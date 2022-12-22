В Сети появилась информация о том, что объединение «Совет матерей и жен» занимается мошенничеством, а его основательницы и вовсе являются самозванками, чьи родственники никак не связаны со спецоперацией на территории Украины. По сути, под видом защиты прав солдат активистки этого «Совета» занимались личным пиаром.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Одной из первых заявление о мошенничестве «Совета» опубликовала в личном микроблоге супруга мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая. По словам женщины, организация вовсе не защищает интересы российских военнослужащих, а должности руководителей занимают люди, чьи истинные интересы неизвестны. «Они мошенники! Посмотрите на их лидеров. Например, на Татьяну Баулину. Где ее сын? Служит на Украине? Нет! Он в Нидерландах! Эта информация есть в открытых источниках», — рассказала Хмельницкая.

Позднее информацию о сомнительной деятельности движения подтвердил политолог Сергей Михеев, который в своем telegram-канале рассказал, что распространившиеся в интернете сведения о кураторах объединения вызвали гнев и «насторожили» других участниц.

Политолог сообщил, что организация координируется из Польши журналистом белорусского «Белсата» и участником беспорядков в Минске в 2020 году Михаилом Прановичем. «Но о какой помощи в этом случае может идти речь? Организация используется лишь для самопиара и выполняет задачи кураторов из Польши», — добавил Михеев.

Политолог Армен Гаспарян уличил организаторов «Совета» в желании «пропиариться» и получить коммерческую выгоду.

«СМЖ — очередная шарашкина контора, которая хочет пропиариться и нажиться на проблемах людей, якобы их решая. А по факту обратившиеся россиянки сталкиваются с тем, что во главе совета стоят банальные мошенницы», — написал политолог.

«Таких лжематерей надо обязательно выводить на чистую воду, они пользуются доверием людей, а затем используют их в своих нечистоплотных целях», — прокомментировал ситуацию юрист Илья Ремесло.

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

Напомним, что «Совет матерей и жен» получил определенную известность после неоднократной критики властей и «поливания грязью» правозащитников. В ноябре 2022 года сообщество организации во «ВКонтакте» было заблокировано по требованию Генпрокуратуры России.

При этом название структуры очень похоже на общероссийскую общественную организацию «Комитет солдатских матерей», хотя никакого отношения эти люди к СВО не имеют.

Зампред «Комитета солдатских матерей» Андрей Курочкин рассказал, что его организация часто сталкивается с попытками дублирования и атак на ее сайты.

«На горе, на беде все выезжают. Нам сайт раза четыре взламывали. И украинские номера у нас вывешивали. Мы быстро устраняли, никто не успел даже обнаружить, — сказал Курочкин в интервью телеканалу РЕН ТВ. — У нас есть много судов по исключенным из нашей организации, которые продолжают представляться от имени нашей организации в группе с подобным названием».

По словам Курочкина, со стороны лжематерей также были попытки захватить управление в организации, но сделать этого им не удалось.