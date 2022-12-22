Объёмы поставки относительно невелики — всего один ракетный дивизион. Однако, как отмечают в разговоре с ИА REGNUM эксперты, анализирующие ход поставок западных вооружений ВСУ, проблему поставок НАТОвских систем ПВО следует рассматривать более глобально.

(сс) US Army ЗРК Patriot

По мнению военных экспертов, на фоне разговора о Patriot осталась незамеченной более глобальная тема. НАТО в целом переформатирует украинскую ПВО под свои стандарты. Это вызвано сугубо практической необходимостью: на Украине нет производства зенитных ракет для имеющихся систем, а в советское время всё необходимое для ПВО делалось на территории РСФСР. Системы советского образца заменяются для того, чтобы ВСУ можно было поставлять боеприпасы, которые НАТО может производить/доставать со складов. И делать это легче, чем договориться со странами, у которых есть советские ЗРК в сколько-нибудь значимом количестве.

На Украину поставляются не только «Патриоты». В четверг, 22 декабря, власти Франции официально заявили о передаче зенитных систем Crotale в распоряжение ВСУ. В этом случае можно говорить не просто об отдельных поставках, а о переформатировании украинской ПВО как таковой.

Советские системы малой, средней и большой дальности заменяются на плюс-минус натовские аналоги. Как указывают военные эксперты, если упрощать, то американские ЗРК Avenger, поставляемые ВСУ, — это (по техническим характеристикам и характеру выполняемых задач) как наша «Стрела-10», HAWK и Crotale — это плюс-минус наш «Тор», только похуже, а NASAMS и IRIS-T — это западный ответ ЗРК «Бук». Добавьте к этому немецкие установки Gepard, которые едва ли не скопированы с нашей «Тунгуски», и получите полное переформатирование украинской ПВО на всех уровнях сразу. «Длинная рука» — это Patriot, ПВО средней дальности — это IRIS-T и NASAMS, ближней и средне-ближней дальности — Hawk, Crotale, Avenger и Gepard.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «ТОР-М2»

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «БУК-М2»

По мнению экспертов, НАТОвские системы ПВО сами по себе хуже наших. Причина в том, что для НАТО в первую очередь важна стратегия завоевания контроля в воздухе, в которой ПВО в принципе отводится второстепенная роль. В СССР же ПВО развивали именно с прицелом не допустить господства в воздухе авиации НАТО. Так что ждать здесь качественного изменения ситуации в пользу ВСУ пока точно не стоит.

Но есть другие аспекты. Во-первых, с переходом на западные образцы систем ПВО украинская армия вообще снимает для себя все проблемы с ремонтом/обслуживанием и производством боеприпасов. Во-вторых, для ВСУ решается вопрос с наведением и целеуказанием, потому что их комплексы ПВО будут интегрированы в информационную систему НАТО. Это касается целеуказания с самолётов радиоэлектронной разведки НАТО, которые, кстати, активно курсируют вдоль границ, и беспилотников-разведчиков.

Резюмируя: новые поставки не позволят Украине разом сбить все ракеты, несмотря на ожидания Киева. Но они решат вопрос по интеграции украинской армии в систему НАТО.

Добавим, что американские системы ПВО при столкновении с реальным противником показали свою уязвимость. Например, они существенно проигрывают ракетам иранского производства, которые, по мнению ряда западных СМИ, будут поставляться в Россию (напомним, по мнению западных журналистов, Россия и Иран достигли соглашения по поставкам баллистических ракет класса Fateh-110 и Zolfaghar. Правда, в Москве это не подтверждают).

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

«Что касается противодействия со стороны ПВО западного образца, то надо отметить, что баллистические ракеты в принципе остаются сложной целью для ПВО. Это хорошо показывает пример боевых действий Саудовской Аравии против йеменских хуситов, где ПВО королевства, выстроенная на западных системах — тех же ЗРК Patriot, не может гарантированно прикрыть все важные районы от ракетных атак со стороны хуситов. Да и в ходе известного иранского удара по используемой американцами базе Айн аль-Асад в Ираке в начале 2020 года после убийства американцами генерала Сулеймани натовские системы показали себя далеко не с лучшей стороны», — отметил в интервью ИА REGNUM эксперт-иранист, автор книги «Персидский бастион» и ряда статей по тематике Ближнего Востока Юрий Лямин.