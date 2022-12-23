Влияние Северного морского пути на Суэцкий канал в ближайшие 10–15 лет будет незначительным. Однако в более отдаленной перспективе ситуация может измениться, что будет зависеть от многих факторов как глобального, так и регионального характера.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Палата представителей Египта обсудила предложенные правительством поправки в закон об управлении Суэцким каналом. Они были одобрены, но вызвали ожесточенную дискуссию как в египетских социальных сетях, так и среди политиков.

Закон, принятый еще в 1975 году, подвергался модернизации летом нынешнего года, когда был учрежден Фонд администрации Суэцкого канала (Suez Canal Authority, SCA) со штаб-квартирой в мухафазе (административно-территориальная единица ряда арабских государств) Исмаилия. Было заявлено, что фонд направлен на содействие устойчивому экономическому развитию администрации Суэцкого канала через привлечение частного сектора, появление возможностей покупать, продавать, сдавать в аренду и эксплуатировать основные и движимые активы, что должно привести к увеличению доли канала в мировой торговле. Учитывая, что канал считается государственной собственностью Египта и является одним из основных источников дохода страны, наряду с добычей нефти, туризмом и сельским хозяйством, отношение к нему у египтян особо чувствительное. Вот почему они болезненно восприняли новые поправки, что вынудило правительство Египта выступить с заявлением о том, что «фонд не создается как лазейка для продажи Суэцкого канала», «подобных намерений нет», а Суэцкий канал будет, «как и раньше, принадлежать всецело Египту».

Но дыма без огня всё же не бывает. Перед Суэцким каналом сегодня стоят серьезные вызовы, которые способны значительно понизить спрос на его услуги. Напомним, что канал открылся в 1869 году и является самым коротким морским маршрутом, соединяющим Азию и Европу, сократив время в пути между двумя континентами на целых 10 дней и 6200 миль (10 000 километров) по сравнению с плаванием вокруг Африки. Но сейчас начинает срабатывать сложная международная геополитическая конъюнктура, которая меняет географию транспортных коридоров с Запада на Восток и с Севера на Юг. Происходит разрыв старых связей, и создаются новые маршруты. Перенос мирового центра экономического развития в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), социально-экономический кризис в Европе, потенциально сокращающий там уровень потребления, мощные экономические броски вперед Китая и Индии, которые демонстрируют бурный рост торгово-экономического сотрудничества со странами Африки, Ближнего Востока и Азии, Латинской Америки. Это, по оценке экспертов, ведет к тому, что в ближайшие 3–5 лет следует ожидать появления новых логистических маршрутов, которые будут миновать Суэцкий канал.

Торжественное открытие Суэцкого канала

(сс) Balou46 Суэцкий канал

С другой стороны, Европейский союз, как и экономические лидеры АТР, являются в основном экспортерами готовой продукции и импортерами ресурсов. Поэтому в будущем будет усиливаться конкуренция между Европой и Азией за рынки сбыта в ущерб расширению торгово-экономических связей. Поэтому стремление Каира создать экономическую зону вокруг Суэцкого канала, международный промышленный и логистический хаб, который привлечет иностранные инвестиции, вполне объяснимо. Помимо этого, относительно недавно было построено новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра, стала модернизироваться инфраструктура, в том числе строительство предприятий, обслуживающих суда. Тем не менее вопрос о привлекательности Суэцкого канала остается открытым. Поэтому заявленные Каиром цели об увеличении к 2023 году выручки и количества проходящих судов через канал более чем в два раза вряд ли сбудутся. Проблема еще и в том, что на ход событий заметное влияние оказывают происходящие на Ближнем Востоке бурные и сложные процессы, в которые прямо или косвенно вовлечен Египет. Речь идет о ситуации в Красном море и в районе Баб-эль-Мандебского пролива. В настоящее время эта угроза минимизирована за счет широкого военно-морского присутствия ряда государств, но полностью не устранена.

Теперь о позиции России. В западных и в некоторых российских изданиях Суэцкий канал часто называют главным конкурентом российского Северного морского пути (СМП), указывая на то, что Россия и Китай могут использовать этот маршрут, а не Суэцкий канал, сократив время в пути на несколько недель и существенно уменьшив расходы на перевозку грузов между Европой и Азией и двумя Америками. Так-то оно так, но не всё столь однозначно. Москва получила возможность создать Российскую промышленную зону (РПЗ) на Суэцком канале вблизи Порт-Саида, арендовала площадь более 5 млн квадратных метров для создания промышленных предприятий. Контракт рассчитан на 50 лет, это будет один самых крупных и промышленных зарубежных российских проектов. Это прямой выход на потенциальные рынки Африки, а близость самого канала позволит наладить простую логистику. Напомним и о том, что Россия строит и атомную электростанцию около Каира, которая будет питать и российские заводы. Плюс к этому и то, что, хотя Египет в силу своего географического расположения не может стать членом Евразийского экономического союза, с ним он может заполучить зону свободной торговли. В дальнейшем такая модель может быть использована и с другими странами, например с Турцией.

(сс) Vyacheslav Argenberg Контейнеровоз в Суэцком канале

В конце 2020 года Судан предложил России открыть у себя пункт материально-технического обеспечения российских военных кораблей. Обладая военными базами в Сирии и Судане, Москва может держать под своим пристальным вниманием и Суэцкий канал. К тому же сама она, как и Саудовская Аравия, пользуется каналом для прохода своих танкеров с нефтью. Что же касается СМП, то, как полагает российский эксперт Алексей Носков, выстраивание альтернативного Суэцкому каналу маршрута из Азии в Европу пока не является первостепенной задачей России. Это обусловлено не только сложными климатическими условиями, но и другими масштабами и направлениями морской логистики по сравнению с сегодняшней. Кроме того, на берегу и островах Северного Ледовитого океана располагалось большое количество военных объектов. Количество транзитных судов, использующих СМП, а также объемы грузов, перевозимых по нему, пока явно недостаточны для того, чтобы он рассматривался как альтернатива Суэцкому каналу. Проблемы мирового судостроения, связанные с ограниченным стандартом пропускной способности канала, а также цен на энергоресурсы, мы выводим за скобки. Так что в ближайшие 10–15 лет влияние СМП на Суэцкий канал будет незначительным. В более отдаленной перспективе ситуация может измениться, что будет зависеть от многих факторов как глобального, так и регионального характера.