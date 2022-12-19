* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

У супруги журналиста, экс-депутата Госдумы Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Лидии в России остался действующий бизнес, и, помимо этого, на принадлежащем ей сайте собирают донаты «на пропитание» семьи, чтобы не отвлекаться от борьбы с режимом в РФ. Собирают донаты (пожертвования) в том числе и на российские (!) банковские карты Лидии Невзоровой, хотя последняя утверждает, что счета в России им заблокировали. Не понятно только, по какой причине Роскомнадзор не блокировал сайт, на котором пропагандируют антироссийскую позицию и собирают средства для иноагента. ИА REGNUM разобрало подробнее состав бизнес-портфеля Лидии Невзоровой.

Dyns Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В видеоинтервью от 2019 года Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на вопрос, является ли его жена его соратницей, сказал: «Да, мы вместе работаем».

На сегодня на самого Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в ЕГРЮЛ активов не записано, даже школа, о которой говорится выше, ранее была оформлена на жену. Таким образом, оставаясь для западных политиков как бы чистеньким, хайпующий «борец с режимом» Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продолжает кормиться с российского бизнеса своей соратницы, по совместительству супруги?

У Лидии Невзоровой на сегодня есть статус индивидуального предпринимателя и доля в действующем строительном бизнесе.

Loloxl9 Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

На ИП Лидия Невзорова также оформлен интернет-магазин, в котором активно торгуют книгами и автографами Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также разномастной сувенирной продукцией. Так, например, абонемент на 10 посещений мероприятия «Невзоровские среды» продавцы оценили в 90 тыс. рублей, тарелку с хамоватым пожеланием и автографом — в 495 тыс. рублей, книги — до 1,2 тыс. рублей. Предложены на сайте и товары проукраинской тематики, а в комментариях к товару звучат слоганы в поддержку Киева. Сайт не заблокирован, магазин вполне себе действующий. И куда только смотрит Роскомнадзор?

Более того, на сайте интернет-магазина есть раздел донатов, в котором за подписью «Лидии Невзоровой» опубликована просьба о пожертвованиях: «Как известно, мы внезапно оказались в затруднительном положении. Нас лишили всего, мы потеряли работу, счета заблокированы, от России мы отрезаны».

Вот только занимательная картина выходит: ИП, зарегистрированный в России и до сих пор действующий, собирает донаты на борьбу с РФ на русскоязычном сайте в том числе на карты двух российских (!!!) банков — Сбербанка и «Альфа-банка», да и расчётный счёт у ИП Лидия Невзорова, оформленный всё в том же Сбербанке, — действующий, никем не блокирован.

Более того, в базах ФНС ни о каких заблокированных счетах Невзоровой данных нет. Или же речь о недоступности средств с российских счетов за границей? Ведь в качестве адреса проживания автор просьбы о донатах указал город в Бельгии. Так в этом случае госпоже Невзоровой стоит предъявить претензии к ЕС, который и ввёл санкции в отношении России.

Удивительно и то, как Роскомнадзор не видит в обращении на этом сайте и цели сбора донатов, которая озвучена как борьба с режимом, «не отвлекаясь на мысли о пропитании»: «Всё это время мы работаем «на износ» и совершенно бесплатно. И всё это время мы живём на донаты».

rkn.gov.ru Общественный совет при Роскомнадзоре. 2022

Автор сообщения заявляет, что Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за границей за последние три недели дал сотни интервью — до двадцати в день. И заметьте: все интервью носят антироссийский характер.

В своём сообщении пользователь, подписавшийся как Лидия Невзорова, заявляет, что они (видимо, имея в виду свою семью) отрезаны от России. Но позвольте, за Лидией Невзоровой в ЕГРЮЛ также числится 25% доли в строительной компании из Санкт-Петербурга и никто её этой доли не лишал. ООО «ПИТЕР-ТЕХПРОЕКТ — Новые ресурсы» учреждено в 2006 году. Совладельцем актива выступает ООО «Питер-Техпроект», принадлежащее Ахмеду Энгиноеву (владелец ООО «Северо-кавказская фабрика мебели») и Александру Болдыреву. Директор ООО «ПИТЕР-ТЕХПРОЕКТ — Новые ресурсы» — Константин Лукьянов, у которого также обширный бизнес в сфере недвижимости.

По итогам 2021 года компания с участием Невзоровой указала 11,6 млн рублей выручки и более 2,6 млн рублей чистой прибыли.

Удивительная складывается картина: регулярно поливая грязью Россию, семейство Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продолжает жить с доходов бизнеса, оставленного в России, собирать донаты на русскоязычном сайте и при этом поддерживать киевский режим. Роскомнадзор, как же так? Или снова: «вы не понимаете, это другое»?