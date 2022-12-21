Депутаты правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), оппозиционной «Гражданской платформы», а также парламентских клубов «Левицы», Польской крестьянской партии, «Польши — 2050» и других внесли в Сейм законопроект, освобождающий от уголовной ответственности поляков, поступивших на службу в вооруженные силы Украины после 20 февраля 2014 года без разрешения польских уполномоченных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Тем самым дан старт окончательной легализации польских наемников, которые потянулись на Украину, особенно после начала специальной военной операции России. Обращает на себя внимание тот факт, что законопроект поддержан депутатами «Права и Справедливости». Ведь в апреле сего года аналогичное предложение было выдвинуто Сенатом Польши. За его принятие проголосовали 55 сенаторов, против — 3, воздержались 42. Все воздержавшиеся и проголосовавшие против являлись сенаторами от PiS. А заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа называл тогда инициативу Сената избыточной, поскольку «мы, конечно, не будем наказывать людей, которые, движимые природным инстинктом защиты слабых, потянулись к оружию, это здоровый порыв сердца — мы считаем их героями».

Так почему позиция правящей партии изменилась сейчас, и она идет на легализацию польских наемников?

Хотя, как говорит бывший посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк, «мы не знаем всей степени участия Польши» в конфликте на Украине, кое-что просачивается. «Ни для кого не секрет, что поляки воюют бок о бок с украинцами, и пресса регулярно сообщает о случаях их гибели, — пишет газета Rzeczpospolita. — До вступления в апреле сего года в силу закона о защите Родины, разрешения добровольцам выдавались министерством внутренних дел и министерством обороны, теперь только министерством обороны. По данным последнего, лишь два заявления на службу в вооруженных силах Украины были удовлетворены. Чуть больше положительных решений — 14 — были выданы МВД. Безусловно, добровольцев гораздо больше. «Число поляков, воюющих на Украине, может составлять несколько десятков, не говоря уже о нескольких сотнях», — заявил в мае нашему изданию украинский активист Мирослав Чех».

U.S. Army Europe Польские военные

При этом Варшава официально отрицала присутствие «сотен» наемников. Поскольку сегодня она идет на их легализацию, скрывать очевидное уже просто невозможно, а число польских «диких гусей» перевалило за тысячу, если не больше.

Но дело явно не только в признании этого факта. Внесенный в Сейм законопроект предусматривает возможность организации призыва польских граждан или иностранцев, проживающих на территории Польши, на службу как в вооруженные силы Украины, так и иные военные формирования, подчиняющиеся киевскому режиму. На польской территории в настоящее время и так существует центр, который обучает украинских военнослужащих. Но это делается в рамках НАТО. С принятием нового закона Польша получит возможность создавать частные военные компании, которые начнут готовить независимые от Североатлантического альянса армии, подчиняющиеся только Варшаве.

Тем самым «Право и Справедливость» при поддержке оппозиции продолжит готовить страну к возможному вхождению в режим «автономного плавания», когда Польше станет настолько тесно в НАТО и Европейском союзе, что она будет готова покинуть два блока. Напомним, что PiS уже начала кое-что делать в этом году, когда заключила многомиллиардные контракты на поставки оружия из Южной Кореи, государства, не входящего в Североатлантический альянс. За этим стоит реализация концепции «стратегического одиночества» Польши, которое, как пишет один из польских геополитиков, означает выработку «плана действий в перспективе ближайших десятков лет или около того в одиночку, исходя из того, что не все наши интересы совпадают с интересами наших союзников».

Вопрос в том, какие геополитические цели преследует Варшава и зачем ей нужна сильная армия, не зависящая от НАТО. Скорее всего, в Польше оценивают складывающуюся сейчас в Европе ситуацию по аналогии с созданной по итогам Первой мировой войны версальской системой. Тогда крах Австро-Венгерской, Германской и Российской империй способствовал восстановлению независимости Польши в 1918 году, но она ее вновь утратила в 1939 году. Та польская армия оказалась слишком слабой, чтобы справиться с немецкой военной машиной, хотя в первые дни вторжения некоторые польские газеты выходили с бравурными статьями о скором переходе в контрнаступление и взятии Берлина.

Польская пехота в обороне. 1939

Эти ошибки, похоже, Варшава хочет исключить сейчас. Она занимается как ускоренным перевооружением собственной профессиональной армии, так и милитаризацией польского общества. В сентябре 2016 года правительство объявило об учреждении нового подразделения, Войск территориальной обороны, из числа местных жителей. Сейчас сделан следующий шаг, причем уже с вовлечением не только поляков. Ведь Варшава с созданием польских ЧВК получит возможность вербовать туда, добровольно или не совсем, выехавших в Польшу украинцев. И эти «иностранные легионы» будут действовать уже в интересах не киевского режима, а Польши.

Однако Варшава играет с огнем. Созданные отряды наемников получат на Украине не только боевой опыт, они также будут находиться под действием радикальной националистической пропаганды киевского режима, соблазняющей решать все проблемы, от политических до экономических и культурных, грубой силой. Нынешние польские политики, экспертное сообщество и интеллектуалы любят рассуждать о «демократических» и «республиканских» традициях Польши, представляя переворот 1926 года и режим Санации неким «аномальным отклонением». Но вернувшиеся с Украины «дикие гуси» могут придерживаться иного мнения, попытаться «изменить» Польшу, втянув ее в полномасштабный военный конфликт как с остатками Украины, так и России, и оставив от «польской демократии» лишь рожки да ножки.