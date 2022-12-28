Многие обратили внимание на появившийся недавно доклад RAND Corporation о возможном развитии конфликта США с Россией на фоне продолжающихся военных действий на Украине. Мол, раньше НАТО особо не готовилось к войне с Россией, но сейчас всё может быть. Раз, мол, русские «напали на Украину», то от них теперь всего можно ждать. Такой вот посыл.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Рассмотрено четыре базовых сценария. При этом почему-то заранее отброшен сценарий, при котором Россия наносит удар по территории США, скажем, с применением ядерного оружия. Многие российские «военкоры» (обозначим так категорию наиболее решительно настроенных экспертов) сильно бы удивились: а почему нет, собственно? На возможность внесения «превентивного удара» по противнику в военную доктрину России уже не раз намекало и высшее руководство страны. К тому же мало сомнений, что в случае использования ТЯО на европейском театре военных действий конфликт может очень быстро выйти на уровень полномасштабной Третьей мировой войны. Но RAND почему-то такой вполне очевидный сценарий в упор не видит. Хотя сама же отмечает, что использование русскими военными ядерного оружия будет иметь решающее значение для определения характера ответных действий США.

Ну, отбросили «вариант апокалипсиса», так отбросили. Сравним с военными учениями, которые всегда охватывают не все возможные сценарии, а только ограниченное их число. Так и здесь.

Во всех четырех случаях, заметим, «Россия нападает первой». Хотя для полноты картины неплохо было бы прописать, а что могло бы ее спровоцировать на такой удар. Но этого нет, что сильно обедняет анализ, даже с точки зрения интересов Пентагона.

В первом сценарии Россия наносит удар по военному объекту на территории страны — члена НАТО. Вторым вариантом названа выборочная атака на объекты США, например спутник. Третий вариант — атака на отдельные военные объекты на территории стран НАТО (Польша или Румыния). Четвертый сценарий — российская атака на военные базы США в Европе.

Nato.int НАТО

Соответственно, аналитики RAND прогнозируют возможные американские ответы — от преимущественно дипломатических и экономических до военных типа «ограниченного удара» по территории России или конкретно ее новым территориям. В любом случае не рассматривается сценарий полномасштабной ядерной войны с использованием стратегических ядерных вооружений. Хотя трудно представить, что «выборочные удары» США по территории РФ останутся без ответа в формате «массированного возмездия».

Какой смысл всех подобных докладов? У нас традиционно уделяют им повышенный интерес, снабжая обычно заголовком типа «В США предложили». Аналогично, как если бы какой-то депутат высказал какую-нибудь из ряда вон выходящую инициативу, про которую всегда можно для привлекательности заголовка написать, что, мол, «в Думе предложили», хотя шансов для прохождения такой инициативы практически нет. Так примерно и тут.

RAND, конечно, солидная контора, ее материалы используются чиновниками в правительственных кабинетах, законодателями в Конгрессе, в Пентагоне, безусловно, тоже. Однако она не является официальной структурой, она лишь одна из НКО, которые участвуют в выработке разных сценариев и решений, оправдывая в том числе собственное существование и отрабатывая получаемые гранты. Процесс выработки решений в США, по сравнению с Россией, максимально диверсифицирован и даже географически разбросан по всей стране, на стадии предварительного «мозгового штурма» в нем участвуют десятки разных структур, в том числе неправительственных, в том числе университетских. Часто они сами выступают инициаторами какой-то идеи, политического решения и начинают его проталкивать. Что-то потом идет в дело, что-то нет.

Archive.defense.gov Пентагон

Можно расценивать такой разветвленный и распределенный процесс как «фундаментальные исследования в гуманитарной, окологуманитарной и политической областях». Во многих таких НКО и структурах работают будущие или бывшие чиновники, отчасти такие доклады-справки-аналитические материалы иной раз могут носить и откровенно лоббистский характер. Скажем, на исследования в области форматов разных военных конфликтов могут дать деньги крупные корпорации ВПК. Им самим интересно, в каком направлении будет развиваться ситуация в том или ином регионе мира, к чему готовиться.

Что касается конкретно RAND, то по опыту наблюдения за ее материалами можно сказать, что они часто носят чрезмерно алармистский характер. Они часто нарочито драматизированы. Это очень выигрышно смотрится на всяких конференциях и презентациях, однако не означает, что уже завтра Белый дом начнет действовать по такой «методичке». В то же время нынешний доклад во многом отражает одно из направлений мысли политического истэблишмента: он привыкает (и его приучают) к мысли о том, что военный конфликт с Россией может перейти из разряда фантастики в разряд вероятного развития событий. И к этому надо готовиться. По самым разным направлениям.

В этом же году RAND опубликовала и другой доклад, посвященный отношениям России и США — о «Стратегическом соперничестве с Россией». Он был опубликован еще в январе, так что конфликт на Украине там не учтен. Основная мысль в том, что соперничество будет нарастать в долгосрочной перспективе, что в центре соперничества будут находиться страны «между НАТО и РФ» (Украина как раз подпадает под такое определение). В то же время делался вывод, что «конвенциональная война невозможна», но Америке следует к ней на всякий случай готовиться, поскольку Россия будет продолжать политику «балансирования на грани войны». Оставлена возможность также и для дальнейшего взаимодействия России и США, при том что Америка должна больше уделять внимания помощи союзникам.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

Что из этого «прогноза» сбылось? Полномасштабные военные действия на Украине там точно не предвидели. Хотя разведка Пентагона уже вовсю трубила о «подозрительном сосредоточении российских войск». Но, судя по всему, к таким военным действиям в США далеко не все были готовы.

Или еще. На днях была проведена под эгидой RAND конференция — мозговой штурм на тему «Как военный конфликт на Украине надо учесть в плане интересов безопасности США в Индо-Тихоокеанском регионе». Учитывая возможность нарастания напряжённости с Китаем. Тоже тема для «гимнастики аналитического ума». Но не более того.

На самом деле, всё это, конечно, любопытно, однако, еще раз повторимся, не стоит это принимать за аналог некоей «официальной политической линии». Ход мысли — да, важен, но не более того.

А вот на что стоит точно обратить внимание в связи с появлением докладов, аналогичных вышеупомянутому от RAND, так это на то, что хотелось бы видеть аналогичную развитую экспертно-аналитическую сеть НКО, университетов и прочих подобных структур в России. Например, было бы неплохо почитать эдак в декабре 2021 года какую-нибудь аналитическую (открытую, подчеркнем) работу от уважаемых научных или НКО-структур на тему «войны с Украиной». Какие сценарии? Какие сопутствующие последствия и потери? Конкретные предложения для соответствующих государственных министерств и ведомств, для законодателей (какие законы надо принять на упреждение). Ровно так же сейчас, объективно, нужны серьезные аналитические труды на тему будущего мира с Украиной. Как будет выглядеть новое мироустройство в Европе и за ее пределами, что надо предпринять соответствующим ведомствам в плане достижения максимально и минимально достижимых целей. Сценарии. Лучше побольше, с подробными раскладами.

Но где это всё? Нет ничего. Есть только крики на политических ток-шоу по телевизору. Двигаемся в потемках.