Апостольский нунций Святого престола в Белоруссии архиепископ Анте Йозич в интервью белорусскому телеканалу СТБ прокомментировал идею провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Минске, в том числе при содействии Ватикана. «Я буду очень рад, если будут продолжаться мирные переговоры, — сказал нунций. — И здесь, как это до сих пор было, и если Ватикан может способствовать этому. Потому что Ватикан будет представлять все усилия: и свою территорию, и разные площадки, чтобы это действительно осуществить. Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что и эта страна, и Ватикан, и все те, кто хочет стать площадкой, они должны быть открытыми».

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Нунций уже во второй раз высказывается на эту тему. Впервые он назвал возможным проведение в Минске переговоров по урегулированию конфликта на Украине при посредничестве Ватикана 15 декабря. Но почему об этом говорит всего лишь дипломатический представитель Святого престола, а не первые лица — папа Римский Франциск или государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин?

Вероятно, проблема здесь в том, какую политику проводил Ватикан с начала специальной военной операции на Украине. Как считает немецкая газета Südeutsche Zeitung, миротворчество понтифика выглядело наивно, а неудачные выступления злили то Восток, то Запад. Папа Франциск, с одной стороны, говорил о «лае НАТО у ворот России», который, «возможно, и привел к войне». С другой стороны, сочувствовал женам членов неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) на встрече с ними в Ватикане. Кульминацией противоречивого курса понтифика стали его слова о чеченцах и бурятах, которые, как пишет The New York Times, «не только вызвали недоумение на Западе, но и разозлили Россию, которая потребовала извинений от Ватикана».

В такой ситуации государственный секретариат Святого престола под руководством кардинала Паролина был вынужден зачастую исполнять функцию пожарного, заливавшего водой многочисленные костры. Это разительно отличается от того, чего в свое время добился Ватикан, взаимодействуя с Москвой, по Сирии. Святой престол высказывал благодарность России за спасение ближневосточных христиан от уничтожения. Более того, эта проблема стала поводом для первой исторической встречи папы и патриарха Московского и Всея Руси. Предстоятели Русской православной церкви и Католической церкви встретились в феврале 2016 года в Гаване, где подписали совместное заявление. Кстати, в ней нашло место и косвенное упоминание реалий украинской церковной жизни, когда стороны выразили надежду, что «раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических норм». Но с тех пор ситуация только ухудшилась. Более того, киевский режим пошел на откровенное преследование Украинской православной церкви, которую терроризирует с помощью спецслужб и националистических формирований.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск

Привлечение внимания к попыткам киевского режима на государственном уровне добиться запрещения одной из Церквей, что является грубым нарушением религиозной свободы и прав человека, могло бы стать для Ватикана и Московской патриархии предметом обсуждения на новой встрече. Общение Франциска и Кирилла планировалось на июнь сего года в Иерусалиме, однако, как пояснил папа, его пришлось отложить, так как «наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице». Но после отказа путаницы стало не меньше, а больше. Ватикан, как центр управления Католической церковью, ни разу не «поправил» католических иерархов, обвиняющих патриарха Кирилла в «ереси» и «оправдании войны» и молчащих о поддержке киевского режима украинских греко-католиков. Ватикан, как город-государство, обходит стороной роль в конфликте на Украине коллективного Запада и прежде всего США, финансирующих и снабжающих оружием киевский режим. При этом папа Франциск заявляет, что хотел бы выступить посредником между Киевом и Москвой. Однако в ситуации, когда руководство Украины само себе запретило вести переговоры, обратиться понтифику следовало бы к Западу. Этого не происходит.

Под конец года складывается впечатление дезориентации Святого престола, который потерял возможности вклиниться в политическое посредничество, а в религиозное по каким-то причинам не хочет вмешиваться сам. Кое-что в этой ситуации пытается отыграть госсекретариат, сглаживая спорные заявления папы Франциска и выступая с новыми инициативами. Как, например, недавний призыв кардинала Паролина поработать над организацией «новой крупной европейской конференции, посвященной миру» в «духе Хельсинки». Но это пока слишком общая идея. Что касается конкретики, которой является украинский конфликт, то, похоже, Святой престол, неоднократно в течение года обжигавшийся на молоке, теперь решил дуть на воду, отчего Минск возможной площадкой для переговоров называет нунций, а не понтифик, госсекретарь или секретарь по отношениям с государствами. Однако так в прорыв не идут.