить, почему вы довели нас всех до нищеты». L’Indi 4th призвал начать всех говорить о том, что «Россия защищает весь мир от демонического порядка, основанного на правилах Соединенных Штатов».

В одной из соцсетей посты испанского премьер-министра регулярно подвергаются критике. Так, в ноябре 2022 года глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес посетил Киев, и, комментируя этот визит, Санчес заявил, что Мадрид продолжит оказывать помощь Киеву.

«Что вы посылаете на этот раз, пайки с Марокканской войны?» — пишет Esteban G R. «Будем надеяться, что и вы с таким же рвением будете работать над восстановлением нашей страны, в котором она нуждается», — отмечает Francisco Palacios.

Кто в итоге русофобской кампании пострадал больше — россияне или испанцы, у которых туризм является одной из важных составляющих государственной казны? По данным Национального института статистики, в 2019 году в среднем гражданин России тратил около 175 евро в сутки. Для сравнения: турист из Германии тратил в среднем 138 евро, а француз — 99 евро.

Испанское издание El Mundo подсчитало, что за сезон туристы из России приносили в испанский бюджет около 1,2 миллиарда евро. Испанский институт туризма отметил, что потери от отсутствия российских туристов в 2022 году составляют 1,4 миллиарда евро, при этом страдает не только туризм, но и смежные с ним области.

Аналитики полагают, что цифры по потерям занижены, а в реальном выражении никто не сможет заменить российского туриста. По их мнению, россияне очень любят вкладывать в отдых большие деньги и не жалеют средств на экскурсии, различные активности и дегустацию местной кухни.

Франсиско Гойя. Фестиваль в Сан-Исидро. 1823

Испания возлагает надежды на британских туристов, число которых растёт большими темпами, однако специалисты отмечают, что британцы еще более скупы, чем тратящие в два раза меньше русских французы. А так, как умели и любили отдыхать русские, не умеет никто.

Сейчас российские туристы открывают для себя новые туристические направления.