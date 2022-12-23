Объявление, опубликованное в одной из местных газет Закарпатской области, поражает необычным «маркетинговым решением». «Сдается квартира для внутренних беженцев. Просьба к бывшим жителям Киева, Одессы и Днепра, а также их окрестностей — не беспокоить», — говорится в анонсе услуги. На вопрос, что послужило причиной подобной избирательности, автор объявления отвечает предельно просто: «Большинство выходцев из крупных восточных и юго-восточных городов страны не умеют себя достойно вести на Западной Украине». От других комментариев податель сообщения отказывается, предлагая посмотреть соответствующие отзывы в Интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Соответствующих отзывов» и постов во Всемирной паутине на эту тему действительно достаточно. Несколько недель назад в региональной социальной сети был обнародован видеоматериал, в котором некий владелец двух квартир из Ужгорода на чем свет стоит проклинал группу переселенцев из украинской столицы. «Я их приютил, дал в бесплатное пользование квартиру и дачу, а они превратили городские апартаменты в свинарник, да еще и сожгли загородную баню, — резюмировал, в частности, он. — Я не скажу за всех, но многие беженцы сегодня здесь в буквальном смысле этого паразитируют — употребляют спиртные напитки и наркотики, пытаются незаконно пересечь границу с Венгрией или Румынией и вступают в конфликт с местным населением. При этом требуют к себе внимания, уважения и финансовой поддержки». Создателя ролика попытались было пристыдить — дескать, в условиях военных действий против РФ граждане Украины должны проявлять «сплочённость и взаимопонимание». Однако последняя реплика утонула в потоке гневных комментариев, суть которых сводится к главному — противостояние с Россией сегодня ведет государство во главе с действующим украинским президентом Зеленским, пусть оно и отвечает за судьбу так называемых внутренних беженцев.

Как показывает практика, обеспечивать эту категорию своих сограждан официальный Киев не в состоянии. Выступая в эфире подконтрольного Зеленскому телеканала, действующий украинский премьер-министр Денис Шмыгаль посетовал на недостаток средств для расселения и содержания переселенцев в «потенциально безопасных украинских регионах». «Сегодня мы (представители властей, — авт.) работаем над решением этой проблемы, но данный процесс требует времени, — отметил, в частности, он. — Сейчас необходимых денег нет, но они будут найдены. Нам всем нужно набраться терпения».

По сути, именно этого самого терпения уже не хватает. Причем не только у «благотворителей» на Украине. Согласно некоторым данным, только за последние два месяца на родину были вынуждены вернуться более 50 тыс. украинцев, ранее претендовавших на получение убежища за рубежом. Правительственные структуры Словакии, Болгарии, Германии и ряда других стран ЕС сократили программы финансирования беженцев с Незалежной, в результате чего большинство из них опять-таки оказались на территории Западной Украины. «Мне и моей семье не смогли обеспечить в Чехии достойный уровень жизни, — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM киевлянка Оксана С. — Поживем некоторое время на Волыни, после чего отправимся в Польшу». На вопрос, не планирует ли она и ее семья возвращаться в Киев, Оксана отвечает отрицательно. «[Там] нет работы, субсидий и пенсий. Кроме того, регулярно отключают свет, воду и тепло, при этом постоянно повышают тарифы», — многозначительно заявляет женщина.

(сс) Silar Украинские беженцы на пункте выдачи помощи в Кракове

Но ведь в чем дело — оказавшись на территории той же Волыни, Оксана и ее родные как уже внутренние переселенцы также явно не смогут рассчитывать на «достойный уровень жизни». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM на основе полной конфиденциальности сотрудник отделения минсоцполитики Украины, на сегодняшний день практически все программы министерства по размещению внутренних перемещенных лиц в регионах потерпели фиаско. «Мы едва справились с первой волной беженцев (речь идет о волне переселенцев из Донбасса, начавшейся в 2014-м году), — отметил он. — Сейчас же власти физически не в состоянии кормить новый контингент переселенцев, а ведь их число перевалило за 4 миллиона. В тылу уже нет свободных зданий для их размещения и продуктов для обеспечения их питания. Было бы идеально, если бы эти люди снимали жилье и питались исключительно за собственный счет и не полагались на милость государства».

А ведь еще не так давно Зеленский в свойственной ему патетической манере клятвенно заверял всех, кто планирует выехать из зоны боевых действий в готовности официального Киева оказать им «всецелую поддержку». «У каждого, кто покинул свой дом, будет уверенность в завтрашнем дне, — обещал глава украинского государства. — Ни одна просьба, ни одна судьба не останутся без внимания».

По некоторым данным, в электронную приемную Зеленского уже поступили петиции с просьбой о помощи от более чем полумиллиона украинцев. Ни на одно обращение глава государства и его соратники ответить не удосужились.