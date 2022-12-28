Военные действия на Украине, помимо прочего, стали первым за последние десятилетия противостоянием современных средств нападения с воздуха и ПВО. В этой битве «меча и щита» сошлись беспилотники производства стран НАТО, а также различные типы реактивных снарядов с российскими установками противовоздушной обороны всех видов. Подводить итоги этой борьбы пока рано. Однако события 2022 года позволяют сделать некоторые предварительные выводы об эффективности тех или иных видов вооружений.

Maurice Flesier Bayraktar TB2 в полёте

На протяжении последних лет одним из самых узнаваемых или, можно сказать, самых разрекламированных типов вооружений стал турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Дроны этого типа показали себя в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и, по слухам, в ряде других конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке.

Возможно, именно эта реклама побудила украинское командование приобрести беспилотники Bayraktar для нужд своих ВВС и ВМС. В 2020–2021 годах, по различным оценкам, на Украину было поставлено от 50 до 70 беспилотников.

Однако в небесах Украины Bayraktar по неизвестным причинам «не потянул». Если из Сирии и Карабаха видеозаписи с работой беспилотников этой модели приходили практически ежедневно (иногда — по два-три раза в день), то в зоне проведения СВО дроны этой модели засветились буквально в первые две-три недели конфликта, после чего пропали из поля зрения СМИ.

Данных о применении «Байрактаров» в зоне СВО не так много, однако в сети ведётся открытая статистика потерь беспилотников данного типа. Эксперты форума lostarmour анализируют фото и видеоматериалы, сделанные в зонах проведения военных конфликтов по всему миру, ведя статистику потерь военной техники. Каждая единица военной техники зафиксирована и имеет свой порядковый номер. Подобная статистика пусть и не является истиной в последней инстанции, но позволяет сделать некоторые выводы если не со стопроцентной вероятностью, то на вполне конкретных основаниях.

По состоянию на 28 декабря в статистике портала были учтены 15 беспилотников Bayraktar TB2, уничтожение которых было подтверждено. Большая часть машин (11 штук) была сбита в период с февраля по июль 2022 года.

Bayhaluk Bayraktar TB2

Эта цифра может быть во много раз больше, однако зачастую обломки сбитых машин падают на территории, подконтрольной украинским войскам, что делает невозможным фотовидеофиксацию факта уничтожения.

Последний факт потери был зафиксирован в сентябре 2022 года, хотя не исключено, что сама машина была сбита раньше.

На основании этих фактов можно сделать вывод о том, что уже к лету этого года украинское командование постепенно начало отказываться от применения «Байрактаров» в зоне военных действий по причине высоких потерь от огня ПВО и/или действий истребительной авиации. В осенних-зимних боях дроны и вовсе не принимали значимого участия.

Также можно утверждать, что на данном этапе конфликта расчёт украинского командования на турецкие дроны не оправдался. Хотя ещё в июле командование ВСУ предпринимало попытки отправки беспилотников вглубь российской территории — в Белгородскую и Курскую области. В этих рейдах были потеряны как минимум три беспилотника, после чего от применения «Байрактаров» для выполнения подобных задач в Киеве предпочли отказаться.

Gov.ua ВСУ

Неудачи «Байрактара» на Украине можно объяснить по-разному. Скорее всего, речь идёт о переоценке командованием ВСУ возможностей «чуда-оружия» — с одной стороны, а с другой — об изучении российскими военными тактики применения дронов этой модели в других военных конфликтах.

В качестве примера можно привести военные действия в Нагорном Карабахе, где, по данным открытой статистики, были сбиты всего два беспилотника Bayraktar TB2, при том, что применение дронов, по сути, стало залогом военных успехов Азербайджана в конфликте.

В то же время известно об уничтожении как минимум 12 турецких беспилотников в ходе военных действий в Сирии (февраль–август 2020 года) и не менее 15 беспилотников в небе над Ливией (2020–2021 годы).

В последних двух конфликтах применялись экспортные версии современных российских систем ПВО, которые и записали на свой счёт большую часть сбитых беспилотников Bayraktar TB2. Вооружённые силы Армении в основном использовали советские системы ПВО, которые и стали добычей для беспилотников.

Ministry of Defence of Ukraine БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины

Можно констатировать, что изделия турецкого ВПК в целом способны выполнять задачи на театрах военных действий, где не создана эшелонированная система ПВО. Но при наличии серьёзного сопротивления «на земле» эффективность дронов существенно снижается. Украинский конфликт наглядно показывает, что при встрече с более серьёзным противником Bayraktar чаще становится добычей, чем охотником.

В заключение стоит привести заявление начальника войсковой ПВО Вооружённых сил России, сделанное в интервью газете «Красная звезда» 26 декабря 2022 года.

По словам Леонова, на силы противовоздушной обороны, задействованные в проведении Специальной военной операции, приходится до 60% потерь воздушных целей противника. В их числе — три тысячи беспилотников.

Эти данные в целом подтверждаются информацией о потерях ВВС Украины, взятой из открытых источников. Ставка Киева на ударные беспилотники, сделанная ещё в 2020 году, себя не оправдала.