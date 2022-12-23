Когда предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II, комментируя перекрытие «азербайджанскими экологами» Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, призвал вмешаться в конфликт международное сообщество и братские церкви и подчеркнул, что «одних слов осуждения будет недостаточно, чтобы обуздать экспансионистские амбиции Азербайджана и прекратить его враждебность», возник вопрос, кто и как откликнется на эту просьбу.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

На первый взгляд, заявление католикоса адресовалось Святому престолу. Во время второй карабахской войны в сентябре 2020 года, начало которой застало Гарегина II в Ватикане, со стороны папы Римского Франциска, государственного секретариата Святого престола и европейской католической общественности звучали призывы остановить военные действия и начать мирные переговоры. Более того, спустя месяц после подписания Соглашения о прекращении огня от 9 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным в Ереван отправился с визитом апостольский нунций в Армении и Грузии архиепископ Жозе Авелино Беттанкур. По итогам поездки он в интервью католическому порталу Aci Stampa назвал соглашение лишь началом мирного процесса, которое оказывается «трудным и шатким из-за всего, что осталось нерешенным». Нунций выразил уверенность, что ведущую роль в урегулировании должна была сыграть Минская группа ОБСЕ, состоящая из представителей США, Франции и России. Однако на тот момент Баку дезавуировал роль МГ ОБСЕ.

David1010 Гарегин II

Тогда Ватикан хотя бы публично выразил свое политическое решение. Сейчас его активность внешне не просматривается. «Я встревожен ситуацией в Лачинском коридоре на Южном Кавказе, — сказал недавно папа Франциск. — В частности, меня беспокоят тяжелые гуманитарные условия жизни населения, которые могут еще больше ухудшиться в зимний сезон. Я призываю всех вовлеченных взять на себя обязательства по поиску мирных решений на благо народа». Какие именно решения должны быть найдены, непонятно. Поэтому повышенный интерес вызывает вступление в игру тех церковных организаций, которые ранее особо не демонстрировали большого внимания к ситуации в Закавказье.

На днях с обращением к верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю выступили и. о. генерального секретаря Всемирного совета церквей (ВСЦ) Иоанн Саука и генсек Конференции европейских церквей (КЕЦ) Йорген Сков Соренс. Интригующим можно назвать их призыв к Боррелю «сделать всё возможное, чтобы добиться продления мандата существующей мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, включив в него Лачинский коридор, с тем чтобы обеспечить независимый гражданский мониторинг ситуации вдоль коридора».

Gov.ge Жозеп Боррель

Таким образом ВСЦ и КЕЦ добавили «религиозных аргументов» тем, кто выступает за расширение участия Брюсселя в Закавказье и вывод из зоны нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев на фоне попыток Еревана и Баку подписать мирный договор о границе. Как отмечало в середине ноября ИА REGNUM, в интервью Общественному телевидению первым поднял вопрос о сроках пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе почему-то Пашинян. Но и в Азербайджане тогда, похоже, считали, что вмешательство Евросоюза не обострит ситуацию в регионе и стороны могут выйти на подписание мирного договора при западном, а не московском посредничестве. В таком случае обращенная к Боррелю инициатива Всемирного совета церквей и Конференции европейских церквей должна была бы как-то отыгрываться армянскими и азербайджанскими религиозными лидерами. Этого пока не происходит. Эчмиадзин констатировал факт отклика на слова католикоса ВСЦ и КЕЦ, но его реальным действием на сегодня стала организация форума «Религии — гарантия мирного сосуществования наций» совместно с посольством Ирана в Армении. А председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде предпочел рассказать о своем видении ситуации с Лачинским коридором Ватикану, направив письмо папе Франциску.

Так что вопрос, кто именно «подсказал» руководству Всемирного совета церквей и Конференции европейских церквей апеллировать к Брюсселю, остается открытым. Что касается самого Нагорного Карабаха, то предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вртанес Абраамян заявляет: «Мы полны надежд, что российские миротворческие силы продолжат на высоком уровне выполнять свою священную миссию и восстановят жизненно важную и безопасную работу единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией». Довольно четкая позиция. Посмотрим, кто еще из региональных религиозных лидеров ее поддержит, если, конечно, захочет в принципе высказаться по этой теме.