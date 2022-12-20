Власти Украины пытаются свести к минимуму случаи вооружённых столкновений гражданских лиц с представителями ВСУ. Однако, по мнению независимых экспертов, эта инициатива официального Киева обречена на провал.

mil.gov.ua ВСУ

Об инциденте, имевшем место несколько недель назад на АЗС одного из населенных пунктов в Сумской области, местные власти и региональные СМИ предпочитают не упоминать. А напрасно. Подобная история как нельзя лучше характеризует общую обстановку на Украине.

По материалам следствия, группа военнослужащих ВСУ на площадке автозаправочной станции не уступила в очереди водителю и пассажирам гражданского внедорожника. В результате словесной перепалки представители обеих сторон продемонстрировали наличие у себя боевого оружия. И украинские военные проиграли — против автоматов Калашникова и нескольких гранат украинские гражданские противопоставили им два пулемета западного производства. В результате был повреждён грузовой автомобиль ВСУ, а несколько военных получили ранения различной степени тяжести.

Более драматичная история произошла недавно в одном из «спальных» районов Киева, когда украинские армейцы вступили в противостояние с возвращавшимися из ночного клуба молодыми людьми. Упомянутые молодые люди оказались активистами бывшего «добровольческого батальона», имевшими при себе летальное оружие. Сообщается о трех погибших и пяти раненых военнослужащих.

«Такие случаи для сегодняшней Украины — не редкость, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM бывший старший следователь прокуратуры Украины, пожелавший остаться неизвестным. — Если раньше мы фиксировали лишь мелкие правонарушения с использованием огнестрельного оружия, то уже сейчас можно говорить о том, что над нашей страной действительно нависла опасность «вооруженного хаоса». Такого здесь не наблюдалось со времен «лихих девяностых» годов. Но вот что удивительно: сейчас вооруженные столкновения имеют не характер «разборок организованных преступных группировок», а обретают все признаки противостояния военных с гражданскими лицами. Причем представители ВСУ в этом противостоянии здесь явно проигрывают».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Похоже, это действительно так. Например, в одном из придорожных кафе в Черкасской области подвыпившие военные пригрозили персоналу «показательным расстрелом» за якобы неправильно проведенный подсчет стоимости алкоголя и закусок. За сотрудников кафе вступились гражданские посетители, отнявшие у солдат автоматы и ретировавшиеся в неизвестном направлении.

Был и еще один поистине показательный инцидент, когда в районе блокпоста под Житомиром неизвестные лица оказали ожесточенное сопротивление силам территориальной обороны (структура находится в подчинении ВСУ. — авт.), разгромив сторожевую будку и обратив в бегство пятерых «патрульных».

Паўлюк Шапецька Территориальная оборона Украины

На этом фоне в украинском сегменте Всемирной паутины всё чаще звучат патетические заявления военнослужащих о «неспособности государства защитить армию от внутренних врагов». «Мы ведем войну против России, приезжаем из Донбасса домой и уже здесь сталкиваемся с вооруженной агрессией со стороны тыловых сограждан [было употреблено нецензурное слово], — пишет в одном из постов в закрытой киевской соцсети некий украинский военный. — Нужно признать, что в «домашней войне с хамами и хулиганами» ВСУ терпят поражение за поражением, А ведь всё так хорошо начиналось — раньше для тех же сограждан мы были героями».

Впоследствии это сообщение, как и многие другие «пораженческие» посты, с украинских сайтов было удалено.

В то же время местные надзорные органы явно не успевают удалять в Сети сообщения, призывающие украинцев запасаться оружием. «Не отдавайте полиции имеющееся у вас оружие, — говорится в соответствующем воззвании. — Оно вам пригодится против потенциальных врагов». При этом «врагами» автор воззвания назвал отнюдь не россиян.