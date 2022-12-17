Константинопольский патриарх Варфоломей, будучи в Абу-Даби на международной конференции «За разумно открытый мир», как отмечает портал «Русская линия», произнес «своего рода церковную «речь в Фултоне», в рамках которой обрушился с резкой критикой в адрес Русской православной церкви и попытался призвать присутствующих на форуме западных политиков и политологов к противостоянию не только «путинской России», но и Русской православной церкви как основы Русского мира». Варфоломей посвятил свою речь конфликту на Украине, назвав его «худший европейским геополитическим и гуманитарным кризисом со времен окончания Второй мировой войны». А интерес к нему оправдал тем, что «источником наших несчастий являются ошибки в суждениях о вопросах, связанных с верой».

Иван Шилов ИА REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей

Такие «ошибки» константинопольский патриарх увидел исключительно у России и Московского патриархата. «Русская православная церковь встала на сторону режима президента Владимира Путина, особенно после избрания Блаженнейшего патриарха Кирилла в 2009 году, — заявил Варфоломей. — Она активно участвует в продвижении идеологии Русского мира, согласно которой язык и религия позволяют определить единое целое, охватывающее Россию, Украину, Белоруссию, а также другие территории бывшего Советского Союза и диаспору. Москва (как политическая, так и религиозная власть) станет центром этого мира, миссией которого будет борьба с упадническими ценностями Запада. Эта идеология является инструментом легитимации российского экспансионизма и основой его евразийской стратегии. Связь этнофилетизма с прошлым и настоящим Русского мира очевидна. Таким образом, вера становится основой идеологии путинского режима». То есть борьба с Россией позиционируется константинопольским патриархом как своего рода религиозная война, а против Москвы объявлен новый «крестовый поход».

С точки зрения Фанара главными «преступлениями» России являются «ересь этнофилетизма», которую он понимает как «идею о том, что Церкви должны организовываться в соответствии с принципом этнической принадлежности, центральным маркером которого будет язык», и связанная с этим «идеология Русского мира». Константинопольский патриарх в данном случае, считает французский католический портал Aleteia, развивает тезисы Центра изучения православного христианства Фордемского университета (Нью-Йорк). Сам же Центр, описывая «Русский мир», говорит, что его сутью является представление о существовании «некой наднациональной русской сферы влияния или цивилизации, называемой также «Святая Русь», в которую входят Россия, Украина и Белоруссия (иногда также Молдавия и Казахстан), а также этнические русские и русскоязычные люди по всему миру». Но наднациональность противоречит концепции этнофилетизма. Тем более что сам Константинопольский патриархат, отстаивающий свой статус как «вселенского», не скрывает, что является проводником эллинизма в мировом православии, желая к эллинизму последний и свести. Поэтому попытки Фанара разыграть против России тему этнофилетизма вряд ли найдут новых сторонников в православном мире.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин и патриарх Кирилл

Однако константинопольский патриарх в своей речи заложил «крючки» и для западных католиков и протестантов, для которых болезненным является не этнофилетизм, а «борьба с упадническими ценностями Запада», поскольку, процитируем Фордемский университет, это «было подхвачено и католическими, и протестантскими фундаменталистами». Особенно нервно реагируют на критику Русской православной церковью современных «западных ценностей» в Германии. Так, сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта, доктор богословия Райнхард Флогаус видит в этом процесс, когда «Россия-агрессор подспудно становится Россией-жертвой, которая вынуждена защищать свое святое единство, основанное на крещении, против якобы безбожного и декадентского Запада». При этом патриарху Кириллу предъявляются и понятные «прогрессивному» западному верующему претензии. Как это делает эксперт Института изучения конфессий в Бенсхайме Мартин Брауэр, говоря о православных Церквях как «патриархальном мужском обществе», где нет «официальных дискуссий об участии женщин, которые мы сейчас переживаем в католицизме».

Но сам «немецкий католицизм», как считает американский консервативный писатель Джордж Вайгель, в его «синодальном пути» не просто оказался в «фактическом расколе» с Церковью, но «находится в отступничестве». Что потенциально расширяет круг католиков, которые могут с пониманием отнестись к мнению Русской православной церкви об «упадническом Западе», не ограничивая его исключительно «фундаменталистами». Очевидно, что предупредить развитие такого сценария хотели бы не только антироссийски настроенные западные политики, но и церковные иерархи, желающие приспособить Церкви к «духу времени». В этом духе сегодня действует константинопольский патриарх Варфоломей. Посмотрим, кто к нему присоединится.