Рубль снова начал дешеветь. Утром 23 декабря курс доллара вырос на 74 копейки, до 69,69 рубля, а евро — на 80,75 копейки, до 74,21 рубля. Эксперты поговаривают, что период укрепления российской валюты, начавшийся примерно с весны 2022 года, подошел к своему закономерному финалу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Дешевле всего рубль в 2022 году стоил в начале первого весеннего месяца: 11 марта курс доллара составлял 120 рублей. Затем последовало стремительное снижение: уже 1 апреля за доллар давали 83,4 рубля, в первых числах мая — 69,4–66,2, а к 30 июня — 51,15 рубля.

Укрепление российской валюты объясняли целым спектром факторов, но самым главным называли сокращение импорта. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 20 июня доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова говорила, что причина укрепления рубля связана не с экспортом, а с ограничениями поставок в Россию, что привело к снижению спроса на иностранную валюту со стороны участников внешнеэкономической деятельности.

Многих такое положение дел тогда всерьез обеспокоило. Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что экономика РФ даже рискует заразиться так называемой «голландской болезнью» — из-за укрепления рубля все отрасли российской промышленности, кроме добывающей, начнут отставать, а цены расти. В свою очередь, первый вице-премьер России Андрей Белоусов в конце июня 2022 года пообещал, что власти страны работают над тем, чтобы возвратить рубль к оптимальным уровням в 70–80 рублей за доллар. Не исключено, что работа, наконец, стала давать результаты. Хотя, возможно, всё по-прежнему объясняют колебания цены на энергоносители.

В настоящее время рубль дешевеет, и Силуанов полагает, что главная причина такой динамики заключается в росте импорта.

«Ограничения, которые были введены на нефть, на газ, с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие», — сказал министр финансов.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

ИА REGNUM обратился к ряду российских экономистов с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и поделиться прогнозами относительно дальнейшей динамики курса российской валюты.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:

«Увеличение импорта влияет на снижение курса рубля. Валюта снова стала нужной. Но сказалось и падение нефтяных цен. Потом есть еще сезонный фактор. В конце года рубль почти всегда падает. Начинается потребительская активность. Плюс риторика. И Силуанов, и Набиуллина аккуратно, но постоянно говорят, что слабый доллар нам не нужен. Плюс Набиуллина говорит, что будет постепенно снимать ограничения на хождение доллара. Сейчас его курс стал частично искусственным. Ранее мы перешли на плавающий курс рубля. Сейчас ЦБ РФ ввел ряд ограничений. И эти ограничения глава Банка России обещает постепенно снимать. И если это произойдет, то доллар начнет укрепляться. Еще один момент, о котором нельзя забывать, — в 2022 году Россию ждет рекордный отток капитала. ЦБ РФ оценивает его в 250 миллиардов долларов. У нас такого никогда не было. Но нынешнее понижение курса рубля не должно вызывать беспокойства или паники. Я думаю, что доллар доползет где-то до 73–74 рублей и возьмет паузу. В январе уже никаких катаклизмов не бывает. Что будет дальше? Мне кажется, что 74–79 рублей за доллар — это идеальный вариант, который устроит и экономических агентов, и бюджет, и население».

Профессор факультета экономических наук школы финансов ВШЭ Александр Абрамов:

«Помимо увеличения импорта, к снижению курса рубля привели и другие факторы. Это, конечно, сокращение объема валютной выручки, которая поступала в страну. Плюс изменение поведения экспортеров, которые в условиях неопределенности не спешат всю выручку выносить на внутренний рынок. Ослабление рубля выгодно бюджету. И ни Минфин России, ни Центральный банк РФ не пытаются сильно сопротивляться этому ослаблению. Но в ближайшее время регулятор, позволив рублю несколько ослабнуть, начнет противодействовать этой тенденции. Умеренное ослабление выгодно бюджету, но заметное — это опасный источник инфляционного давления. И я думаю, что, выбирая между пополнением бюджета и снижением инфляции, Банк России выберет второе. Вообще. 70 с небольшим рублей за доллар — это та граница, до которой рубль может быть безболезненно ослаблен. Но уход курса за 75 рублей будет оказывать серьезное инфляционное давление на российскую экономику».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов:

«Главным фактором снижения курса рубля, конечно, является не рост импорта, а сокращение экспорта в стоимостном выражении. Поскольку происходит снижение, хотя и небольшое, цен на нефть и сокращение объемов ее экспорта, соответственно уменьшается приток свободно конвертируемой валюты на рынок. Следовательно, меняется соотношение спроса и предложения. Кроме того, тут есть конъюнктурный момент, связанный с графиком налоговых платежей. И сейчас нет спроса на рубли для того, чтобы платить налоги. В начале 2023 года нас ждут колебания курса рубля в коридоре 70–75 рублей. С евро ситуация сложнее, так как валюта ЕС испытывает проблемы с устойчивостью. Главное, не стоит допускать ослабления рубля до курса свыше 80 рублей за доллар. Потому что уже сейчас мы наблюдаем пусть и небольшое увеличение инфляции, связанное с тем, что рубль слабеет, но растет импорт. И этот импорт, оплачиваемый более дешевыми рублями, приводит к росту внутренних цен».

Профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский:

«Ослабление рубля идет около месяца, и за это время он потерял около 20% своей стоимости, что является весьма редким и тревожным событием в экономике нашей страны. С начала СВО и благодаря жестким мерам защиты национальной валюты монетарными властями России рубль демонстрировал свою финансовую исключительность. Несмотря на неоднократные обещания руководителей правительств коллективного Запада о полном разрушении финансовой системы России и валютном курсе более 200 рублей за доллар, рубль показал самую высокую доходность среди всех мировых валют, включая и американский доллар. Кроме того, импорт в III квартале вырос на 60%. Это, естественно, вызвало отток валюты из страны и стало давить на курс рубля. Кроме того, необъяснимо высокий курс рубля создавал огромные проблемы для российского экспорта в условиях снижения мировых цен на сырьевые активы, а стало быть, и для наполняемости федерального бюджета РФ. В I квартале 2023 года рубль вернется к оптимальному как для бюджета, так и для экспортеров уровню и составит около 70 рублей за доллар. Этот позволит монетарным властям России поддерживать равновесный валютный курс, и дальнейшее удешевление рубля по отношению к доллару и евро прекратится».

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин:

«Рубль подешевел, и это закономерно. Во-первых, он стал ближе к рынку. Долгое время рубль «плавал» в искусственных условиях, которые ему создали ЦБ РФ и внешние факторы. Во-вторых, сказалось восстановление импорта, прежде всего параллельного. Рост импорта зарубежных товаров повысил спрос на евро и доллар. В-третьих, участники торгов стали больше опасаться возможных последствий санкций на российские энергоносители — их эффект проявится не сразу. Однако ни о каком обвале рубля говорить не следует. Для российской экономики такое небольшое снижение даже выгоднее — отечественные товары становятся более конкурентоспособными. К концу года, вероятно, рубль после падения чуть укрепится и останется балансировать на отметке в 69 рублей за доллар».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов:

«Курс рубля отыграет несколько позиций: наиболее вероятный сценарий укрепления после новогодних праздников до 68 рублей за доллар, евро — 70 рублей. Но в 2023 году из-за сложностей с валютной выручкой он может ослабнуть и до 75 рублей за доллар. Влияние слабеющего рубля будет разным. Для граждан это минус, поскольку слабый рубль усилит инфляцию за счет роста цен на импортные товары. Для добывающих компаний это плюс, так как за счет этого они скомпенсируют свои потери из-за снижения объемов производства. В выгоде окажется и бюджет, получающий после продажи валютной выручки рубли».

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль:

«В наступающем году на курс пары доллар/рубль будет влиять геополитическая ситуация и новые пакеты санкций касательно доходов бюджета от экспорта. Если цена на нефть будет падать, то ЦБ позволит ослабить рубль еще больше. В бюджете на 2023 год заложена цена нефти 70 долларов за баррель, а доллар 68 рублей. Если цена на нефть опустится ниже 60 долларов, рубль ожидаемо возьмёт высоту за 80 рублей».