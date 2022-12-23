Последний ледяной дождь пришёл в московский регион 21 декабря 2022 года с атлантическим циклоном, который проходит по северной части европейского континента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяной дождь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своём телеграм-канале, что в ночь с 21 на 22 декабря 2022 года в Москве выпало 9–11 мм осадков и, таким образом, с начала месяца в осадкомеры попало уже 89 мм, что составляет почти две месячные нормы декабря (175%). При этом, по словам специалиста, оттепели и дожди продолжают съедать снежный покров: на утро 22 декабря его высота уменьшилась до 26 см (минус 5 см за сутки).

Сам по себе ледяной дождь представляет собой осадки смешанного типа, которые начинают падать из облаков при отрицательной температуре по Цельсию. Чаще всего это небольшие (1–3 мм в диаметре) ледяные шарики. При этом оболочка у шариков ледяная, а вот внутри находится жидкая вода — и именно в этом и кроется опасность.

По словам профессора Государственного университета управления Владимира Линника, такое явление обусловлено температурной разницей.

«На высоте выпадения осадков температура положительная, соответственно выпадают осадки в виде дождя, а не снега. У поверхности земли температура наоборот — отрицательная, что приводит к образованию тонкой ледяной оболочки на поверхности капли дождя, которая при падении разрушается, а вода из разбившейся капли быстро замерзает, образуя ледяную корку на поверхности контакта», — рассказал ИА REGNUM Линник.

Главное условие для формирования ледяного дождя — температурная инверсия, которая чаще всего образуется при тёплых атмосферных фронтах.

Ледяной дождь приносит человеческому глазу — особенно любителям красивых фотографий — невероятные пейзажи с красиво заледеневшими деревьями и столбами. Однако экологи предупреждают, что такое климатическое явление несёт угрозу для деревьев: их ветки могут обламываться и падать вниз, да и само дерево под дополнительной тяжестью льда может просто рухнуть вниз, в том числе на жилые здания, автомобили, либо — что ещё печальнее — на людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледяная корка

Линник объясняет, что раньше ледяной дождь в России, а особенно в Центральном федеральном округе, был достаточно экстравагантным явлением, в отличие, например, от северо-восточного побережья США и Канады: «Тем не менее глобальные изменения климата привели к тому, что и москвичи стали часто сталкиваться с подобной неприятной погодной аномалией».

Так же объясняет учащение ледяных дождей и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, который подтвердил, что в последние два десятилетия частота и интенсивность таких осадков возросла по сравнению с аналогичными годами в XX веке: «Главная причина — глобальное потепление. В его условиях увеличивается экстремальность и вариабельность погоды».

Не обгонять, тормозить плавно, не падать на пятую точку

С тех пор как жителям регионов России приходят сообщения от ГУ МЧС с предупреждениями о капризах погоды, граждане могут использовать превентивные меры для того, чтобы обезопасить и себя, и своё имущество.

При ледяном дожде спасатели рекомендуют отказаться от использования личного автотранспорта, а в случае, если это всё же пришлось сделать, соблюдать дистанцию на дорогах, маневрировать с крайней осторожностью, а также соблюдать скоростной режим и избегать резких обгонов.

При спуске на автомобиле не рекомендуется нажимать на педаль сцепления, а при управлении на скорости лучше плавно тормозить.

Пешеходам советуют в случае ледяного дождя по возможности оставаться дома. А если все же необходимо выйти на улицу, то есть несколько простых правил от специалистов:

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Чтобы не упасть при гололёде:

— использовать обувь на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала;

— людям, использующим трость или костыли, надеть на них резиновые наконечники;

— не держать руки в карманах;

— при наличии пакетов и сумок — распределять предметы в них равномерно по весу;

— при передвижении по льду передвигаться небольшими и короткими скользящими шагами на полусогнутых ногах с перевесом тела вперёд.

Если всё же падаете:

— постараться отбросить предметы в руках в сторону (при наличии таковых);

— взмахами рук попробовать восстановить равновесие и вернуться в исходное положение.

Если всё равно продолжаете падать:

— попробовать сгруппироваться, напрячь мышцы, вжать голову в шею и как бы «сжаться в комок», а ноги немного согнуть;

— стараться упасть на бок, а не на спину или вперёд.

Если падаете назад:

— прижать подбородок к груди;

— постараться раскинуть руки в стороны и не пытаться выставить их назад;

— стараться не падать на пятую точку, это чревато переломом шейки бедра.

При падении вперёд:

— вытянуть руки вперёд, одновременно напрягая их и сгибая в локтях;

— стремиться повернуть таз и ноги на 45 градусов, что поможет упасть на наружную часть бедра.