Николай, водитель рейсового автобуса с кодовым названием «Бродяга», следующего по маршруту из Чернигова в десятки региональных населенных пунктов и обратно, внезапно останавливает вверенное ему транспортное средство, выходит в салон и приглядывается к пассажирам. «Есть мужики призывного возраста?» — громко спрашивает он. Получив положительный ответ от трех человек, шофер протягивает им оранжевые жилеты дорожных рабочих. «Впереди — блокпост территориальной обороны, — многозначительно говорит Николай. — Я вас представлю работниками автотранспортного предприятия. Если вы не станете мне подыгрывать — вас заберут на передовую в Донбасс, а я лишусь работы. Понимаете?» Новоиспеченные «работники» благодарно кивают.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

Блокпост представляет собой нагромождение бетонных плит, на которых расположились приравненные к военнослужащим ВСУ представители сил местной самообороны (ТРО). Один из них заходит в автобус и, почему-то направляя на каждого из пассажиров, включая женщин и детей, автомат без боекомплекта, интересуется: «Куда и зачем едем?» При этом от проверяющего активиста исходит запах сивушных масел. Убедившись, что потенциальных «российских диверсантов» в салоне нет, ТРОшник возвращается на позицию, не преминув сказать водителю нечто вроде «у тебя дорожники меняются каждый день».

На автовокзале в одном из райцентров, расположенных в нескольких десятках километров от украинско-российской границы, куда прибыл «Бродяга», поистине царит броуновское движение. Местные таксисты предлагают за 40 тысяч гривен ($1 тыс.) доставить всех делающих женщин и детей в Польшу и Словакию. Здесь же импровизированный «визовый центр» гарантирует мужчинам «бронь от призыва в ВСУ, а также выезд в ЕС».

Сам населенный пункт напоминает блокадный город. Причем именно тот город, чьих жителей в блокадное кольцо взяли именно местные власти. «У нас света нет по шестнадцать часов в сутки, — жалуется местная пенсионерка Галина Валерьевна. — Не работают банкоматы и терминалы в магазинах. Снять деньги и расплатиться за покупки невозможно. У меня съестных запасов осталось на два дня. Разве эти (представители действующей украинской власти в целом и местной администрации в частности. — Авт.) будут меня кормить?»

По всей видимости, не будут. Как сообщают горожане, местный мэр распорядился дополнительно выделить бюджетные деньги на пошив красно-черных флагов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечение праздничных мероприятий 1 января 2023 года по случаю дня рождения Степана Бандеры.

(сс) Mitte27 Плакат с изображением Степана Бандеры. Киев

При этом в большинстве школ и центров детского и юношеского творчества новогодние утренники были отменены. «Мы находимся в состоянии войны с Россией, ни о каких празднованиях Нового года не может быть и речи!» — сообщается на портале районной администрации.

При этом те же власти призывают население активизировать сбор средств на новогодние праздники военнослужащим ВСУ. «Наши защитники должны в полной мере ощутить заботу населения и почувствовать атмосферу Нового года и Рождества», — написали чиновники в своем очередном воззвании.

В то же время с экранов ТВ и в радиоэфире украинцев в буквальном смысле этого слова пичкают сомнительной по свежести информацией о «победе ВСУ на всех фронтах» и «скором падении Москвы». Поздравляя часть своих сограждан, празднующих Рождество по григорианскому календарю, украинский президент Владимир Зеленский в свойственной ему манере призвал соотечественников «немного потерпеть». «Победа Украины над [московской] ордой уже близка. Вот тогда мы в полной мере и отпразднуем все те дни, в которые нам пришлось грустить», — заявил он.

В. Зеленский поздравляет христиан западного обряда с Рождеством. Цитата из видео с канала FRЕЕДOM

Но вот ведь в чем дело. Соответствующее поздравление как в отдельно взятом населенном пункте, так и практически по всей контролируемой официальным Киевом Украине увидеть не смогли миллионы людей. Опять-таки по причине отсутствия электроэнергии. «В областном отделе социальной службы мне предложили купить генератор со скидкой, — говорит инвалид детства Сергей. — Агрегат стоит 30 тысяч гривен ($810. — Авт.), а с государственным сертификатом я стану обладателем бесперебойного электричества всего за 25 тысяч. Мне сказали, работы такого механизма хватит, чтобы осветить домашнюю елку и все гирлянды. Разве это не издевательство?»

С точки зрения здравого смысла еще большим издевательством кажется ситуация, в которую попала мать троих детей Екатерина, муж которой не так давно погиб в составе одного из батальонов ВСУ неподалеку от границы с ДНР. Представители регионального военкомата принесли женщине поздравительную открытку, в которой было написано буквально следующее: «С наступающим 2023 годом! Ваш супруг погиб, геройски защищая родину. Таких людей должно быть как можно больше». Как филолог по образованию, Екатерина поставила под сомнение целесообразность подобной формулировки пожелания. «У меня уже нет веры в светлое будущее и надежды на изменение ситуации к лучшему», — резюмирует она.

Тем временем водитель «Бродяги» загружает в автобус огромную елку. «Купил по случаю, поставлю дома в большой комнате, — улыбается он. — В Чернигове и Киеве такие «красавицы» продаются втридорога».

На вопрос, ассоциируется ли эта новогодняя ель с верой в новое счастье, Николай отвечает отрицательно.