Бывший президент, а ныне замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев является, пожалуй, самым ярким спикером в рядах нынешней элиты. Самым ярким — и, в какой-то степени, провокационным. Не успели еще россияне обсудить его 10 прогнозов на 2023 год (в которых были гражданская война в США и возвращение Великобритании в ЕС), как Дмитрий Анатольевич опубликовал новый, куда более острый и реалистичный материал. О «свинтивших уродах», которые «ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране». Этими определениями Медведев награждает россиян, которые либо сразу после начала СВО, либо в ходе спецоперации (например, после объявления Путина о частичной мобилизации) сбежали из страны, после чего стали в соцсетях и СМИ поливать грязью своих сограждан, которые защищают Россию от украинского нацизма.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Вопрос Медведевым поднят наиважнейший. Действительно, как государство должно к ним относиться? Вплоть до поста Дмитрия Анатольевича здесь наблюдался серьезный диссонанс между обществом и властью. Если лидеры общественного мнения — эксперты, активисты — выступали с крайне жестких позиций (тюрьма, лишение гражданства и т.п.), то высшие чиновники предпочитали реагировать куда более спокойно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал одного из таких «свинтивших» — шоумена Ивана Урганта — «испуганным патриотом» (после чего этот термин в презрительной коннотации стал использоваться по отношению к бегункам). А сам президент попросил все-таки сначала разбираться в сортах бегунков. «Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать», — заявил он.

На первый взгляд, Дмитрий Медведев в этом вопросе поддержал не своих коллег по Кремлю, а российскую общественность — то есть занял жесткую позицию по отношению к бегункам. Назвал их, по сути, такими же нацистами, считающими себя сверхчеловеками. «Они, видимо, считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над украинским нацизмом, людьми низшего сорта, неспособными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни. Тупым и сорным человеческим материалом. Проще говоря, они презирают всех нас, коих абсолютное большинство в нашей стране», — написал экс-президент.

Дарья Драй ИА REGNUM Построение мобилизованных

Более того, «предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели», должны, по его мнению, «рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал». Наконец, он заявил, «таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», а также «полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли», поскольку «аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда». И если уж и они и могут вернуться, то лишь через раскаяние или амнистию/помилование.

Получается, что Медведев снова сыграл как спикер радикальной части общества? Не совсем. Дмитрий Анатольевич — будучи все-таки юристом по образованию, — просто довел до юридического ума народную позицию. Разобрался, так сказать, в сортах бегунков.

Так, например, с россиянами, сбежавшими из страны и работающими на украинскую пропаганду, заявляющими о переводе средств ВСУ или же тиражирующими фейки о СВО, всё понятно — они четко подпадают под действие законодательства Российской Федерации, а конкретно под статью о фейках. В отличие от ряда радикальных активистов, Медведев не призывает лишать их гражданства — во-первых, это невозможно (если они получили гражданство по рождению), а во-вторых, нерационально, поскольку выводит их из-под российской юрисдикции. Ведь каждый из этих бегунков, по сути, поднял с земли срок и может (должен!) отправиться в тюрьму по возвращении в РФ.

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне

О тех, кто просто свинтил из страны и сидит в чужих палестинах молча, Медведев тоже ничего не говорит. Хотя бы потому, что невозможно трактовать мотивы их отъезда. Кто-то, возможно, поехал учиться, отдыхать, вести бизнес (который он не может вести из РФ из-за западных санкций) и при этом выплачивать зарплаты сотрудникам в России. За что этих людей наказывать — просто за факт отъезда? Да, среди них много тех, кто сбежал от перспективы мобилизации, — но как вы отделите одних от других? Так что карать просто за отъезд нельзя — слишком много детей выплеснут вместе с водой.

Медведев в своей статье раскрывает судьбу тех, кто поливал грязью страну, но делал это так, что их слова не подпадали под статью УК. Кто высказывал «оценочное мнение» о людях, не обвиняя Россию прямо в «Буче» и других «преступлениях». С юридической точки зрения эти люди действительно могут вернуться в Россию.

И вот в отношении них Медведев предлагает ввести термин «враг народа». Именно народа, а не государства — так звучал термин в древнеримском оригинале. Это важно, поскольку карательные санкции в отношении таких людей должно предпринимать не наше государство (которое все-таки обязано оставаться правовым и не наказывать за деяния, не нарушающие закон, — мы же все-таки не Украина), а общество. Не через древнеримское право убивать, конечно, а просто через культуру отмены. Государство, конечно, может поучаствовать в этой отмене (рекомендовать владельцам площадок не предоставлять место для концертов и выступлений ахеджакнутым, которые «желают своей стране поражения, параллельно зарабатывая на России»), однако «отменять» этих людей должно все-таки гражданское общество. Перестать ходить на их концерты, предать их Damnatio memoriae, проклятью памяти. Опять же, не в полном древнеримском варианте, конечно (с уничтожением всех членов семьи), а просто выключить из общественной жизни.

Александр Погожев ИА REGNUM «Возродим Донбасс!»

На пути к реализации этого сценария есть два момента. Во-первых, для этого в России должно окончательно сформироваться гражданское общество — когда поход на спектакль с условной Ахеджаковой будет восприниматься как плевок в лицо твоим близким и друзьям, воюющим против нацистов в окопах под Сватово и Авдеевкой. И когда само проведение этого концерта, которому ты не помешал (законными способами, естественно), будет таким же плевком. Во-вторых, народ должен знать в лицо своих «героев» — тех сограждан, которые поливали страну из-за рубежа. А всех мы не знаем — лишь наиболее медийных. Поэтому государство — или же какие-то общественные институты — должны озаботиться созданием базы данных, где будут собраны высказывания подобных персонажей. Хочешь пойти на концерт к артисту, заключить сделку с бизнесменом — проверь, что он делал в час великой российской нужды, на чьей он был стороне и в какой стране.

Правда, есть важнейшее условие — эта база данных должна создаваться структурой или человеком, обладающим абсолютным авторитетом, не замеченным ни в каком радикализме и ура-патриотизме. Чтобы ни у кого не было никаких сомнений в объективности базы — в том, что она не используется для сведения политических счетов.

Надо искать — и делать.