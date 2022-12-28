На Западе рассматривают возможность физической ликвидации Владимира Путина. Этот вывод можно сделать из слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Причем рассматривают не какие-то отдельные американские сенаторы (наподобие Линдси Грэма, уже высказывавшегося на эту тему) и тем более не осевшие там политэмигранты (типа Ильи Пономарева, обещавшего западное прощение тем российским чиновникам, которые помогут либо доставить Путина в Гаагу, либо ликвидировать его). Эти планы существуют в американском оборонном ведомстве. «Там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы Российского государства», — заявил Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Кому-то, возможно, эти слова покажутся, мягко говоря, преувеличением — ведь в цивилизованном мире лидеры не убивают лидеров. Однако на самом деле убивают.

«На Востоке политические убийства — вещь распространенная. И в отношении политических лидеров, и даже в отношении руководителей других стран. Примеров тому множество. Некоторые из убийств не раскрыты до сих пор, но в их организации открыто подозреваются другие страны, — поясняет ИА Regnum политолог, эксперт РСМД Елена Супонина. — Так, в сентябре 1982 года был взорван ливанский президент Башир Жмайель, который вел активные переговоры с Израилем. Эти переговоры многим в регионе не нравились, поэтому предполагается, что за его убийством стояли другие арабские страны. Но доказательств этой версии нет. Другим примером было убийство в 2005 году в том же Ливане бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири. Его кортеж взорвали в Бейруте, и сразу же возникли обвинения в адрес соседней Сирии (против присутствия войск которой в Ливане выступал Харири — прим. ред.), но они не были доказаны. Дамаск, в свою очередь, отвергает все обвинения в свой адрес».

Defenselink.mil Рафик Харири

По сути, убийство лидера нужно тогда, когда необходимо выиграть конфликт минимальными средствами (или вообще выиграть, поскольку все иные меры исчерпаны). Однако работает это в том случае, если лидер действительно является лидером — то есть определяет политический курс, а также является вершиной и скрепляющим материалом для всей действующей вертикали. Собственно, именно поэтому речь идет о восточных режимах, где роль личности в управлении страной гораздо выше, чем на Западе. Ну или, скажем так, мотивом может быть банальная месть.

«Когда соседние страны в арабском мире вступают в конфликт, то появляются предложения решить проблему за счет устранения враждебного лидера. Так, например, были многочисленные мемуары политиков, рассказывавших, как Саддам Хусейн в ближнем кругу грозил убийствами монархам Персидского залива. В то же время на самого Саддама Хусейна было совершено несколько покушений — еще до вторжения США в Ирак в 2003 году. А глава Ливии Муаммар Каддафи убит в 2011 году в ходе натовской агрессии — и, как предполагается, в этом активно участвовали руководители арабских стран Персидского залива. Многим не нравилось, что Каддафи с трибуны Лиги арабских государств всячески их оскорблял, а такого рода словесные выпады в арабском мире не прощают», — говорит Елена Супонина.

dodmedia.osd.mil Саддам Хуссейн

Как это может касаться России? Запад не может выиграть войну на Украине ни через санкционное принуждение России (Кремль успешно сопротивляется санкциями, а народ готов их терпеть), ни через военную победу (США опасаются тут слишком давить на Москву — вполне можно получить ядерную войну), ни через переговоры, к которым на российских условиях США не готовы, а на американских не готовы ни Путин, ни патриотическая часть российской элиты. В то же время допустить победу России на Украине США не могут — это чревато серьезнейшими издержками, поскольку вся Свободная Стая и звери в джунглях сделают вывод о том, что Акела промахнулся. Со всеми последствиями для Акелы. Именно поэтому, вероятно, речь и идет о покушении.

Причем по форме оно может быть разным. И точечное покушение (из-за возможности которого, по слухам, Путин и отказался лететь в Индонезию на саммит G20), и более тотальные действия. «Концепция ограниченного ядерного удара разрабатывалась ещё в 1980-е годы. После выхода США из ДРСМД и появления гиперзвуковых носителей средства доставки ядерного оружия стали как никогда пригодны для нанесения точечного ядерного удара», — поясняет ИА Regnum старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

G20.org G20

И Россия дает понять, что о всех этих планах знает. «Речь не идет о какой-то провокации Запада — в ином случае слухи о покушении вбросили бы через какого-то отставного военного. Речь идет о планах, вскрытых нашими спецслужбами, — и мы, открыто ссылаясь на источники в Пентагоне, даем понять, что об этих планах осведомлены, а также готовы на них реагировать. В результате продолжается война нервов», — говорит ИА Regnum генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Это не обострение с нашей стороны, это попытка донести до Вашингтона наше мнение о том, что Россия стремится избежать применения ядерного оружия, но будет готова к его ответному применению. В любом случае Россия обладает системой «Периметр» («мертвая рука» в классификации НАТО), которая позволяет нанести ответный удар в автоматическом режиме», — продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

По сути, российский министр хочет не только предупредить западных партнеров, но и добиться их осуждения (пусть даже негласного) в мире. «Восточные лидеры коварны — но западные их превзошли. Дело в том, что на Востоке о подобных замыслах не болтают, а уж если что-то и делают, то коварно и без излишнего словесного треска. А американцы с европейцами уже потеряли всякие берега и говорят вслух неприемлемые вещи. Вещи, заслуживающие юридического наказания с точки зрения международного права», — говорит Елена Супонина.

Опять же, кто-то может сказать, что США тем самым пересекут красную линию — ведь одно дело поступать так со странами третьего мира, а другое — планировать убийство лидера другой великой державы. Еще недавно казалось, что это запрещено негласными правилами. Однако красную линию США перешли еще осенью. «Против России уже ведется инфраструктурная война. Раньше от этого воздерживались — даже боевики в Ираке, обстреливая позиции правительственных войск, стреляли мимо трубы. Нанесение ударов по таким инфраструктурным объектам считалось признаком полной отмороженности — однако сейчас нам взорвали «Северный поток», что дает, в принципе, моральное право на аналогичные действия против западных инфраструктурных объектов», — продолжает Алексей Мухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики в Ираке

Да, пока не ответили — но если появится вероятность того, что Запад в отношении Путина переходит от угроз к делу, Москва дает понять, что ответит по принципу взаимности. Оптом, за всё.