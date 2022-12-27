Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал принятый ранее Мособлдумой закон об обязательной регистрации домашних животных. Российские регионы понемногу начинают упорядочивать регламент содержания домашних питомцев — эту тему давно обсуждают в социальных сетях, а в чатах жилых домов регулярно случаются яростные споры.

«По секрету». Джон Джордж Браун

Регулирование сферы обращения с животными началось в России на федеральном уровне в 2018 году. Ровно четыре года назад президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором прописываются отношения в сфере обращения с животными как в целях их защиты, так и укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с ними. Закон вступил в силу уже 1 января 2019 года — за исключением отдельно оговорённых пунктов. Подмосковный закон является дополнением к уже принятому на федеральном уровне документу.

Главное новшество — это регистрация собак: питомцам будет присваиваться уникальный ID-номер, состоящий из букв и цифр. Информация о питомце будет вноситься в единую подмосковную базу данных.

Регламентируются правила выгула питомцев. Собаки не должны нести угрозы людям, другим животным и имуществу, а её хозяин должен устранять загрязнения, которые появились после собаки. Закон также требует не допускать выгула домашних животных вне мест, определенных решением органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.

Запрещается спускать собак с поводка практически везде, кроме площадок для выгула домашних животных и дрессировки собак. Выгуливать питомцев на детских площадках и площадках у школ и детских садов запрещено даже с поводком.

Время на то, чтобы привыкнуть к новым правилам, у собачников ещё есть: они вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

В домовых чатах споры о правомерности выгула собак на тех или иных территориях идут уже несколько лет. Противники собачников жалуются на регулярную грязь от домашних питомцев, невоспитанность их хозяев и агрессию со стороны четвероногих. Им оппонируют владельцы собак — дескать, площадки для выгула собак есть далеко не везде, а дети сами пристают к животным.

«Уважение долго не может быть однобоким, люди с детьми и без тоже должны уважать остальных людей с собаками и без. И тоже где надо отойти, а не переть напролом и считать, что только собачники должны жаться по углам. И в первую очередь самим быть воспитанными и своих детей не мешало бы тоже воспитывать», — пишет Ольга, одна из участниц чата жилого комплекса в Балашихе.

«То, что собака с ростом ребёнка на детской площадке бегала без поводка, никто из собачников не осудил. Кроме того, стали петь дифирамбы собаке, говоря, какая она воспитанная, умная и т.д. Собака должна быть на поводке, а не бегать по детской площадке!» — возмущается другая участница чата по имени Ольга.

«По поводу площадки мы неоднократно поднимали вопрос, да нам хотя бы место выделили бы, мы бы всё скинулись и сами там забор поставили, но нет. Да и в принципе лично мне наличие площадки уже не так сильно актуально, т. к. мой пёсель мало с кем из собак дружит, и мы отдельно всегда гуляем. Просто [достало] уже это вечное нападение на собачников. А что касаемо того, что это для детей и т.д. — что-то летом никто ничего не говорит волейболистам, которые там чуть ли не круглые сутки зависают, и там не могут дети поиграть», — пишет участница чата Валерия.

ИА REGNUM Детская площадка доступна сейчас только собакам и птицам

После принятия подмосковного закона назвать однозначного победителя в схватке «собачников» с «несобачниками» затруднительно, хотя, все же, «собачники» скорее будут чувствовать себя проигравшими. Впрочем, они иногда тоже смогут предъявить текст закона своим оппонентам, которые будут «качать права» и требовать удалить питомца не по букве закона, а согласно своим капризам.

Определить места для выгула домашних животных на территориях муниципальных образований региона поручено органам местного самоуправления. При этом в случае отсутствия оборудованных площадок для выгула домашних животных необходимо выбирать места, оборудованные урнами, удаленные от площадок отдыха, детских и спортивных площадок. Если мест для выгула домашних животных нет, то органы местного самоуправления обязаны разместить соответствующую информацию при входе на такую общественную территорию.

В других странах мира власти давно пытаются регулировать правила содержания домашних животных. К примеру, в Испании предлагается ввести обязательный курс обучения для хозяев питомца и страхование гражданской ответственности для покрытия ущерба, который собака может причинить. В Германии права животных вообще уже 20 лет как закреплены в конституции. Домашние животные там обязаны пройти процедуру лицензирования, а их владельцы платят налоги — за одну собаку 100-150 евро в год, а за вторую — уже 200-300 евро. В Италии лицам, бросившим животных без присмотра, грозит штраф в 10 тысяч евро. При этом в отдельных регионах предусмотрены и другие санкции — например, в Турине выгул собак менее трёх раз в день карается штрафом в 500 евро.

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Но дальше всех в правовом регулировании в области обращения с животными пошла Швейцария: там интересы животных учитываются в суде в случае раздела имущества, а кое-где распространение получила профессия адвоката животных. При этом самих животных настрого запрещено конфисковать в счёт уплаты долга.